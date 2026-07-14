Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Борац Баня Лука е в София. Вижте какво впечатли съперника на Левски (СНИМКИ) Двата тима играят реванш от първия кръг на квалификациите за Шампионска лига днес, 14 юли Снимка: Facebook

Европейският футбол на най-високо ниво се завръща на стадион "Георги Аспарухов" днес, 14 юли!

Шампионът на България Левски посреща първенеца на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука в реванш от първия кръг на квалификациите за Шампионска лига. Преди седмица двата тима завършиха 1:1 в административната столица на Република Сръбска, а сега предстои сблъсък пред емоционалната "синя" публика.

От вчера, 13 юли, футболистите на босненския тим са у нас, както и феновете им, които носят интересното име "Лешояди".

В центъра

В официалния профил на Борац в социалните мрежи се похвалиха с успешно пристигане в столицата на България, като публикуваха снимки от центъра на града.

Снимка: Facebook

Представителите на босненския тим окачиха шалче на лъва пред Паметника на незнайния войн и на момчето с рибата зад бившия Царски дворец, а днес Национална художествена академия и Национален етнографски музей.

Част от знаците в центъра също имат стикери за Борац, а от клуба стигнаха и до надписа пред Националния дворец на културата.

Снимка: Facebook

Най-впечатлени босненците бяха сякаш от патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски".

В Европа

Борац направи най-впечатляващия си сезон в Европа през 2024/2025. Тогава тимът игра осминафинал в Лигата на конференциите и загуби след продължения от Рапид Виена.

Снимка: Facebook

Левски пък може да се похвали с един сезон в най-авторитетния турнир в клубния футбол. През сезон 2006/2007 "сините" играха в Шампионска лига и бяха близо до нов такъв подвиг, след като през сезон 2009/2010 отпаднаха в плейофите.

Срещу босненски отбори до момента Левски има 5 победи, 2 равенства и 2 загуби.

Снимка: Facebook

Мачът е от 20:30 ч., а билетите за него бяха разпродадени светкавично, само за няколко часа след пускането им на касите.

Снимка: Facebook

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