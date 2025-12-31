bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сълзи и аплодисменти: героите на България, които вече ги няма

2025 г. и сбогуването с легендите

Сълзи и аплодисменти: героите на България, които вече ги няма
БГНЕС

През 2025 година българският спорт се прости с личности, които не просто печелеха медали и титли, а живееха за спорта. Те оставиха след себе си истории, които ще вдъхновяват поколенията и ще напомнят, че истинските герои не се забравят.

Най-тъжният Ивановден

На 7 януари, дни преди да навърши 54 години, ни напусна Петя Пендарева. Лекоатлетката беше като вятъра бърза, невидима и незаменима. Усмивката ѝ при всяка тренировка и лекота, с която преодоляваше трудностите, оставаха незабравими.

Петя е бронзова медалистка с щафетата 4х100 м на европейското първенство в Хелзинки (1994) и сребърна на 60 м на шампионата в зала в Гент (2000). Възпитаничка е на треньора Детелин Маслов. Тя вярваше, че всяка тренировка е малка победа над себе си, и вдъхновяваше всички около нея да не се отказват.

Едно цвете, което не увяхва

На 16 януари, на 73 години, си отиде Маргарита Щъркелова бронзова медалистка от Олимпиадата в Монреал (1976). Тя бе лидер на националния отбор по волейбол, който я почиташе не само заради уменията ѝ, но и заради начина, по който вдъхновяваше младите.

Кариерата ѝ преминава през Локомотив София, италианския Бари и Софстрой София, с множество национални титли и купи. С националния отбор е многократна балканска и европейска медалистка. След края на кариерата си работи като треньорка в Италия, където обучава млади състезателки и предава духа на волейбола.

Човекът, който вдигна света

На 11 март си отиде Норайр Нурикян първият двукратен олимпийски шампион на България в тежката атлетика. Той е символ на сила, дисциплина и сърце. Освен два олимпийски златни медала, има две световни титли, сребро и бронз от световни първенства и пет световни рекорда.

Снимка: БГНЕС

В същия ден си отиде и легендарният вратар Георги Найденов шампион с Ботев Пловдив и участник на Олимпийските игри в Рим (1960). Той оставя след себе си истории за решителност, чест и лидерство както на терена, така и извън него. Силата започва в сърцето“, е една от емблематичните фрази на великана.

Сърцето на Левски

Снимка: bTV

На 24 май загубихме Кирил Ивков капитан на Левски и националния отбор. Железен защитник и пример за постоянство и честност. Изиграва 374 мача, носи Купата за спортсменство, два пъти е Футболист на годината“ и печели четири шампионски титли с Левски.

На Марек с любов

На 20 юли си отиде Сашо Паргов символ на златния период на Марек през 70-те години. Той участва в 465 мача, печели Купата на Съветската армия (1978) и бележи важни голове на европейската сцена, включително срещу Ференцварош, Байерн Мюнхен и Абърдийн.

Няма го и Бобата

Снимка: БТА

На 12 октомври на 82 години почина Добромир Жечев единственият българин, участвал на четири световни първенства. Железният защитник на Левски и националния отбор беше известен с лидерството си и топлото отношение към младите. Двукратен шампион с Левски и носител на Купата на България, Жечев оставя след себе си пример за постоянство и чест.

Ще помага на ЦСКА от небето

На 15 октомври загубихме Иван Зафиров десен защитник на ЦСКА, 9-кратен шампион и 5 пъти носител на Купата на Съветската армия. Той бе стена в отбраната и винаги вдъхваше увереност на съотборниците си.

Отиде си велик вратар

На 14 ноември си отиде Стоян Йорданов вратар, който печели 8 шампионски титли и 5 пъти Купата на Съветската армия. През сезон 1970/71 пази вратата си 1202 минути без гол рекорд за А“ група. Сребърен медалист на олимпиадата в Мексико (1968) и участник на Мондиала през 1970 г.

Медали и чест

На 25 ноември, на 88 години, си отиде Станчо Колев борец с два олимпийски сребърни медала (Рим ’60 и Токио ’64) и отличия от световни първенства. Той оставя пример за труд, постоянство и спортна чест.

Сърце от оранжева топка

На 11 декември, на 92 години, българският баскетбол загуби Иван Евстатиев. Той не само играешетой предаваше духа на играта на всички около себе си, оставяйки светлина, която ще осветява бъдещето на баскетбола.

Роден е на 22 февруари 1933 г. в София. Цялото му образование е посветено на спорта. Завършва три степени на спортно образование - Държавен техникум за физическа култура и спорт "Васил Левски" - гр. Пловдив (1950-1952), Държавна треньорска школа по баскетбол при ВИФ "Георги Димитров" (1952-1954) и диплома от Задочно обучение към ВИФ "Георги Димитров" (1969-1975).

След завършване на треньорската школа, започва работа като преподавател по баскетбол в Ученическата спортна школа в Шумен и Сливен.

Отговарял е за работата на всички треньори в България, които се занимават с деца, юноши и девойки. През 1979 година става отговорен секретар на БФБ и така до 2008 г. когато получава предложение от Весела Лечева да заеме мястото на директор в ДирекцияСпорт за високи постижения”. Участвал е в делегацията за олимпийските игри в Пекин през 2008 г., откъдето българите се завръщат с 5 медала. След 2010 година се занимава активно с дейности на обществени начала.

Отлетя и най-големият на тепиха

И накрая, най-тъжният 18 декември... няма го вече Боян Радев първият двукратен олимпийски шампион на България. Той ни показа, че мечтите могат да се постигнат с труд, смелост и сърце. Когато си спомняме за него, виждаме не само медалите, а усмивката, топлотата и най-вече духа...

Снимка: БТА

Първият му медал е от световното първенство през 1962 година в Толедо. Тогава взима сребро. Две години по-късно обаче той стъпва на върха на света, като печели олимпийски медал на Игрите в Токио. В следващото издание на Игрите Радев отново е над всички - първо място в Мексико през 1968 година.

Междувременно той става световен шампион през 1966 година в Толедо, световен вицешампион през 1962 и 1967 година и европейски вицешампион през 1968 година.

Гриша Ганчев с тежка истина за България: Боян Радев се отърва от тази кочина!

Избран е за Спортист на годината 3 пъти - през 1964, 1967 и 1968 година. Обявен е за Заслужил майстор на спорта. През 2009 е включен в "Залата на славата" на световната борба и е удостоен с най-високото отличие на Международната федерация по борба - "Златна огърлица".

Той е първият спортист, избран от Международния олимпийски комитет, който е награден с отличието "Пиер дьо Кубертен" за особени заслуги към олимпийското движение. Той също така е носител и на наградата на Международния олимпийски комитет "Спорт и изкуство".

На 24 април 2014 година Боян Радев е избран за "Спортист на века" в Спортен клуб Левски. Церемонията е проведена в музея на спорта на националния стадион "Васил Левски" и е по случай вековния юбилей на "синия" клуб.

Освен като борец, Боян Радев е и един от най-големите дарители в България. Той е обявен за дарител 1 на Националния исторически музей, като там има зала на негово име - "Дарение Боян Радев".

Почина великият Боян Радев

 
