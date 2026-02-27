СЛЕДЕТЕ С НАС: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!

Европейските клубни турнири навлизат в най-интересната си част - елиминациите по пътя към титлата!

Днешният 27 февруари на практика е съдбовен за участниците в осминафиналите на Шампионската лига и Лига Европа! Жребиите в Нион, Швейцария ще определят пътя към титлата и препятствията към върха.

В 13:00 ч. започва тегленето за най-авторитетния турнир, а час по-късно е жребият за Лига Европа. Може да ги гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG. Следете ги и тук:

Лига Европа

Тук ще следим жребия за осминафиналите в Лига Европа:

ОСМИНАФИНАЛИ

Мачовете ще се играят на 12 и 19 март.

Генк - Фрайбург

Болоня - Рома

Ференцварош - Брага

Щутгарт - Порто

Панатинайкос - Бетис

Нотингам Форест - Мидтиланд

Селта - Олимпик Лион

Лил - Астън Вила

Поставени

Лион (Франция)

Астън Вила (Англия)

Мидтиланд (Дания)

Бетис (Испания)

Порто (Португалия)

Брага (Португалия)

Фрайбург (Германия)

Рома (Италия)

Непоставени

Генк (Белгия)

Болоня (Италия)

Щутгарт (Германия)

Ференцварош (Унгария)

Нотингам Форест (Англия)

Селта (Испания)

Лил (Франция)

Панатинайкос (Гърция)

Те вече са почти наясно със схемата до финала:

Шампионска лига

ОСМИНАФИНАЛИ

Мачовете ще се играят на 10 и 11 март, а реваншите са седмица по-късно. Ето и двойките:

Реал Мадрид - Манчестър Сити

Бодьо/Гимпт - Спортинг Лисабон

ПСЖ - Челси

Нюкасъл - Барселона

Галатасарай - Ливърпул

Атлетико Мадрид - Тотнъм

Аталанта - Байерн Мюнхен

Байер Леверкузен - Арсенал

Четвъртфинали

Мачовете са на 7/8 и 14/15 април 2026 г.

ПСЖ/Челси - Галатасарай/Ливърпул

Реал Мадрид/Манчестър Сити - Аталанта/Байерн Мюнхен

Нюкасъл/Барселона - Атлетико Мадрид/Тотнъм

Бодьо Глимт/Спортинг - Байер Леверкузен/Арсенал