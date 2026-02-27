bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Крем за ръце за малко да осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)

Иван Ракитич имаше проблеми с отварянето на топките

Шампионска лига със сигурност е най-авторитетният клубен футболен турнир - в него играят най-силните тимове, стават най-големите изненади и се печели най-добре. 

Но дори той не е защитен от... гафове. Този път не на терена, а по време на жребия. 

А "жертва" на крема си за ръце беше Иван Ракитич - бившият ас на Барселона, който бе натоварен с тежката задача да определи съдбата на клубовете. 

Топка с инат

Още при първото теглене, бившият хърватски национал видимо изпита затруднение да отвори топката. Генералният секретар на УЕФА Джорджо Маркети се притече на помощ. 

"Не се тревожи! Не бързай", каза му опитният функционер. 

Снимка: Reuters

"Кремът за ръце", вдигна рамена Ракитич и подаде топката на Маркети, който успя да я отвори и да покаже името на Манчестър Сити. Съдбата определи английският гранд за пети пореден сезон да се изправи срещу Реал Мадрид.

И футболистът, и присъстващите в залата представители на най-големите клубове в Европа приеха случващото се с усмивка. 

А след първоначалното забавяне, Ракитич успя да отвори другите топки. 

Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Любимец

Роденият в Швейцария хърватски национал е един от най-уважаваните футболисти от последните години. 

Той започна кариерата си в Базел, след това игра за Шалке и Севиля, но най-популярен стана в Барселона - тима, с който спечели Шампионската лига през сезон 2014/2015, както и четири титли на Испания. 

Снимка: Reuters

Ракитич бе в основата на спечелените от Хърватия сребърни медали от световното първенство през 2018 г. 

По време на жребия футболистът заяви, че му липсват дните на терена и би се сменил с всеки един свой колега в отборите, участващи в осминафиналите. 

Тагове:

шампионска лига жребий крем за ръце Иван Ракитич

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
Съдът отново потвърди, че Весела Лечева е председател на БОК

Съдът отново потвърди, че Весела Лечева е председател на БОК
Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Последни новини

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

СЛЕДЕТЕ С НАС: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!

СЛЕДЕТЕ С НАС: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!
Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV