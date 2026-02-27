Крем за ръце за малко да осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)

Шампионска лига със сигурност е най-авторитетният клубен футболен турнир - в него играят най-силните тимове, стават най-големите изненади и се печели най-добре.

Но дори той не е защитен от... гафове. Този път не на терена, а по време на жребия.

А "жертва" на крема си за ръце беше Иван Ракитич - бившият ас на Барселона, който бе натоварен с тежката задача да определи съдбата на клубовете.

Топка с инат

Още при първото теглене, бившият хърватски национал видимо изпита затруднение да отвори топката. Генералният секретар на УЕФА Джорджо Маркети се притече на помощ.

"Не се тревожи! Не бързай", каза му опитният функционер.

Снимка: Reuters

"Кремът за ръце", вдигна рамена Ракитич и подаде топката на Маркети, който успя да я отвори и да покаже името на Манчестър Сити. Съдбата определи английският гранд за пети пореден сезон да се изправи срещу Реал Мадрид.

И футболистът, и присъстващите в залата представители на най-големите клубове в Европа приеха случващото се с усмивка.

А след първоначалното забавяне, Ракитич успя да отвори другите топки.

Любимец

Роденият в Швейцария хърватски национал е един от най-уважаваните футболисти от последните години.

Той започна кариерата си в Базел, след това игра за Шалке и Севиля, но най-популярен стана в Барселона - тима, с който спечели Шампионската лига през сезон 2014/2015, както и четири титли на Испания.

Снимка: Reuters

Ракитич бе в основата на спечелените от Хърватия сребърни медали от световното първенство през 2018 г.

По време на жребия футболистът заяви, че му липсват дните на терена и би се сменил с всеки един свой колега в отборите, участващи в осминафиналите.