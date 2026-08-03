Шампионска лига Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Жребият на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 в европейските клубни турнири Гледайте тегленето на двойките за плейофите на Шампионска лига пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 13:00 ч. Снимка: uefa.com

Следете с нас жребият за плейофната фаза на европейските клубни турнири!

Тегленето започва в 13:00 ч. и може да гледате церемонията по определянето на съперниците за последната крачка преди основната фаза на Шампионската лига пряко по bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG. В него ще участва шампионът на България Левски.

Час по-късно е жребият за плейофите в Лига Европа, а след това е за Лигата на конференциите. В първия турнир играе носителят на Купата на България ЦСКА, а във втория - подгласникът на Левски в първенството през миналия сезон ЦСКА 1948.

Вече стана ясно, че "сините" ще играят срещу АЕК Атина, ако отстранят Кайрат. Това е техният евентуален съперник за плейофите в Шампионска лига.

Следете определянето на съперниците тук:

Лига Европа

Ето и двойките:

ЦСКА е в преследване на мечтата си да играе в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, а тимът е вдъхновен от геройското отстраняване на Карабах след дузпи.

Пътят към това минава през плейофите на Лига Европа, където "червените" ще бъдат поставени, ако отстранят Макаби Тел Авив след двата си мача на 6 (гостуване) и 13 (домакинство) август.

Снимка: Lap.bg

Ето и евентуалните съперници:

*Победителят от двойката Викингур - Тюн

*ОФИ Крит

*Загубилият от двойката Орхус - Сабах

*Загубилият от двойката Динамо Загреб - Кауно Жалгирис

Левски също е в битката, като Лига Европа ще бъде дом на "сините", ако не успеят да прескочат Кайрат.

Там потенциалните съперници са:

*Победителят от Ягелония - Глазгоу Рейнджърс

*Победителят от ПАОК - Андерлехт

*Победителят от Пафос - РБ Залцбург

*Победителят от Шамрок Роувърс - Егнатия

Първите мачове от плейофите за Лига Европа ще са на 20 август, а реваншите - на 27 август.

Лига на конференциите

ЦСКА 1948 остана единственият ни представител в третия по сила европейски клубен турнир, след като Лудогорец отпадна още на старта. "Червените" пък отстраниха Спартак Търнава с дузпи.

Снимка: Lap.bg

Ето и евентуалните съперници на ЦСКА 1948 при отстраняване на Панатинайкос са:

*Победителят от двойката Апоел (Тел Авив) - ГКС Катовице

*Загубилият от двойката Бенфика - Хартс

*Загубилият от двойката Храдец Кралове - Бешикташ

*Победителят от двойката ХИК - Мъдъруел

*Победителят от двойката Валур - Нордселанд

При загуба от Макаби, и ЦСКА се мести в Лигата на конференциите за плейофа.

Ето и евентуалните съперници на тима:

*Победителят от Брага - Динамо Минск

*Победителят от Динамо Киев - Карабах

*Победителят от Партизан - Тобол

*Победителят от Лугано - Рунавик

Шампионска лига

Ето и всички двойки за плейофите в Шампонска лига:

Снимка: Lap.bg

Левски/Кайрат - АЕК Атина

Селтик - ЛАКС

Динамо/Кауно - Викинг

Слован/Мялби - Арарат/Целие

Цървена звезда/Апоел - Орхус/Сабах

Фенербахче/Щурм Грац - Спарта Прага/Лион

Олимпиакос/НЕК - Роял Юнион Сен-Жилоа/Бодьо/Глимпт

Евентуалните мачове от плейофите за "сините" ще са на 18/19 август и реванши седмица по-късно - 25/26 август.