Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)

Ако сте направили грешката вчера, 14 април, да не гледате реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига между Атлетико Мадрид и Барселона, то със сигурност тази сутрин сте видели тази снимка!

И сте изпитали поне част от болката на Фермин Лопес!

За ритника в носа на футболиста на Барселона говори цял свят!

Ситуацията

В 27-ата минута, малко след като Барселона направи резултата 2:0, Лопес се откъсна напред в наказателното поле на Атлетико.

Снимка: Reuters

Вратарят на мадридския тим Хуан Мусо се впусна жертвоготовно да спасява вратата си и в ситуацията носът на футболиста на Барса и бутонката на вратаря се срещнаха.

От носа на Лопес шурна кръв, а медиците веднага се намесиха.

За щастие той успя да стане и с лепенки над горната устна отново се включи в игра, а мачът бе прекъснат само за 5 минути.

Дузпа?

Именно тази ситуация предизвика недоволството на феновете на Барселона. Те се възмутиха, че реферът не е посочил точката за изпълнение на наказателен удар.

Снимка: Reuters

На друго мнение е самият вратар Мусо.

"Това не може да е дузпа! Направих естествено движение да спася удара и той се блъсна в крака ми. Дори мен ме заболя! Не разбирам как някой може да си помисли, че умишлено съм ударил колегата си", каза той.

В крайна сметка, въпреки че победи с 2:1, Барселона отпадна от надпреварата за трофея в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

