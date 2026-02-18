ПСЖ постигна знаменит обрат срещу местния враг

Младата звезда на ПСЖ Дезире Дуе бе героят за парижани при знаменит обрат срещу Монако в Шампионската лига. Носителят на трофея навакса изоставане от два гола и спечели с 3:2 в първия мач от плейофите.

Какво се случи?

Монако шокира ПСЖ още в самото начало на мача. Домакините откриха резултата в 1‘ срещу европейския шампион. Фоларин Балогън отбеляза след едва 55 секунди игра.

Снимка: Reuters

Това е най-бързият гол за Монако, както и най-бързо допуснатото попадение от ПСЖ в Шампионската лига.

След инкасирания гол отборът от столицата на Франция пое инициативата, постави под обстрел вратата на домакините и точно когато изглеждаше, че резултатът ще бъде изравнен, Монако удари за втори път.

Снимка: Reuters

Отново Балогън бе този, който изпрати топката в мрежата на ПСЖ в 18'. 4 минути по-късно парижани получиха своя голям шанс - дузпа, но ударът на Витиня бе спасен от Филип Кьон под рамката на Монако.

След пропуснатия наказателен удар Луис Енрике видя достатъчно и само след 27 минути игра смени носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле с Дезире Дуе. 124 секунди след влизането си французинът намали пасива на своя тим.

Снимка: Reuters

Това е вторият най-бърз гол на резерва за ПСЖ в Шампионската лига след този на Нуно Мендеш (49 секунди) срещу Ювентус преди 4 години.

Лудата първа част приключи с очакваното – изравнително попадение, дело на Ашраф Хакими.

Снимка: Reuters

След почивката

След подновяването на играта Монако като че ли сам сложи край на шансовете си в мача. Три минути след началото на втората част Александър Головин остави отбора си с човек по-малко заради грубо нарушение.

19 минути по-късно и след 27 отправени удара ПСЖ стигна до обрата, а героят отново бе младокът Дезире Дуе.

Снимка: Reuters