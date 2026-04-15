Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)

Фермин Лопес пострада в опит да вкара гол. Дузпа нямаше!

Ако сте направили грешката вчера, 14 април, да не гледате реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига между Атлетико Мадрид и Барселона, то със сигурност тази сутрин сте видели тази снимка!

И сте изпитали поне част от болката на Фермин Лопес!

За ритника в носа на футболиста на Барселона говори цял свят!

Ситуацията

В 27-ата минута, малко след като Барселона направи резултата 2:0, Лопес се откъсна напред в наказателното поле на Атлетико. 

Снимка: Reuters

Вратарят на мадридския тим Хуан Мусо се впусна жертвоготовно да спасява вратата си и в ситуацията носът на футболиста на Барса и бутонката на вратаря се срещнаха.

От носа на Лопес шурна кръв, а медиците веднага се намесиха. 

За щастие той успя да стане и с лепенки над горната устна отново се включи в игра, а мачът бе прекъснат само за 5 минути. 

Дузпа?

Именно тази ситуация предизвика недоволството на феновете на Барселона. Те се възмутиха, че реферът не е посочил точката за изпълнение на наказателен удар

Снимка: Reuters

На друго мнение е самият вратар Мусо.

"Това не може да е дузпа! Направих естествено движение да спася удара и той се блъсна в крака ми. Дори мен ме заболя! Не разбирам как някой може да си помисли, че умишлено съм ударил колегата си", каза той.

В крайна сметка, въпреки че победи с 2:1, Барселона отпадна от надпреварата за трофея в Шампионската лига. 

Снимка: Reuters

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Барселона

Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
1 : 2
Барселона
Барселона
29%
Притежание на топката
71%
8
Точни удари
9
7
Неточни удари
6
31
Опасни атаки
71
15
Нарушения
8
2
Корнери
4
1
Засади
1
4-4-2
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
16 24 15 3
20 14 6 22
7 19
7
10 20 16
6 8
23 24 18 2
13
Хуан Мусо 1 Хуан Мусо
Нахуел Молина 16 Нахуел Молина
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Клеман Ленглет 15 Клеман Ленглет
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Йоренте 14 Йоренте
Коке 6 Коке
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
Хулиан Алварес 19 Хулиан Алварес
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Жоао Кансело 2 Жоао Кансело
П. Паес Гавирия 6 П. Паес Гавирия
Педри 8 Педри
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Даниел Олмо 20 Даниел Олмо
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Феран Торес 7 Феран Торес
барселона шампионска лига атлетико мадрид ритник фермин лопес Хуан Мусо

