Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Вече е ясно кой срещу кого ще играе на осминафинал в Шампионската лига!
Днес, 27 февруари, беше изтеглен най-важният жребий в най-елитния европейски футболен турнир! А съдбата отново събра Реал Мадрид и Манчестър Сити! За пети пореден сезон те ще играят един срещу друг!
Другият голям сблъсък в следващия етап на надпреварата е Пари Сен Жермен - Челси.
Ето всичките двойки от осминафиналите на Шампионската лига.
Мачовете ще се играят на 10 и 11 март, а реваншите са седмица по-късно.
Реал Мадрид - Манчестър Сити
Бодьо/Гимт - Спортинг Лисабон
ПСЖ - Челси
Нюкасъл - Барселона
Галатасарай - Ливърпул
Атлетико Мадрид - Тотнъм
Аталанта - Байерн Мюнхен
Байер Леверкузен - Арсенал
Реал и Сити вече имат 15 мача помежду си в Шампионска лига.
Интересно е, че показателите им са 5-5-5: по 5 победи за отбор и 5 равенства.
Двата тима явно се привличат, защото за пети пореден сезон ще играят един срещу друг. Те се срещнаха на полуфинали през сезони 2021/2022 и 2022/2023. В първия случай Реал продължи напред и грабна трофея, а във втория - Сити, който триумфира и на финала!
През 2023/2024 двата тима играха на четвъртфинали, като испанците отново победиха.
През миналия сезон се срещнаха в плейофите за участие в осминафиналите, като тогава отново Реал беше краен победител.
За последно двата тима играха едни срещу друг в шестия кръг през настоящия сезон. Тогава Сити победи с 2:1 като гости.
Другата интригуваща двойка на осминафиналите е ПСЖ срещу Челси. Двата тима си имат история и общо 8 мача помежду си - 3 победи за ПСЖ, 3 равенства и 2 победи за Челси в Шампионската лига.
Те обаче не са се срещали от сезон 2015/2016 , когато ПСЖ продължи на четвъртфинал след два мача.
С тегленето на жребия станаха ясни и евентуалните четвъртфинални двойки:
ПСЖ/Челси - Галатасарай/Ливърпул
Реал Мадрид/Манчестър Сити - Аталанта/Байерн Мюнхен
Нюкасъл/Барселона - Атлетико Мадрид/Тотнъм
Бодьо Глимт/Спортинг - Байер Леверкузен/Арсенал
Мачовете са на 7/8 и 14/15 април 2026 г.