Свързват го с една от най-красивите жени, а той отрича яростно

Друга е дамата в сърцето на Кристиан Пулишич

Свързват го с една от най-красивите жени, а той отрича яростно

Актрисата Сидни Суини със сигурност е една от най-обсъжданите личности на годината. 

Красивата холивудска дива трупа хиляди почитатели всеки ден, които живо се интересуват от личния ѝ живот. Блондинката стана известна с участието си в сериалите "Еуфория" и "Белия лотос", а скоро се очаква по кината да тръгне новият ѝ филм "Прислужницата".

В тази напрегната медийна ситуация личният ѝ живот е следен под лупа, а наскоро се появиха слуховете, че новият мъж в живота ѝ е футболистът на Милан Кристиан Пулишич. 

"Нелеп слух"

В социалните мрежи нападателят от САЩ категорично отрече да има връзка със Суини.

"Моля, спрете с измислените истории за личния ми живот. Фалшиви новини, хора. Нека сложим край на този нелеп слух", заяви той.

Оказва се, че Пулишич има друга дама в сърцето си. 

Голфърка

Алекса Мелтън е една от най-разпознаваемите и обсъждани голфърки в света. Тя е половинката на футболиста. 

Той дори ѝ посвети последния си гол с Милан - при победата с 3:0 над Верона, като изобрази с пръсти първата буква от името ѝ. 

Алекса и звездата на националния тим на САЩ очевидно не обичат публичността и не показват много от отношенията си в социалните мрежи. 

Пулишич вече има 9 гола в 14 мача от началото на сезона за Милан.

Тагове:

милан сидни футболист връзка голфърка Кристиан Пулишич Сидни Суини Алекса Мелтън

