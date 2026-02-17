Ювентус капитулира в Истанбул - отнесе 5 шамара от Галатасарай

Великолепна победа за Галатасарай! "Лъвовете" победиха Ювентус с 5:2 и крачат към осминафиналите в Шампионската лига!

5 броя за героя

И двата отбора започнаха мача предпазливо. Темпото се запази до 15', когато Галатасарай, изненадващо или не, поведе в резултата. След груба грешка сред футболистите на Ювентус, топката попадна в Габриел Сара, който с прецизен удар разстреля вратаря на гостите Микеле ди Грегорио.

Снимка: Reuters

Радостта на Галатасарай не продължи дълго, защото само няколко секунди по-късно "лъвовете" допуснаха изравнителен гол. Андреа Камбиасо центрира в наказателното поле, където защитника Пиер Калулу се бе включил. Той стреля с глава, но ударът му бе спасен, но при добавката Теун Коопмайнерс не пропусна да вкара на празна врата.

Ювентус стигна и до пълен обрат в срещата в 32' отново чрез Коопмайнерс. Нидерландецът стреля от границата на наказателното поле, а ударът му бе неспасяем за вратаря Угурджан Чакър - 2:1 за Юве.

Снимка: Reuters

В началото на второто полувреме Галатасарай изравни резултата. Баръш Йълмъз стреля в наказателното поле, но ударът му бе отразен от Ди Грегорио, но топката попадна в краката на Ноа Ланг, който на празна врата не сгреши. А 10 минути по-късно станахме свидетели на още един обрат. Габриел Сара отново бе в центъра на събитията, след като асистира на Дейвидсън Санчес от пряк свободен удар.

Ситуацията за Ювентус стана още по-сериозна в 67', след като появилият се на терена след почивката Хуан Кабал си изкара втори жълт картон и бе изгонен за нарушение срещу Баръш Йълмъз.

А в 75' Галатасарай нанесе четвърти удар по "старата госпожа". Отново след сериозна грешка в отбраната на Юве, домакините се възползваха и Ноа Ланг отново беше в прегръдките на своите съотборници.

Снимка: Reuters

"Лъвовете" нанесоха и пети удар по надеждите на Ювентус за класиране към осминафиналите, след като и миналия сезон "бианконерите" отпаднаха на плейофната фаза. Виктор Осимен добре задържа топката в наказателното поле на противника и подаде към Саша Боей, който не остави шансове на вратаря на Юве.

За първи път в историята си Галатасарай вкарва 5 гола в Шампионската лига, откакто турнирът се казва така.