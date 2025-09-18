bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Холанд отново пренаписа историята в Шампионската лига

Безапелационен Сити на старта

Холанд отново пренаписа историята в Шампионската лига
Reuters

Манчестър Сити с удобна победа на старта в Шампионската лига. „Гражданите“ победиха Наполи с 2:0 у дома и посрещна едва един единствен удар към вратата си. Попаденията отбелязаха Джереми Доку и Арлинг Холанд, а норвежецът се превърна във футболиста достигнал до 50 гола в Шампионска лига най-бързо в историята.

Сити са без загуба в последните 22 мача от груповата фаза на Шампионска лига у дома, докато това е единайсета поредна среща без победа за Наполи срещу английски съперник.

Какво се случи?

Единственото положение в мача пред вратата на домакините се откри пред Сам Беукема в 17‘ след корнер, удар който бе спасен от Джанлуиджи Донарума.

Само 4 минути след това капитанът на Наполи, Джовани Ди Лоренцо остави отбора си с човек по-малко след като повали Арлинг Холанд и си изкара директен червен картон. А непосредствено след това, Антонио Конте бе принуден да направи тактическа рокада, която извади бившият футболист и легенда на Манчестър Сити от игра още в 26‘.

Снимка: Reuters

В последните 10 минути от първата част вратата на неаполитанците бе подложена на обстрел. Ваня Милинкович-Савич бе основната причина на почивката резултатът да остане 0:0. Сърбинът записа 6 много качествени намеси.

Гражданите“ отправиха 16 удара, но така и не успяха да намерят слабото място на добре подредената защита на Антонио Конте.

Снимка: Reuters

Втора част

В 56‘ неизбежното се случи и Манчестър Сити поведе в резултата. Прекрасно подаване на Фил Фодън елиминира цялата защита на гостите и намери Арлинг Холанд, който отбеляза своя гол №50 в Шампионската лига. Норвежецът е десетия футболист, който достига до такъв актив, а също така и най-младият.

Снимка: bTV

С прекрасна индивидуална акция Джереми Доку, остави четирима футболисти на Наполи зад гърба си и удвои преднината на „гражданите“. Манчестър Сити е непобеден в последните си 10 мача срещу италиански съперници в Турнира на богатите.

Нито един от последните 41 мача на Наполи в евротурнирите не е завършвал без отбелязан гол. За последен път това се случва през сезон 2019/20 срешу Генк в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити
Манчестър сити
2 : 0
Наполи
Наполи
74%
Притежание на топката
26%
14
Точни удари
1
9
Неточни удари
0
124
Опасни атаки
21
3
Нарушения
4
9
Корнери
2
1
Засади
1
4-1-4-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

25
45 3 24 33
16
20 47 4 11
9
19
21 99 11 8
68
22 31 4 37
32
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд
Тагове:

манчестър сити шампионска лига наполи първи кръг Кевин Де Бройне арлинг холанд

