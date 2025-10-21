Неочакван герой за Барселона при разгромна победа

Барселона унижи Олимпиакос като домакин с 6:1. Фермин Лопес се превърна в герой, след като вкара хеттрик и записа името си със златни букви в историята на клуба.
Барса громи, Фермин блести
В отсъствието на няколко ключови играчи Ханзи Флик гласува доверие на 17-годишния Дро Фернандес в титулярния състав.
Мачът започна с очакван натиск на Барселона. Още в 4' Маркъс Рашфорд можеше да открие резултата след остро центриране, но ударът му мина на сантиметри от вратата.
Три минути по-късно обаче неизбежното се случи. След страхотен пробив на завърналия се в игра Ламин Ямал в наказателното поле, Фермин Лопес открадна топката и през няколко играчи вкара първото попадение в срещата.
Олимпиакос се опита да притисне Барселона, като създаде няколко по-опасни атаки.
В 39' Фермин Лопес отново бе в прегръдките на съотборниците си. 17-годишният Фернандес намери добре в свободното пространство Лопес, който финтира защитник на Олимпиакос и вкара втория си гол в срещата.
Второто полувреме започна по-ударно, като в 50' VAR отмени гол на Олимпиакос. Четири минути по-късно гръцкият гранд върна едно попадение от дузпа на Аюб Ел Кааби. В 57' Сантяго Есе остави отбора си човек по-малко, след като бе изгонен след втори жълт картон, който беше спорен.
Това обаче само разгневи футболистите на Барселона, които вкараха още 4 безответни гола. Първо Ламин Ямал бе точен от бялата точка, а след това Маркъс Рашфорд наказа Олимпиакос.
Фермин Лопес се превърна в големия герой, след като добави трети гол на сметката си и оформи своя хеттрик в 76'. Интересното е, че Фермин е първият испанец, който вкарва хеттрик за Барселона в историята на Шампионската лига, откакто турнирът се казва така.
Три минути по-късно Педри намери по чудесен начин Рашфорд за крайното 6:1.
И за двата клуба следват дербита. Барселона ще се изправи срещу Реал Мадрид през уикенда в Ел Класико, а Олимпиакос ще бъде домакин на АЕК.
