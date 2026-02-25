Ювентус срещу невъзможното за място на осминафиналите

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гледайте мача от 22:00 ч. по RING или онлайн на VOYO.BG.

Reuters

След като претърпя една от най-унизителните си загуби в Шампионската лига, Ювентус трябва да направи невъзможното, за да продължи напред. "Бианконерите" загубиха с 2:5 от Галатасарай преди седмица.

Срещу невъзможното

Въпреки че "Старата госпожа" водеше с 2:1 на полувремето след два гола на Теун Коопмайнерс, "лъвовете" включиха турбото и вкараха 4 безответни попадения, за да решат срещата в своя полза.

Снимка: Reuters

Ювентус допусна 5 гола в Шампионската лига за първи път от сезон 1957/58, когато губи с 0:7 от австрийски Винер. А Галатасарай за първи път вкарва 5 гола в Шампионската лига, откакто турнирът се казва така.

Ювентус е четвъртият италиански отбор, който допуска 5 гола в елиминационен сблъсък в два мача, като никой от предишните тимове не е успял да се класира напред след подобен пасив.

Ювентус капитулира в Истанбул - отнесе 5 шамара от Галатасарай (ВИДЕО)

Ето и кои са отборите и мачовете:

Валенсия - Лацио 5:2 (Шампионска лига, сезон 1999/00)
Интер - Шалке 2:5 (Шампионска лига, сезон 2010/11)
Ливърпул - Рома 5:2 (Шампионска лига, сезон 2017/18)
Манчестър Юнайтед - Рома 6:2 (Лига Европа, сезон 2020/21)

Снимка: Reuters

Може ли сега Ювентус да постигне невъзможното и да отстрани Галатасарай и да продължи към осминафиналите? Гледайте срещата от 22:00 ч. пряко по RING и на дигиталната платформа VOYO.BG.

Ювентус
срещу
Галатасарай
25.02.2026 22:00
Тагове:

футбол ювентус шампионска лига турция Италия победа лъвове галатасарай осминафинал

