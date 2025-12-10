Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда

Бенфика и Наполи се изправят един срещу друг, но това, което феновете очакват е сблъсъкът между Жозе Моуриньо и Антонио Конте. Двамата треньори имат минало помежду си, като не малко пъти са си отправяли обиди през годините.

Вечна вражда

Враждата между Моуриньо и Конте започва през 2016 година, когато италианецът поема отбора на Челси след уволнението на Моу. През октомври в мач между Манчестър Юнайтед и Челси на "Стамфорд Бридж", когато лондончани побеждават с 4:0, Конте - в типични си стил, се радва на всеки един гол с разперени ръце, подканвайки публиката да скандира по-шумно.

Това е възприето от Моуриньо като "неуважително", като Специалния след мача казва на Конте, че не може по подобен начин да празнува такава победа.

Напрежението между двамата обаче не стихва и в мач от четвъртфиналите на ФА Къп през 2017 г. Тогава Моу се оплаква от натоварената програма на Юнайтед и подчертава, че "червените дяволи" изостават на 10 точки от Челси, защото "сините" нямат ангажименти в евротурнирите.

Челси побеждава 20-кратния носител на титлата на Англия с минималното 1:0 в напрегнат мач, в който Андер Ерера е изгонен за грубо нарушение срещу Еден Азар. След срещата Конте заявява: "Тази тактика - да играеш като риташ съперника, не струва. Това не е футбол за мен."

Месец по-късно двата отбора се срещат във Висшата лига и Юнайтед побеждава с 2:0. Това обаче не е достатъчно за "червените дяволи" да се доближат до Челси в битката за титлата. "Мисля, че този сезон е много важно да разберем, че невинаги печели този, който харчи повече пари. В противен случай през този сезон отборът на върха нямаше да е Челси, Тотнъм, Арсенал или Ливърпул", споделя Конте визирайки двата манчестърски гранда, които през лятото пръскат куп пари за трансфери. Същият сезон Челси става шампион във Висшата лига.

Окуражен от успеха във Висшата лига, италианецът разкри, че е предупредил играчите си от Челси, че няма да толерира повторение на зрелищния колапс, който Моуриньо предизвика през сезон 2015/16.

"Преди две години отборът завърши на 10-то място в лигата и ние искаме да избегнем това", каза той по време на предсезонното турне на клуба в Далечния изток. "Искам да избегна това, а и играчите също искат да избегнат последния сезон с Моуриньо."

Отговорът на Специалния не закъснява - "Мога да отговоря по много начини, но няма да си губя косата, за да говоря за Антонио Конте" - препратка към трансплантацията на коса, която Конте претърпява, преди да започне треньорската си кариера.

Моуриньо отново се заяжда с Конте след победата на Юнайтед над Бенфика в Шампионската лига. "Други мениджъри плачат, плачат, плачат, когато играч е контузен", каза той, визирайки честите споменавания от страна на италианеца на ключовите отсъстващи, които подкопават сезона на Челси. "Ако искам да стена и да плача като другите, мога да плача през следващите пет минути. Но не го правя."

"Мисля, че трябва да мисли за отбора си и да започне да гледа себе си, а не другите", отвърна Конте.

Ноември 2017 г. - Челси отново побеждава Юнайтед с 1:0, а Конте отбягва Моуриньо след края на мача. "Ръкувах се с хората, които бяха там. Мисля, че един от тях беше брат му, асистентът, така че чувствам, че като се ръкувах с брат му и другите асистенти, изпълних дълга си", казва настоящният треньор на Бенфика.

"Важно е да спечелим мача. Трябва да имаме уважение на терена, а не извън него", отговаря Конте по-късно.

През януари 2018 г. напрежението ескалира. Първоначално Моуриньо определя Конте като "клоун на страничната линия", а след това го обвинява в уреждане на мачове. "Нямам нужда мениджърът на Челси да казва, че съм правил грешки в миналото. Това, което никога не ми се е случвало и никога няма да се случи, е да бъда наказан за уреждане на мачове."

А Конте наистина беше обвинен в уреждане на мачове по време на престоя му в Сиена и беше наказан за четири месеца от италианските футболни власти докато беше треньор на Ювентус през 2011 г., въпреки че беше оправдан пет години по-късно.

В отговор италианецът казва: "В миналото той беше малък човек в много обстоятелства, той е малък човек и в настоящето и със сигурност ще бъде малък човек и в бъдеще. Познавате го много добре. Нивото му е много ниско. Когато беше в Италия, той обиди Клаудио Раниери заради английския му. След това, когато Раниери беше уволнен от Лестър, той облече фланелка в подкрепа на Раниери. Това показва, че си фалшификат."

През февруари обаче бе обявено примирие между двамата, те най-после си стиснаха ръцете, когато Юнайтед победи Челси с 2:1. "Имаме история, имаме имидж и аз съм наистина щастлив от това. Конте не беше толкова ентусиазиран относно прекратяването на огъня. Искахме да си стиснем ръцете и го направихме", сподели Моу.

А сега всички фенове трескаво очакват да видят дали враждата между двамата специалисти ще се възобнови или те джентълменски ще си стиснат ръцет след края на мача.

