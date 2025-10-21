bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Неочакван герой за Барселона при разгромна победа

Олимпиакос не успя да се противопостави на каталунците в Шампионската лига

Неочакван герой за Барселона при разгромна победа
Reuters

Барселона унижи Олимпиакос като домакин с 6:1. Фермин Лопес се превърна в герой, след като вкара хеттрик и записа името си със златни букви в историята на клуба.

Барса громи, Фермин блести

В отсъствието на няколко ключови играчи Ханзи Флик гласува доверие на 17-годишния Дро Фернандес в титулярния състав.

Мачът започна с очакван натиск на Барселона. Още в 4' Маркъс Рашфорд можеше да открие резултата след остро центриране, но ударът му мина на сантиметри от вратата.

Снимка: Reuters

Три минути по-късно обаче неизбежното се случи. След страхотен пробив на завърналия се в игра Ламин Ямал в наказателното поле, Фермин Лопес открадна топката и през няколко играчи вкара първото попадение в срещата.

Олимпиакос се опита да притисне Барселона, като създаде няколко по-опасни атаки.

В 39' Фермин Лопес отново бе в прегръдките на съотборниците си. 17-годишният Фернандес намери добре в свободното пространство Лопес, който финтира защитник на Олимпиакос и вкара втория си гол в срещата.

Второто полувреме започна по-ударно, като в 50' VAR отмени гол на Олимпиакос. Четири минути по-късно гръцкият гранд върна едно попадение от дузпа на Аюб Ел Кааби. В 57' Сантяго Есе остави отбора си човек по-малко, след като бе изгонен след втори жълт картон, който беше спорен.

Снимка: Reuters

Това обаче само разгневи футболистите на Барселона, които вкараха още 4 безответни гола. Първо Ламин Ямал бе точен от бялата точка, а след това Маркъс Рашфорд наказа Олимпиакос.

Фермин Лопес се превърна в големия герой, след като добави трети гол на сметката си и оформи своя хеттрик в 76'. Интересното е, че Фермин е първият испанец, който вкарва хеттрик за Барселона в историята на Шампионската лига, откакто турнирът се казва така.

Снимка: Reuters

Три минути по-късно Педри намери по чудесен начин Рашфорд за крайното 6:1.

И за двата клуба следват дербита. Барселона ще се изправи срещу Реал Мадрид през уикенда в Ел Класико, а Олимпиакос ще бъде домакин на АЕК

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Барселона
срещу
Олимпиaкос
21.10.2025 19:45

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и ПСЖ

Барселона
Барселона
1 : 2
ПСЖ
ПСЖ
47%
Притежание на топката
53%
8
Точни удари
10
4
Неточни удари
5
40
Опасни атаки
48
12
Нарушения
14
4
Корнери
9
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Spotify Camp Nou

Състави

25
23 24 5 18
21 8
10 20 14
7
49 24 29
33 17 8
2 6 51 25
30
Войчех Шченсни 25 Войчех Шченсни
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Педри 8 Педри
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Даниел Олмо 20 Даниел Олмо
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Феран Торес 7 Феран Торес
Лукас Шевалие 30 Лукас Шевалие
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Илия Забарни 6 Илия Забарни
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
49
Сени Маюлу 24 Сени Маюлу
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола

Срещата по минути

90+2′ Жълт картон за Ламине Ямал Насрауи Ебана
ГООООЛ! Гонсало Рамос беше точен за отбора си 90′
Жълт картон за Ахраф Хакими 87′
86′ Андреас Кристенсен влезе на мястото на Ерик Гарсия
Quentin Ndjantou е сменен от Брадли Баркола 80′
Лий Канг-Ин влезе на мястото на Сени Маюлу 80′
79′ Марк Бернал влезе на мястото на Педри
78′ Жълт картон за Марк Касадо Торас
Гонсало Рамос влезе на мястото на Фабиан Руис 72′
72′ Робърт Левандовски е сменен от Маркъс Рашфорд
72′ Марк Касадо Торас е сменен от Даниел Олмо
72′ Алехандро Балде Мартинес влезе на мястото на Жерар Мартин
Лукас Ернандес влезе на мястото на Ibrahim Mbaye 65′
57′ Жълт картон за Даниел Олмо
Жълт картон за Нуно Мендес 44′
ГООООЛ! Сени Маюлу беше точен за отбора си 38′
32′ Френки де Йонг получи жълт картон
19′ ГООООЛ! Феран Торес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Нюкасъл и Барселона

Нюкасъл
Нюкасъл
1 : 2
Барселона
Барселона
36%
Притежание на топката
64%
7
Точни удари
14
3
Неточни удари
5
52
Опасни атаки
53
11
Нарушения
12
6
Корнери
4
3
Засади
0
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 5 33 21
39 8 7
20 10 11
9
11 16 14
21 8
23 4 5 18
13
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Роналд Араухо 4 Роналд Араухо
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Педри 8 Педри
Рафиня 11 Рафиня
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски

Срещата по минути

Жълт картон за Марк Касадо Торас 90+7′
Марк Касадо Торас е сменен от Фермин Лопес Марин 90+3′
90′ Антъни Гордън отбеляза гол!
Френки де Йонг получи жълт картон 82′
Даниел Олмо е сменен от Маркъс Рашфорд 82′
Ерик Гарсия е сменен от Жерар Мартин 81′
76′ Свен Ботман влезе на мястото на Киърън Трипиър
Фермин Лопес Марин получи жълт картон 75′
Феран Торес е сменен от Робърт Левандовски 70′
Андреас Кристенсен влезе на мястото на Пау Кубарси Паредес 69′
ГООООЛ! Маркъс Рашфорд беше точен за отбора си 67′
63′ Малик Тиау е сменен от Харви Барнс
63′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Антъни Еланга
62′ Ник Уолтимаде влезе на мястото на Фабиан Шер
62′ Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Джоелинтън
ГООООЛ! Маркъс Рашфорд беше точен за отбора си 58′
45+2′ Жълт картон за Дан Бърн
Жерар Мартин получи жълт картон 45′
28′ Жълт картон за Джоелинтън
Тагове:

футбол барселона шампионска лига олимпиакос реал мадрид хеттрик аек ел класико ханзи флик разгром дузпа червен картон маркъс рашфорд педри фермин лопес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов

БФС обясни какво се случи на срещата за Вуцов
Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България
Валентина Георгиева се контузи на световното

Валентина Георгиева се контузи на световното

Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец

Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец
Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра

Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра

Последни новини

live
ГЛЕДАЙ ТУК: Арсенал - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига

ГЛЕДАЙ ТУК: Арсенал - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига
Мико обърна Мика за 900 евро

Мико обърна Мика за 900 евро
Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България
Валентина Георгиева се контузи на световното

Валентина Георгиева се контузи на световното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV