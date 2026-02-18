Кръв на терена: Леверкузен развали прокобата срещу Олимпиакос

Байер Леверкузен най-после развали гръцката прокоба, която тегнеше над "аспирините" 22 години. Отборът на Капсер Хюлманд победи с 2:0 Олимпиакос и е с единия крак на осминафиналната фаза в Шампионска лига.

Патрик Шик е големият герой за германският тим, след като отбеляза и двете попадения.

Край на прокобата

Олимпиакос поведе в резултата в края на първото полувреме. След центриране Аюб Ел Кааби изгра с глава, а топката се отклони в бившия играч на Интер Меди Тареми в стана неспасяема за вратаря на гостите. След дълго преразглеждане с VAR попадението бе отменено заради засада на Тареми.

Добавеното време на първата част бе 8 минути заради куриозен случай. Двама футболисти на Олимпиакос се сблъскаха в желанието си да стигнат до топката и се наложи намесата на медицински екип, който да изчисти кръвта от лицата на играчите.

Снимка: Reuters

Въпреки че Олимпиакос бе по-агресивен, при първия по-бърз преход в атака на Леверкузен, Патрик Шик остана очи в очи с вратаря на домакините и бе безгрешен.

А само две минути по-късно гостите от Германия нанесоха и втори удар, отново чрез Шик. След корнер чехът се извиси над двама защитници в червено-бяло и удвои резултата.

До края на срещата нямаше интересни ситуации пред която и да е от двете врати. Реваншът е след седмица в Германия.