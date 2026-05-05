Край на чакането! Арсенал е на финал!

Арсенал мечтае! 20 години по-късно "артилеристите" отново са на финал в Шампионската лига! Тимът на Микел Артета победи Атлетико Мадрид с 1:0 и ще пътува до Будапеща в края на май.

Мечтата е жива

Първото полувреме премина под ръководството на Арсенал на терена. "Артилеристите" владееха повече топката и се опитваха да създават по-интересните положения пред вратата на Атлетико. Усилията им бяха възнаградени точно в края на първата част.

Букайо Сака даде аванс на своя отбор след като в наказателното поле на гостите настъпи разбъркване. Виктор Гьокереш получи страхотно подаване в коридор, но се забави с обработването на топката и реши да центрира. Так Леандро Тросар нанесе удар, но той бе спасен от Ян Облак. При добавката Сака най-добре се ориентира в малкото наказателно поле и на празна врата вкара един от най-лесните си голове в кариерата.

Второто полувреме започна с натиск на Атлетико. В 51' "дюшекчиите" имаха претенции за дузпа, които не бяха уважени от главния съдия. След грешка на Уилям Салиба топката попадна в Джовани Симеоне, който елиминира Давид Рая, но в краката му се хвърли Габриел със животоспасяващ шпагат.

5 минути по-късно отново в наказателното поле на Арсенал Антоан Гризман стреля, а при добавката настъпи разбъркване, а Рикардо Калафиори спъна Гризман. Реферът обаче отсъди нарушение в атака за ситуация секунди по-рано, когато Симеоне се сблъска отново с Габриел.

До края на срещата Атлетико се опита да се върне в мача, но Арсенал затвори всички пространства пред вратата си и не допусна Давид Рая да вади топката от мрежата.

Така за първи път от сезон 2005/06 Арсенал ще играе на финал в най-престижния европейски клубен турнир. Също така "артилеристите" достигнаха до финала без нито една загуба през настоящата кампания в Шампионската лига.

Това ще бъде едва втори финал в историята на лондонския гранд и първи след ерата Арсен Венгер.