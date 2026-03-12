Новак Джокович не успя да стигне до четвъртфиналите на Индиън Уелс след невероятно изтощителен мач с шампиона от 2025 г. Джак Дрейпър, а в третия сет сърбинът почти спря да гони топката и да отскача при сервирас, всичко това заради една точка.

Размяна от 26 удара отне цялата му енергия в началото на третата част, така че в следващите три гейма той практически не беше на корта. Въпреки всички проблеми, той беше само на две точки от победата...

Когато обаче падна на корта, в следващите десет минути се подпираше на ракетата, слагаше длани на колене след всяка точка и изтощаваше всяка възможна секунда от часовника преди изпълнението на сервис.

Снимка: БГНЕС

След този момент треньорът Борис Бошнякович се обърна към него, предлагайки му да си поеме дъх и да контролира дишането си.

Джокович обаче не беше съвсем готов за съвети.

"Не мога да дишам, ти гледаш ли мача, мамка му?!", разкрещя се Новак, но по-скоро от сполетялото го разочарование.

В крайна сметка Дрейпър спечели една от най-големите победи в кариерата си с 4:6, 6:4, 7:6(5) и се класира за 1/4-финалите, а по този начин продължи и защитата на титлата си.

"Беше страхотно да спечеля тази точка, но бях напълно изчерпан. Започнах да се чувствам по-добре, когато наближавахме края на третия сет. Той изигра лош гейм, когато трябваше да затвори мача. Борех се, публиката ме подкрепяше и усещах енергията. Казах си: „Може би мога да спечеля този сет“. Беше много оспорвано. Няколко нещастни грешки от моя страна. Водех с 4:3 в тайбрека, беше 5:5, но такъв е тенисът", каза Джокович след двубоя.