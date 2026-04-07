НА ЖИВО: Спортинг Лисабон - Арсенал

57' - Опасност пред вратата на Арсенал. Неточен изстрел на Тринкао от границата на вратарското поле.

54' - Давид Рая запази резултата 0:0. Испанецът пресече извеждащо подаване към Луис Суарес, което щеше да изведе нападателя сам срещу вратата.

45' - Начало на второто полувреме.

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ. Равностойни първи 45 минути. Спортинг Лисабон пропуснаха няколко добри положения, но така и не успяха да преодолеят Давид Рая под рамката за Арсенал. "Артилеристите" пък от своя страна бяха най-близо до гола след корнер изпълнен от Нони Мадуеке, когато топката срещна напречната греда директно след изпълнението.

43' - Опасен удар на Мартин Йодегор от далечна дистанция.

31' - Първи жълт картон в мача. Полузащитникът на Спортинг Хидемаса Морита бе официално предупреден, заради грубо нарушение срещу Леандро Тросар.

25' - Резултатът остава непроменен.

12' - Греда и за Арсенал! Нони Мадуеке удари напречната греда директно от корнер.

10' - Първи точен удар в мача. Джени Катамо изпрати топката право в Давид Рая под рамката за Арсенал.

6' - Първи голям шанс в мача. Максимилиано Араухо от Спортинг разтресе напречната греда с топовен изстрел.

НАЧАЛО НА МАЧА

Стартови състави

ПРЕВЮ

След като последователно загуби финала за Купата на лигата от Манчестър Сити и отпадна от FA cup през уикенда от Саутхамптън, надеждите на Арсенал за куадрупъл този сезон рухнаха.

Момчетата на Микел Артета излизат тази вечер на най-голямата сцена, за да докажат, че заслужават да бъдат сред най-добрите. Съперникът е Спортинг Лисабон, който направи сензационен обрат, побеждавайки Бодьо Глимт с 5:0 на 1/8-финалите.

Спортинг Лисабон продължава битката за титлата в Португалия след успех с 4:2 над Санта Клара и гледа уверено към първия си 1/4-финал в Шампионската лига от сезон 1982/83.

Отборът е в отлична серия - само една загуба в последните 16 мача, включително престижни европейски победи срещу Пари Сен Жермен. У дома Спортинг е безгрешен - 5 победи в ШЛ този сезон и 9 поред във всички турнири.

Арсенал влиза в мача след разочарования. Тимът загуби финала за Купата на Лигата от Манчестър Сити (0:2) и отпадна от FA cup след поражение от Саутхемптън (1:2). Въпреки това лондончани остават почти безгрешни в Турнира на богатите - 9 победи от 10 мача този сезон.

Двата отбора имат история помежду си в евротурнирите, която обаче не е много обнадеждаваща за "артилеристите". Последната им среща в елиминационната фаза в европейски турнир бе през 2023 г., когато "лъвовете" отстраниха Арсенал на 1/8-финалите в Лига Европа.

Лондонският тим никога досега не е печелил като гост срещу португалски отбор в елиминационна фаза в Европа (4 равенства и 2 загуби). Последното поражение беше с 0:1 от Порто в 1/8-финалите на Шампионската лига през 2023/24 г.

Въпреки това и формата на отбора, според суперкомпютъра на OPTA, Арсенал е фаворит да спечели "Ушатата" с 27,7% шанс за успех и 77,7% вероятност да попадне сред последните 4 в турнира.

Нападателят на Арсенал - Виктор Гьокереш, се изправя срещу миналото си. Шведският голмайстор изгря с екипа на Спортинг Лисабон, където отбеляза 97 гола в 102 мача и се превърна в един от най-желаните нападатели на континента.

Ако Гьокереш се разпише в един от двата двубоя срещу бившия си клуб, ще се превърне в единствения играч, който е отбелязвал гол за и срещу Спортинг в Шампионската лига.

