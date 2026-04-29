ПСЖ би Байерн в най-резултатния полуфинал в историята!

Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен сътвориха една истинска футболна класика и показаха защо този спорт вдъхновява милиони. ПСЖ победи Байерн Мюнхен с 5:4 в един от най-зрелищните мачове за всички времена!

Истинско "баскетболно шоу" в Шампионска лига! За първи път в историята на европейски полуфинал и двата отбора отбелязват по 4 или повече попадения.

Голова фиеста

Още от първата минута мачът започна със спиращо дъха темпо. Първата опасност бе пред вратата на ПСЖ. След мълниеносна контраатака Луис Диас бе повален в наказателното поле, а Хари Кейн в 17' беше безпогрешен от бялата точка.

Парижани отговориха бързо. Хвича Кварацхелия в 24' изравни с брилянтен индивидуален пробив и неспасяем удар, а 9 минути по-късно един от най-ниските играчи на терена - Жоао Невеш - отбеляза с глава за пълен обрат в резултата - 2:1 за ПСЖ!

След попадението на португалеца баварците наложиха задушаващ натиск, който даде резултат. В 42' след отнета топка в центъра тя стигна до Майкъл Олисе, който реализира за 2:2.

В края на първата част ПСЖ получи шанс да върне аванса си с противоречива дузпа след игра с ръка на Алфонсо Дейвис, а Усман Дембеле не се поколеба да отбележи.

За първи път в историята на Шампионската лига в полуфинален сблъсък се отбелязват 5 попадения през първата част.

ПСЖ спасява кожата си в края

Втората част също не разочарова. Само в първите 13 минути ПСЖ отбеляза две бързи попадения, дело на Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, и направи преднината си три гола. Байерн не беше допускал 5 гола в евротурнирите от април 1995 г. насам - 2:5 от Аякс в полуфиналите на Шампионската лига.

Точно когато Байерн изглеждаше в безизходица, баварците отвърнаха на удара. Дайо Упамекано намали изоставането с удар с глава, а само четири минути по-късно Луис Диас показа индивидуалната си класа, като овладя феноменално подаване на Хари Кейн зад отбраната на домакините и изпрати майсторски топката в мрежата за 5:4.

В последните минути Байерн се впусна в атака на най-високи обороти, търсейки изравнителното попадение, но така и не успя да го намери.

Това е най-резултатният полуфинал в историята на Шампионската лига и двата отбора оставят развръзката за реванша в Мюнхен.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен