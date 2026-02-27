Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Вече е ясно кой срещу кого ще играе на осминафинал в Шампионската лига!

Днес, 27 февруари, беше изтеглен най-важният жребий в най-елитния европейски футболен турнир! А съдбата отново събра Реал Мадрид и Манчестър Сити! За пети пореден сезон те ще играят един срещу друг!

Другият голям сблъсък в следващия етап на надпреварата е Пари Сен Жермен - Челси.

Целият жребий

Ето всичките двойки от осминафиналите на Шампионската лига.

Мачовете ще се играят на 10 и 11 март, а реваншите са седмица по-късно.

Реал Мадрид - Манчестър Сити

Бодьо/Гимт - Спортинг Лисабон

ПСЖ - Челси

Нюкасъл - Барселона

Галатасарай - Ливърпул

Атлетико Мадрид - Тотнъм

Аталанта - Байерн Мюнхен

Байер Леверкузен - Арсенал

Новото "Ел Класико" на Европа

Реал и Сити вече имат 15 мача помежду си в Шампионска лига.

Интересно е, че показателите им са 5-5-5: по 5 победи за отбор и 5 равенства.

Двата тима явно се привличат, защото за пети пореден сезон ще играят един срещу друг. Те се срещнаха на полуфинали през сезони 2021/2022 и 2022/2023. В първия случай Реал продължи напред и грабна трофея, а във втория - Сити, който триумфира и на финала!

През 2023/2024 двата тима играха на четвъртфинали, като испанците отново победиха.

През миналия сезон се срещнаха в плейофите за участие в осминафиналите, като тогава отново Реал беше краен победител.

За последно двата тима играха едни срещу друг в шестия кръг през настоящия сезон. Тогава Сити победи с 2:1 като гости.

ПСЖ срещу Челси

Другата интригуваща двойка на осминафиналите е ПСЖ срещу Челси. Двата тима си имат история и общо 8 мача помежду си - 3 победи за ПСЖ, 3 равенства и 2 победи за Челси в Шампионската лига.

Те обаче не са се срещали от сезон 2015/2016 , когато ПСЖ продължи на четвъртфинал след два мача.

Четвъртфиналите

С тегленето на жребия станаха ясни и евентуалните четвъртфинални двойки:

ПСЖ/Челси - Галатасарай/Ливърпул

Реал Мадрид/Манчестър Сити - Аталанта/Байерн Мюнхен

Нюкасъл/Барселона - Атлетико Мадрид/Тотнъм

Бодьо Глимт/Спортинг - Байер Леверкузен/Арсенал

Мачовете са на 7/8 и 14/15 април 2026 г.

