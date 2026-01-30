bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Кой срещу кого в плейофите?

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?
uefa.com

Съдбовен ден за сезона в Шампионска лига! Днес, 30 януари, ще паднат големите въпросителни за плейофите за участие на осминафиналите. 

Какво предстои? 

Жребий! В познатия ни Нион. Той ще определи двойките, които ще играят един срещу друг за участие в осминафиналите на най-престижната европейска клубна надпревара! 

Къде да гледате?

Жребият по традиция ще бъде излъчен в каналите на bTV Media Group! 

Започваме в 13:00 ч., пряко по bTV Action

Първи може да разберете кой срещу кого ще играе, за да стигне до осминафиналите. 

Там вече са първите 8 в класирането: Арсенал, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити. 

Снимка: gettyimages.com

Кой срещу кого?

Следващите 16 в класирането ще играят по два мача, а победителите ще участват на осминафинал. Те са:

Поставени
Реал Мадрид, Интер, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Ювентус, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер Леверкузен

Непоставени
Борусия Дортмунд, Олимпиакос, Брюж, Галатасарай, Монако, Карабах, Бодьо Глимт, Бенфика 

Клубовете са разпределени по двойки спрямо позициите им в класирането. Така днес на жребия ще разберем в крайна сметка кой срещу кого ще играе:

Реал Мадрид/Интер - Бодьо Глимт/Бенфика
Пари Сен Жермен/Нюкасъл - Монако/Карабах
Ювентус/Атлетико Мадрид - Брюж/Галатасарай
Аталанта/Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд/Олимпиакос

Ограничения няма! Отборите могат да играят срещу тимове от тяхната страна, както и срещу такива, с които досега са играли в първата фаза на шампионата. 

Кога?

Плейофите за участие в осминафиналите са на разменено домакинство. Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи. 

Снимка: uefa.com

Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно. 

След като станат ясни всички осминафиналисти, предстои нов жребий за следващите фази. Той ще е на 27 февруари. 

Гледайте днес, 30 януари, пряко от 13:00 ч. по bTV Action жребият за плейофите за участие в осминафиналите на Шампионската лига! 

