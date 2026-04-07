НА ЖИВО: Спортинг Лисабон - Арсенал

Следете с нас четвъртфиналния двубой от Шампионската лига

57' - Опасност пред вратата на Арсенал. Неточен изстрел на Тринкао от границата на вратарското поле.

54' - Давид Рая запази резултата 0:0. Испанецът пресече извеждащо подаване към Луис Суарес, което щеше да изведе нападателя сам срещу вратата. 

45' - Начало на второто полувреме.

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ. Равностойни първи 45 минути. Спортинг Лисабон пропуснаха няколко добри положения, но така и не успяха да преодолеят Давид Рая под рамката за Арсенал. "Артилеристите" пък от своя страна бяха най-близо до гола след корнер изпълнен от Нони Мадуеке, когато топката срещна напречната греда директно след изпълнението.

43' - Опасен удар на Мартин Йодегор от далечна дистанция.

31' - Първи жълт картон в мача. Полузащитникът на Спортинг Хидемаса Морита бе официално предупреден, заради грубо нарушение срещу Леандро Тросар.

25' - Резултатът остава непроменен.

12' - Греда и за Арсенал! Нони Мадуеке удари напречната греда директно от корнер.

10' - Първи точен удар в мача. Джени Катамо изпрати топката право в Давид Рая под рамката за Арсенал.

 

6' - Първи голям шанс в мача. Максимилиано Араухо от Спортинг разтресе напречната греда с топовен изстрел.

НАЧАЛО НА МАЧА

Стартови състави

 

ПРЕВЮ

След като последователно загуби финала за Купата на лигата от Манчестър Сити и отпадна от FA cup през уикенда от Саутхамптън, надеждите на Арсенал за куадрупъл този сезон рухнаха.

Момчетата на Микел Артета излизат тази вечер на най-голямата сцена, за да докажат, че заслужават да бъдат сред най-добрите. Съперникът е Спортинг Лисабон, който направи сензационен обрат, побеждавайки Бодьо Глимт с 5:0 на 1/8-финалите.

Спортинг Лисабон продължава битката за титлата в Португалия след успех с 4:2 над Санта Клара и гледа уверено към първия си 1/4-финал в Шампионската лига от сезон 1982/83.

Отборът е в отлична серия - само една загуба в последните 16 мача, включително престижни европейски победи срещу Пари Сен Жермен. У дома Спортинг е безгрешен - 5 победи в ШЛ този сезон и 9 поред във всички турнири.

Арсенал влиза в мача след разочарования. Тимът загуби финала за Купата на Лигата от Манчестър Сити (0:2) и отпадна от FA cup след поражение от Саутхемптън (1:2). Въпреки това лондончани остават почти безгрешни в Турнира на богатите - 9 победи от 10 мача този сезон.

Двата отбора имат история помежду си в евротурнирите, която обаче не е много обнадеждаваща за "артилеристите". Последната им среща в елиминационната фаза в европейски турнир бе през 2023 г., когато "лъвовете" отстраниха Арсенал на 1/8-финалите в Лига Европа.

Лондонският тим никога досега не е печелил като гост срещу португалски отбор в елиминационна фаза в Европа (4 равенства и 2 загуби). Последното поражение беше с 0:1 от Порто в 1/8-финалите на Шампионската лига през 2023/24 г.

Въпреки това и формата на отбора, според суперкомпютъра на OPTA, Арсенал е фаворит да спечели "Ушатата" с 27,7% шанс за успех и 77,7% вероятност да попадне сред последните 4 в турнира.

Нападателят на Арсенал - Виктор Гьокереш, се изправя срещу миналото си. Шведският голмайстор изгря с екипа на Спортинг Лисабон, където отбеляза 97 гола в 102 мача и се превърна в един от най-желаните нападатели на континента.

Ако Гьокереш се разпише в един от двата двубоя срещу бившия си клуб, ще се превърне в единствения играч, който е отбелязвал гол за и срещу Спортинг в Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Спортинг Лисабон и Арсенал

Спортинг Лисабон
0 : 0
Арсенал
45%
Притежание на топката
55%
3
Точни удари
1
3
Неточни удари
3
16
Опасни атаки
29
7
Нарушения
7
2
Корнери
4
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

1
22 26 25 20
42 5
52 10 17
8
41 7 20
33 8 36
4 12 2 6
1
Руи Силва 1 Руи Силва
Иван Фреснеда Коралиса 22 Иван Фреснеда Коралиса
Усман Диоманде 26 Усман Диоманде
Гонсало Бернардо Инасио 25 Гонсало Бернардо Инасио
М. Араухо 20 М. Араухо
Мортен Хюлманд 42 Мортен Хюлманд
Хидемаса Морита 5 Хидемаса Морита
Жоао Симос 52 Жоао Симос
Джини 10 Джини
Франсиско Тринкао 17 Франсиско Тринкао
Поте 8 Поте
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Бог да го прости: Румъния се сбогува със своя треньор №1

Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на

Масов бой прекрати Монтана - Миньор (ВИДЕО)

Известните празнуват! Прокълнатият Аарън Рамзи спря с футбола

НА ЖИВО: Реал Мадрид - Байерн Мюнхен (0:2)

Бог да го прости: Румъния се сбогува със своя треньор №1

