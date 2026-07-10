Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Син ад ще настане": Левски разпродаде стадиона за часове Във вторник е реваншът на шампиона срещу Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига Снимка: Lap.bg

Само няколко часа бяха нужни на феновете на Левски да изкупят всички билети за първия домакински мач на тима за сезона в европейските клубни турнири.

Във вторник, 14 юли, шампионът на България ще играе реванш срещу първенеца на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука в първия кръг на квалификациите за Шампионска лига.

В първия мач двата тима направиха 1:1 на територията на Борац.

Опашки

От ранни зори пред касите на стадион "Георги Аспарухов" се наредиха желаещите за пропуски за мача.

Опашките преминаваха през алеите на близкия парк и стигаха чак до булеварда.

Най-ранобудните фенове споделиха, че чакат от 4:30 ч. сутринта.

"Син ад ще настане, цял свят ще ви чуе.

И само ЛЕВСКИ", написаха от клуба.

Мачът

В Баня Лука - административната столица на Република Сръбска в Босна и Херцеговина, домакините поведоха след гол от дузпа, а след това Армстронг Око-Флекс изравни.

Снимка: bgnes

При победа и отстраняване на Борац, Левски ще играе във втория кръг с победителя от двойката Университатя Крайова – Макслайн Витебск Беларус във втория кръг.

В първия мач румънците победиха с 4:1 като гост.