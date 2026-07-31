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ЦСКА 1948 срещу ПАО в Лига на конференциите

Отборът на Александър Александров гостува в първия мач на 6 август

ЦСКА 1948 срещу ПАО в Лига на конференциите
 Снимка: Lap.bg

Панатинайкос ще бъде съперник на ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Гръцкият гранд елиминира Пакш след равенство 2:2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред след общ резултат 4:3.

Милан Пето даде аванс в полза на унгарците в 35', но хърватинът Адриано Ягушич изравни минута преди края на първата част.

ЦСКА 1948 - Спартак Търнава 0:0 след продължения, 5:3 при дузпите

Милан Дьорфи пак изведе Пакш напред в 57' и можеше да доведе срещата до допълнителни 30 минути.

Елмин Растодер реализира решителното попадение в полза на ПАО пет минути преди края на редовното време за крайното 2:2.

ЦСКА 1948, които отстрани Спартак Търнава след дузпи по-рано тази седмица, ще гостува в Гърция на 6 август. Точно 7 дни след това "червените" приемат ПАО на стадион "Васил Левски".

И двата мача ще може да гледате отново в ефира на bTV.

Вижте отново: Драматичните дузпи, с които ЦСКА 1948 отстрани Спартак Търнава (ВИДЕО)

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