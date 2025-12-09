bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

ГЛЕДАЙ ТУК: Интер - Ливърпул и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 9 декември, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Кои мачове може да гледате?

Тази вечер е първа от шестия кръг на основната фаза, а късните мачове са:

Интер - Ливърпул
Барселона - Айнтрахт Франкфурт
Аталанта - Челси
ПСВ Айндховен - Атлетико Мадрид
Тотнъм - Славия Прага
Монако - Галатасарай
Юнион Сен Жилоа - Олимпик Марсилия

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Интер
срещу
Ливърпул
09.12.2025 22:00
