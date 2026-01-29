bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж (ВИДЕО)

Останаха извън топ 8 на Шампионската лига

Носителят на трофея в Шампионската лига ПСЖ не победи в трети пореден мач в турнира и остана извън топ 8! Тимът на Луис Енрике ще играе плейофи, след като направи 1:1 с гостуващия Нюкасъл в последния кръг от основната фаза.

Равенството се оказа самоубийствено. ПСЖ и Нюкасъл завършват съответно 11-и и 12-и с по 14 точки - 2 зад осмия Манчестър Сити.

На Парк де Пренс ПСЖ получи дузпа още в първата минута, след като Люис Майли игра с ръка. Ник Поуп обаче отрази удара на Усман Дембеле. В 8' домакините все пак поведоха чрез Витиня.

Поуп над всички

Последваха отлични изяви на вратаря на "свраките", който спря Дембеле, после и Хвича Кварацхелия.

Нюкасъл стигна до изравняване противно на съотношението на силите. Малко преди почивката централният бранител Дан Бърн използва ръста и силата си, за да насочи топката към Джо Уилок, който реализира дебютния си гол в Шампионска лига.

Гостите мислеха, че са оформили обрата 10 минути след началото на втората част, когато Антъни Еланга намери Уилок и той отбеляза. Попадението не беше зачетено заради засада.

В края Нюкасъл пропиля златна възможност. Тя се откри пред Харви Барнс, чийто удар отблизо не намери целта.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Нюкасъл

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Нюкасъл
Нюкасъл
67%
Притежание на топката
33%
18
Точни удари
8
7
Неточни удари
2
86
Опасни атаки
45
8
Нарушения
8
5
Корнери
1
1
Засади
1
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Parc des Princes

Състави

39
2 5 51 25
87 17 33
7 10 29
27
20 28
67 41 8 3
12 4 33
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Луис Майли 67 Луис Майли
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Л. Хол 3 Л. Хол
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Джоузеф Уилок 28 Джоузеф Уилок
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
париж шампионска лига франция витиня шампионската лига псж нюкасъл плейофи топ 8 парк де пренс усман дембеле Ник Поуп люис майли джо уилок

