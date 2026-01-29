ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж (ВИДЕО)

Носителят на трофея в Шампионската лига ПСЖ не победи в трети пореден мач в турнира и остана извън топ 8! Тимът на Луис Енрике ще играе плейофи, след като направи 1:1 с гостуващия Нюкасъл в последния кръг от основната фаза.

Равенството се оказа самоубийствено. ПСЖ и Нюкасъл завършват съответно 11-и и 12-и с по 14 точки - 2 зад осмия Манчестър Сити.

На Парк де Пренс ПСЖ получи дузпа още в първата минута, след като Люис Майли игра с ръка. Ник Поуп обаче отрази удара на Усман Дембеле. В 8' домакините все пак поведоха чрез Витиня.

Поуп над всички

Последваха отлични изяви на вратаря на "свраките", който спря Дембеле, после и Хвича Кварацхелия.

Нюкасъл стигна до изравняване противно на съотношението на силите. Малко преди почивката централният бранител Дан Бърн използва ръста и силата си, за да насочи топката към Джо Уилок, който реализира дебютния си гол в Шампионска лига.

Гостите мислеха, че са оформили обрата 10 минути след началото на втората част, когато Антъни Еланга намери Уилок и той отбеляза. Попадението не беше зачетено заради засада.

В края Нюкасъл пропиля златна възможност. Тя се откри пред Харви Барнс, чийто удар отблизо не намери целта.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Нюкасъл