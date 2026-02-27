bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

ПСЖ - Челси е другият голям сблъсък

Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Вече е ясно кой срещу кого ще играе на осминафинал в Шампионската лига! 

Днес, 27 февруари, беше изтеглен най-важният жребий в най-елитния европейски футболен турнир! А съдбата отново събра Реал Мадрид и Манчестър Сити! За пети пореден сезон те ще играят един срещу друг!

Другият голям сблъсък в следващия етап на надпреварата е Пари Сен Жермен - Челси. 

Целият жребий

Ето всичките двойки от осминафиналите на Шампионската лига. 

Мачовете ще се играят на 10 и 11 март, а реваншите са седмица по-късно. 

Реал Мадрид - Манчестър Сити
Бодьо/Гимт - Спортинг Лисабон
ПСЖ - Челси
Нюкасъл - Барселона
Галатасарай - Ливърпул
Атлетико Мадрид - Тотнъм
Аталанта - Байерн Мюнхен
Байер Леверкузен - Арсенал

Новото "Ел Класико" на Европа

Реал и Сити вече имат 15 мача помежду си в Шампионска лига. 

Интересно е, че показателите им са 5-5-5: по 5 победи за отбор и 5 равенства. 

Снимка: Reuters

Двата тима явно се привличат, защото за пети пореден сезон ще играят един срещу друг. Те се срещнаха на полуфинали през сезони 2021/2022 и 2022/2023. В първия случай Реал продължи напред и грабна трофея, а във втория - Сити, който триумфира и на финала! 

През 2023/2024 двата тима играха на четвъртфинали, като испанците отново победиха. 

През миналия сезон се срещнаха в плейофите за участие в осминафиналите, като тогава отново Реал беше краен победител. 

Снимка: Reuters

За последно двата тима играха едни срещу друг в шестия кръг през настоящия сезон. Тогава Сити победи с 2:1 като гости. 

ПСЖ срещу Челси

Другата интригуваща двойка на осминафиналите е ПСЖ срещу Челси. Двата тима си имат история и общо 8 мача помежду си - 3 победи за ПСЖ, 3 равенства и 2 победи за Челси в Шампионската лига. 

Те обаче не са се срещали от сезон 2015/2016 , когато ПСЖ продължи на четвъртфинал след два мача.

Четвъртфиналите

С тегленето на жребия станаха ясни и евентуалните четвъртфинални двойки:

ПСЖ/Челси - Галатасарай/Ливърпул
Реал Мадрид/Манчестър Сити - Аталанта/Байерн Мюнхен
Нюкасъл/Барселона - Атлетико Мадрид/Тотнъм
Бодьо Глимт/Спортинг - Байер Леверкузен/Арсенал

Мачовете са на  7/8 и 14/15 април 2026 г.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Бенфика

Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 : 1
Бенфика
Бенфика

Състави

1
12 17 22 18
8 15 14 6
16 7
14
20 27 21
18 8
17 44 30 26
1
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Раул Асенсио 17 Раул Асенсио
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Едуардо Камавинга 6 Едуардо Камавинга
Гонсало Гарсия 16 Гонсало Гарсия
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Томас Араухо 44 Томас Араухо
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Леандро Барейро 18 Леандро Барейро
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Рафа Силва 27 Рафа Силва
Андреас Шелдеруп 21 Андреас Шелдеруп
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
манчестър сити шампионска лига реал мадрид жребий осминафинал

