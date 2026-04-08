НА ЖИВО: Барселона - Атлетико Мадрид (0:1)

Край на първата част! Барселона и Атлетико Мадирд се разделят след лудото първо полувреме при резултат 1:0 за "дюшекчиите". Големият герой за гостите за пореден път бе Хулиан Алварес, който откри в края с прекрасен гол от пряк свободен удар.

45' - ГОЛ ЗА АТЛЕТИКО МАДИРД! Хулиан Алварес с момент на магия! Директно от свободния удар, последвал от червения картон на Кубарси, аржентинецът не остави шанс на Гарсия под рамката на Барселона и заби топката в горния ляв ъгъл на вратаря.

41' - ЧЕРВЕН КАРТОН за Пау Кубарси. Испанецът фаулира Джовани Симеоне, когато футболистът на Атлетико Мадрид щеше да остане сам срещу Жоан Гарсия. Първоначално съдията на мача показа жълт картон, но ситуацията бе преразгледана и червеният картон бе ясен.

30' - Невероятно подаване на Дани Олмо намери Маркъс Рашфорд в наказателното поле, но прекрасно спасяване на Хуан Мусо попречи на Барселона да поведе в резултата.

18' - ГОЛ за Барселона бе отменен, заради засада в хода на атаката.

17' - Претенции от играчи на Атлетико Мадрид за игра с ръка в наказателното поле, които обаче не бяха уважени от съдията или преразгледани от VAR.

13' - Опасен удар от воле на Маркъс Рашфорд не уцели вратата.

5' - Ужасяваща грешка в защитата на Барселона подари топката на Хулиан Алварес, който застана очи в очи с Жоан Гарсия, но ударът му попадна право в ръцете на стража.

1' - Начало на мача

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

ПРЕВЮ

Дежа вю или реалност? Едва 3 дни след като се срещнаха в Ла Лига, Барселона и Атлетико Мадрид отново ще кръстосат шпаги, но този път на най-голямата сцена.

Двата отбора ще се изправят за пети път един срещу друг в Шампионската лига, всеки път на 1/4-финалите в турнира. Първи пътуването прави Атлетико Мадрид, който не е побеждавал "Блаугранас" на "Камп Ноу" от 20 години.

Барселона продължава отличната си серия, след като победи Атлетико Мадрид с 2:1 и увеличи аванса си на върха в Ла Лига на 7 точки. Тимът на Ханзи Флик има 8 победи в последните си 9 мача и е най-резултатният отбор в Шампионската лига, откакто той пое контрола (73 гола). Въпреки това каталунците често се затрудняват на 1/4-финалите – отпадане в 6 от последните 9 случая.

За Атлетико сезонът минава основно през турнирите, като отборът вече е на финал за Купата на краля. Съставът на Диего Симеоне обаче е в спад – 3 поредни загуби и слаби резултати като гост, включително тежко 0:3 от Барселона. „Дюшекчиите“ нямат победа в последните си 6 гостувания в елиминациите на Шампионската лига.

Сблъсъкът тази вечер ще бъде петата среща на европейска сцена между испанските съперници, като и предходните четири също бяха в 1/4-финалите в Шампионската лига (двубои в два мача през сезоните 2013/14 и 2015/16).

В и двата случая към полуфиналите продължава отборът от Мадрид, като Барселона има едва една победа в четирите мача (2 загуби и 1 равенство).

От друга страна обаче Атлетико никога не е печелил гостуване в Шампионската лига срещу друг испански отбор, като е загубил четири от петте си мача (1 равенство).

В добавка на това, в Барселона доминира в последните преки сблъсъци, като спечели 10 от последните 13 срещи във всички турнири (1 равенство, 2 загуби) и е непобеден в последните 25 мача на „Камп Ноу“ – серия, която датира още от февруари 2006 г. (17 победи, 8 равенства)!

Тогава легендарният нападател Фернандо Торес все още беше играч на Атлетико Мадрид.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Атлетико Мадрид