bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Шампионска лига

ПСЖ би Байерн в най-резултатния полуфинал в историята!

Истинска футболна класика в Шампионска лига, развръзката остава за реванша

Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен сътвориха една истинска футболна класика и показаха защо този спорт вдъхновява милиони. ПСЖ победи Байерн Мюнхен с 5:4 в един от най-зрелищните мачове за всички времена!

Истинско "баскетболно шоу" в Шампионска лига! За първи път в историята на европейски полуфинал и двата отбора отбелязват по 4 или повече попадения.

Голова фиеста

Още от първата минута мачът започна със спиращо дъха темпо. Първата опасност бе пред вратата на ПСЖ. След мълниеносна контраатака Луис Диас бе повален в наказателното поле, а Хари Кейн в 17' беше безпогрешен от бялата точка.

Парижани отговориха бързо. Хвича Кварацхелия в 24' изравни с брилянтен индивидуален пробив и неспасяем удар, а 9 минути по-късно един от най-ниските играчи на терена - Жоао Невеш - отбеляза с глава за пълен обрат в резултата - 2:1 за ПСЖ!

След попадението на португалеца баварците наложиха задушаващ натиск, който даде резултат. В 42' след отнета топка в центъра тя стигна до Майкъл Олисе, който реализира за 2:2.

В края на първата част ПСЖ получи шанс да върне аванса си с противоречива дузпа след игра с ръка на Алфонсо Дейвис, а Усман Дембеле не се поколеба да отбележи.

За първи път в историята на Шампионската лига в полуфинален сблъсък се отбелязват 5 попадения през първата част.

ПСЖ спасява кожата си в края

Втората част също не разочарова. Само в първите 13 минути ПСЖ отбеляза две бързи попадения, дело на Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, и направи преднината си три гола. Байерн не беше допускал 5 гола в евротурнирите от април 1995 г. насам - 2:5 от Аякс в полуфиналите на Шампионската лига.

Точно когато Байерн изглеждаше в безизходица, баварците отвърнаха на удара. Дайо Упамекано намали изоставането с удар с глава, а само четири минути по-късно Луис Диас показа индивидуалната си класа, като овладя феноменално подаване на Хари Кейн зад отбраната на домакините и изпрати майсторски топката в мрежата за 5:4.

В последните минути Байерн се впусна в атака на най-високи обороти, търсейки изравнителното попадение, но така и не успя да го намери.

Това е най-резултатният полуфинал в историята на Шампионската лига и двата отбора оставят развръзката за реванша в Мюнхен. 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен

ПСЖ
ПСЖ
5 : 4
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
43%
Притежание на топката
57%
10
Точни удари
9
2
Неточни удари
1
35
Опасни атаки
69
14
Нарушения
4
2
Корнери
5
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Алфонсо Дейвис 19 Алфонсо Дейвис
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Джамал Мусиала 10 Джамал Мусиала
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Тагове:

шампионска лига рекорд байерн мюнхен псж полуфинал 9 гола

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV