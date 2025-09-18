Холанд отново пренаписа историята в Шампионската лига

Манчестър Сити с удобна победа на старта в Шампионската лига. „Гражданите“ победиха Наполи с 2:0 у дома и посрещна едва един единствен удар към вратата си. Попаденията отбелязаха Джереми Доку и Арлинг Холанд, а норвежецът се превърна във футболиста достигнал до 50 гола в Шампионска лига най-бързо в историята.

Сити са без загуба в последните 22 мача от груповата фаза на Шампионска лига у дома, докато това е единайсета поредна среща без победа за Наполи срещу английски съперник.

Какво се случи?

Единственото положение в мача пред вратата на домакините се откри пред Сам Беукема в 17‘ след корнер, удар който бе спасен от Джанлуиджи Донарума.

Само 4 минути след това капитанът на Наполи, Джовани Ди Лоренцо остави отбора си с човек по-малко след като повали Арлинг Холанд и си изкара директен червен картон. А непосредствено след това, Антонио Конте бе принуден да направи тактическа рокада, която извади бившият футболист и легенда на Манчестър Сити от игра още в 26‘.

Снимка: Reuters

В последните 10 минути от първата част вратата на неаполитанците бе подложена на обстрел. Ваня Милинкович-Савич бе основната причина на почивката резултатът да остане 0:0. Сърбинът записа 6 много качествени намеси.

„Гражданите“ отправиха 16 удара, но така и не успяха да намерят слабото място на добре подредената защита на Антонио Конте.

Снимка: Reuters

Втора част

В 56‘ неизбежното се случи и Манчестър Сити поведе в резултата. Прекрасно подаване на Фил Фодън елиминира цялата защита на гостите и намери Арлинг Холанд, който отбеляза своя гол №50 в Шампионската лига. Норвежецът е десетия футболист, който достига до такъв актив, а също така и най-младият.

Снимка: bTV

С прекрасна индивидуална акция Джереми Доку, остави четирима футболисти на Наполи зад гърба си и удвои преднината на „гражданите“. Манчестър Сити е непобеден в последните си 10 мача срещу италиански съперници в Турнира на богатите.

Нито един от последните 41 мача на Наполи в евротурнирите не е завършвал без отбелязан гол. За последен път това се случва през сезон 2019/20 срешу Генк в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи