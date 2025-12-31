Свързват го с една от най-красивите жени, а той отрича яростно

Актрисата Сидни Суини със сигурност е една от най-обсъжданите личности на годината.

Красивата холивудска дива трупа хиляди почитатели всеки ден, които живо се интересуват от личния ѝ живот. Блондинката стана известна с участието си в сериалите "Еуфория" и "Белия лотос", а скоро се очаква по кината да тръгне новият ѝ филм "Прислужницата".

В тази напрегната медийна ситуация личният ѝ живот е следен под лупа, а наскоро се появиха слуховете, че новият мъж в живота ѝ е футболистът на Милан Кристиан Пулишич.

"Нелеп слух"

В социалните мрежи нападателят от САЩ категорично отрече да има връзка със Суини.

"Моля, спрете с измислените истории за личния ми живот. Фалшиви новини, хора. Нека сложим край на този нелеп слух", заяви той.

Pulisic’s instagram story addressing the Sydney Sweeney rumors pic.twitter.com/ZEBNJXS00y — USMNT News (@USMNTNews2) December 28, 2025

Оказва се, че Пулишич има друга дама в сърцето си.

Голфърка

Алекса Мелтън е една от най-разпознаваемите и обсъждани голфърки в света. Тя е половинката на футболиста.

Той дори ѝ посвети последния си гол с Милан - при победата с 3:0 над Верона, като изобрази с пръсти първата буква от името ѝ.

Алекса и звездата на националния тим на САЩ очевидно не обичат публичността и не показват много от отношенията си в социалните мрежи.

Пулишич вече има 9 гола в 14 мача от началото на сезона за Милан.

