Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кои ще са евентуалните съперници на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948? Гледайте днес! Жребият на шампиона - пряко по bTV Action! Снимка: gettyimages.com

Важен ден за родния футбол!

Днес, 3 август, ще бъде изтеглен жребият за плейофите в европейските клубни турнири по футбол.

Родните представители в квалификациите за Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите са три - шампионът Левски, носителят на купата ЦСКА и вторият в класирането от миналия сезон ЦСКА 1948. Лудогорец отпадна още на старта в пресявките за Лигата на конференциите.

Шампионска лига

Жребият за най-авторитетния европейски клубен турнир може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG днес, 3 август, от 13:00 ч. българско време.

По традиция той ще бъде теглен в Нион.

Снимка: Lap.bg

За да се класира за плейофите, Левски ще трябва да отстрани първо шампионът на Казахстан Кайрат. Мачовете са на 4 и 11 август, като "сините" са първо домакини, а след това гостуват.

Ето кои са евентуалните им съперници при успех:

* Победителят от Цървена звезда - Апоел Беер Шева

* Победителят от Динамо Загреб - Кауно Жалгирис

* Селтик

* Победителят от Слован Братислава - Мялби

* АЕК Атина

При загуба, Левски продължава участието си в плейофите на Лига Европа. Там потенциалните съперници са:

*Победителят от Ягелония - Глазгоу Рейнджърс

*Победителят от ПАОК - Андерлехт

*Победителят от Пафос - РБ Залцбург

*Победителят от Шамрок Роувърс - Егнатия

Лига Европа

ЦСКА е в преследване на мечтата си да играе в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, а тимът е вдъхновен от геройското отстраняване на Карабах след дузпи.

Пътят към това минава през плейофите на Лига Европа, където "червените" ще бъдат поставени, ако отстранят Макаби Тел Авив след двата си мача на 6 (гостуване) и 13 (домакинство) август.

Снимка: Lap.bg

Ето и евентуалните съперници:

*Победителят от двойката Викингур - Тюн

*ОФИ Крит

*Загубилият от двойката Орхус - Сабах

*Загубилият от двойката Динамо Загреб - Кауно Жалгирис

При загуба ЦСКА ще играе в плейофа на Лигата на конференциите. Там потенциалните съперници са:

*Победителят от Брага - Динамо Минск

*Победителят от Динамо Киев - Карабах

*Победителят от Партизан - Тобол

*Победителят от Лугано - Рунавик

Лига на конференциите

ЦСКА 1948 остана единственият ни представител в третия по сила европейски клубен турнир, след като Лудогорец отпадна още на старта. "Червените" пък отстраниха Спартак Търнава с дузпи.

Снимка: БГНЕС

Ето и евентуалните съперници на ЦСКА 1948 при отстраняване на Панатинайкос са:

*Победителят от двойката Апоел (Тел Авив) - ГКС Катовице

*Загубилият от двойката Бенфика - Хартс

*Загубилият от двойката Храдец Кралове - Бешикташ

*Победителят от двойката ХИК - Мъдъруел

*Победителят от двойката Валур - Нордселанд





