Гришо пада в Бризбейн, докато Ейса вечеря със 180 млн. долара (СНИМКА)

Григор Димитров вече откри тенис сезона, но за жалост преживя разочарование във втория си мач, след като загуби от Рафаел Колиньон с 6:7 (1), 3:6 в Бризбейн.

Феновете също не бяха доволни и не само от резултата. По време на подготовката на Димитров за новия сезон, за кратко при него в Австралия долетя половинката му Ейса Гонсалес.

Тя обаче не остана за мачовете, а предпочете... компанията на милионерка.

На вечеря

Ако се питате къде е Ейса, то отговорът е - далеч от Григор за момента. Ако се питате кой ѝ прави компания - една от най-сексапилните холивудски знаменитости.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Sofia Vergara (@sofiavergara)

Става дума за София Вергара. Американската актриса от колумбийски произход е най-високоплатената, според "Форбс". През 2025 г. тя е спечелила 43 млн. долара от участие във филми, а цялото ѝ състояние се оценява на над 180 млн. долара.

Именно в тази компания Ейса вечеря, а самата София се похвали с компанията си в социалните мрежи, където я следят близо 36 млн. души.

Приятелки

Това не е първият път, в който двете актриси се забавляват заедно.

През април те бяха заедно с Ева Лонгория на парти, а явно поддържат добра връзка като латиноамериканки, които успяват да заинтригуват филмовата индустрия по цял свят.

Ейса наскоро обяви официално, че участва в комедията "Mike & Nick & Nick & Alice", а през 2026 г. се очаква да излезе "I Love Boosters" с нейно участие.

Снимка: Instagram

