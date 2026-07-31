БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА 1948 срещу ПАО в Лига на конференциите Отборът на Александър Александров гостува в първия мач на 6 август Снимка: Lap.bg

Панатинайкос ще бъде съперник на ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Гръцкият гранд елиминира Пакш след равенство 2:2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред след общ резултат 4:3.

Милан Пето даде аванс в полза на унгарците в 35', но хърватинът Адриано Ягушич изравни минута преди края на първата част.

Милан Дьорфи пак изведе Пакш напред в 57' и можеше да доведе срещата до допълнителни 30 минути.

Елмин Растодер реализира решителното попадение в полза на ПАО пет минути преди края на редовното време за крайното 2:2.

ЦСКА 1948, които отстрани Спартак Търнава след дузпи по-рано тази седмица, ще гостува в Гърция на 6 август. Точно 7 дни след това "червените" приемат ПАО на стадион "Васил Левски".

И двата мача ще може да гледате отново в ефира на bTV.