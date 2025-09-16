Шампионската лига се завръща с пълния си блясък!

Чакането приключи! Шампионска лига отново е тук в пълния си блясък. Втори сезон с новия формат, който спечели много фенове на футбола, карайки ги бързо да забравят за груповата фаза.

Новият формат ни предлага повече мачове, повече интрига и повече моменти, изпълнени с наслада. Първият ден в Шампионска лига ще ни предложи шест вълнуващи срещи. Ето и кои са те:

Атлетик Билбао - Арсенал (19:45)

Полуфиналистът от миналия сезон в Шампионска лига срещу полуфиналиста от миналия сезон в Лига Европа. Атлетик Билбао приема Арсенал в първия ранен двубой, който ще открие тазгодишния сезон в най-престижния европейски клубен турнир. Учудващо или не, за първи път в историята на евротурнирите тези два клуба ще играе един срещу друг.

След разочароващия минал сезон на Арсенал, в който "артилеристите" не спечелиха трофей, сега пъзелът в състава на Микел Артета изглежда нареден. "Топчиите" се подсилиха с Виктор Гьокереш, който е жаден за голове и със сигурност ще навлече проблеми на защитниците.

От другата страна Билбао е с надежди, че може да стигне напред в Турнира на богатите. Баските, начело с Нико Уилямс, са способни на всякакви изненади, когато играят на "Сан Мамес" и сега това не е изключено.

ПСВ - Унион Сен Жилоа (19:45)

Макар и наглед да не изглежда интересен, този мач може да се превърне в истински празник. Последните години двата отбора са редовни участници в Шампионската лига и също ще премерят сили за първи път.

Шампионът на Нидерландия срещу шампиона на Белгия. Двубой с историческа стойност. В последните си 7 мача белгийците нямат загуба, което говори за постоянство в играта. За феновете на английския футбол в отбора на Себастиен Поконьоли играе една позабравена звезда от Висшата лига - Софиян Буфал.

Двубоят на "Филипс Стейдиъм" започва в 19:45.

Бенфика - Карабах (22:00)

Над 5000 км по въздух делят Лисабон от Агдам. Именно това разстояние ще изминат играчите на Карабах, за да играят срещу Бенфика. Отново и тези два клуба досега не са се срещали в официален двубой, което прави срещата непредсказуема.

В последните си 10 мача Бенфика е непобеден, което наклонява везните на страната на "орлите". През миналия сезон играчите на Бруно Лаже направиха един от най-добрите мачове за годината срещу Барселона, въпреки че загубиха с 4:5.

Дали обаче сега лисабонските "орли" ще бъдат отново приятна изненада в Турнира на богатите или Карабах рано-рано ще им отнеме това удоволствие?

Ювентус - Борусия Дортмунд (22:00)

Един от най-добрите сблъсъци в първия кръг на Шампионска лига. Два отбора, които са стари познайници и имат голяма история помежду си.

По-старото поколение едва ли ще забрави онзи финал през 1996 г., когато Борусия Дортмунд спечели срещу Ювентус с 3:1, а Ларс Рикен вкара с първото си докосване, секунди след като се появи в игра. Тогава "старата госпожа" загуби три поредни финала в Турнира на богатите - рекорд, с който клуба едва ли се гордее.

Оттогава насам обаче "жълто-черните" нямат нито един успех над Юве. Дали обаче 29 години по-късно това ще се случи или отново грандът от Торино ще си тръгне от мача с ръце, вдигнато победоносно във въздуха?

Реал Мадрид - Олимпик Марсилия (22:00)

След няколко години аут, сега Олимпик Марсилия се завръща в Шампионската лига и то по какъв начин - с мач срещу Реал Мадрид на митичния "Сантяго Бернабеу".

Също като в предния двубой, двата отбора имат история. Последния път, когато се срещнаха, бе през сезон 2009/10. В общо 4 мача Марсилия няма нито една победа над "кралския клуб". Селекцията на Чаби Алосно изглежда страховита в сравнение със скромния френски отбор.

Най-скъпият играч в състава на Марсилия е Мейсън Грийнууд, който обаче е почти 5 пъти по-евтин от Килиан Мбапе, който оглавява класацията на Реал Мадрид със своите 180 милиона евро според Transfermarkt. На терена обаче това може и да не окаже влияние, защото отборът на Роберто де Церби е вдъхновен за нови европейски успехи.

Тотнъм - Виляреал (22:00)

Програмата в първия ден на Шампионската лига завършва с Тотнъм и Виляреал. "Шпорите" изглеждат по силни от всякога след като направиха добро трансферно лято, а в отбора дойдоха звезди от ранга на Шави Симонс и Рандал Коло Муани.

След като спечели Лига Европа Тотнъм си спечели промоция да играе в най-силния европейски турнир, въпреки че завърши миналия сезон във Висшата лига на незавидното 16-о място.

Виляреал обаче не е отбор за подценяване. "Жълтата подводница" игра полуфинал срещу Ливърпул преди 2 сезона и сега отново се завръща на най-голямата европейска сцена с подобни надежди.

Изживейте приключението Шампионска лига с Chamрions TV!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Southampton и Арсенал

Southampton 1 : 2 Арсенал 38% Притежание на топката 62% 5 Точни удари 16 2 Неточни удари 7 34 Опасни атаки 101 7 Нарушения 8 5 Корнери 8 1 Засади 1 5-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. Mary's Stadium Състави 30 16 4 5 15 21 34 46 18 26 33 11 41 30 53 17 5 4 15 33 3 22 30 Арън Рамсдейл 16 Юкинари Сугавара 4 Флин Даунс 5 Джак Стивънс 15 Нейтън Ууд 21 Чарли Тейлър 34 Уелингтън 46 Джей Робинсън 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 26 C. Ugochukwu 33 Тайлър Диблинг 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 15 Якуб Кивиор 33 Рикардо Калафиори 3 Киърън Тиърни 17 Александър Зинченко 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 30 Рахим Стърлинг 53 Е. Нванери 11 Мартинели Срещата по минути ГООООЛ! Мартин Одегаард беше точен за отбора си 90′ 86′ Йоахим Кай Санда е сменен от C. Ugochukwu 79′ Ще е малка влезе на мястото на Джей Робинсън 79′ Камерън Арчър влезе на мястото на К. Сулемана Мартин Одегаард влезе на мястото на Е. Нванери 75′ Кай Хаверц влезе на мястото на Мартинели 71′ М. Луис-Скели е сменен от Александър Зинченко 70′ 70′ Пол Онуачу влезе на мястото на Рос Стюарт Леандро Тросар влезе на мястото на Киърън Тиърни 63′ Букайо Сака е сменен от Рахим Стърлинг 63′ 56′ Рос Стюарт отбеляза гол! Киърън Тиърни отбеляза гол! 43′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Brighton & Hove Albion

Тотнъм 1 : 4 Brighton & Hove Albion 33% Притежание на топката 67% 4 Точни удари 18 0 Неточни удари 5 14 Опасни атаки 77 13 Нарушения 8 2 Корнери 11 1 Засади 2 4-3-3 Формация 4-4-2 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 4 37 13 3 14 30 29 22 19 17 8 3 11 20 26 27 29 4 30 1 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 4 Кевин Дансо 37 Мики ван де Вен 13 Съдбата Удоги 3 Reguilón 14 Арчи Грей 30 Родриго Бентанкур 29 Папе Сар 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 1 Барт Вербрюген 27 Матс Вифер 29 Ян Пол ван Хеке 4 Адам Уебстър 30 Первис Еступинан 3 Игор Хулио 11 Саймън Адингра 20 Карлос Балепа Нум Куома 26 Ясин Абас Аяри 17 Янкуба Минтех 8 Браджан Груда Срещата по минути ГООООЛ! Диего Гомес беше точен за отбора си 90+3′ Джеймс Милнър е сменен от Янкуба Минтех 90+3′ Точно изпълнение на Мат О'Райли. 88′ 83′ Джед Спенс влезе на мястото на Матис Тел 80′ Бен Дейвис получи жълт картон Джоел Велтман получи жълт картон 79′ Мат О'Райли е сменен от Браджан Груда 76′ 66′ Ричарлисън влезе на мястото на Доминик Соланке 66′ Бен Дейвис е сменен от Мики ван де Вен 66′ Ив Бисума влезе на мястото на Родриго Бентанкур Джак Хиншелуд отбеляза гол! 64′ Джоел Велтман влезе на мястото на Игор Хулио 59′ 58′ Жълт картон за Педро Поро ГООООЛ! Джак Хиншелуд беше точен за отбора си 51′ 46′ Уилсън Одоберт е сменен от Папе Сар Каору Митома е сменен от Саймън Адингра 46′ Диего Гомес влезе на мястото на Ясин Абас Аяри 46′ 38′ Родриго Бентанкур получи жълт картон 17′ Доминик Соланке се разписа.

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Нюкасъл

Арсенал 1 : 0 Нюкасъл 51% Притежание на топката 49% 7 Точни удари 10 5 Неточни удари 4 61 Опасни атаки 55 9 Нарушения 9 10 Корнери 7 Засади 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 4 12 2 15 49 8 5 41 7 19 14 11 10 23 39 8 21 5 4 33 22 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 22 Ник Поуп 5 Фабиан Шер 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 23 Джейкъб Мърфи 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 21 Валентино Ливраменто 11 Харви Барнс 10 Антъни Гордън 14 Александър Исак Срещата по минути 90+8′ Жълт картон за Якуб Кивиор Дан Бърн получи жълт картон 90+8′ 90+4′ Жълт картон за 90+4′ Дейвид Рая получи жълт картон получи жълт картон 90+3′ 90+3′ Жоржиньо е сменен от Мартин Одегаард 88′ Киърън Тиърни е сменен от Леандро Тросар 81′ Жълт картон за Джоузеф Уилок е сменен от Харви Барнс 76′ 76′ Кай Хаверц е сменен от Букайо Сака Емил Крафт получи жълт картон 64′ Уилям Осула влезе на мястото на Калъм Уилсън 64′ Емил Крафт е сменен от Свен Ботман 64′ Луис Майли е сменен от Джейкъб Мърфи 63′ 55′ Деклан Райс отбеляза гол! 46′ Рикардо Калафиори е сменен от Уилям Салиба

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Тотнъм

Астън Вила 2 : 0 Тотнъм 68% Притежание на топката 32% 11 Точни удари 2 7 Неточни удари 1 67 Опасни атаки 25 5 Нарушения 12 9 Корнери 1 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 14 22 44 24 27 21 7 11 47 3 14 29 33 13 24 4 17 37 31 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 7 Джон Макгин 11 Оли Уоткинс 31 Антонин Кински 24 Джед Спенс 4 Кевин Дансо 17 Кристиан Ромеро 37 Мики ван де Вен 33 Бен Дейвис 13 Съдбата Удоги 3 Reguilón 14 Арчи Грей 29 Папе Сар 47 Майки Мур Срещата по минути 90′ Леон Бейли влезе на мястото на Джон Макгин 88′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана Ричарлисън влезе на мястото на Уилсън Одоберт 87′ Бренън Джонсън е сменен от Майки Мур 87′ 86′ Дониел Мален влезе на мястото на Оли Уоткинс Доминик Соланке влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 74′ Родриго Бентанкур влезе на мястото на Reguilón 74′ 73′ Бубакар Камара отбеляза гол! Матис Тел получи жълт картон 62′ 59′ Езри Конса отбеляза гол! Ив Бисума влезе на мястото на Папе Сар 53′ Жълт картон за Арчи Грей 33′ 23′ Жълт картон за Мати Кеш

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Арсенал

Ливърпул 2 : 2 Арсенал 44% Притежание на топката 56% 10 Точни удари 11 4 Неточни удари 4 38 Опасни атаки 67 13 Нарушения 10 3 Корнери 1 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Anfield Състави 1 84 5 4 26 38 17 11 8 18 7 7 19 11 8 5 23 4 2 15 49 22 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 23 Микел Мерино 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 11 Мартинели Срещата по минути 90+7′ Отменен гол Александър Зинченко е сменен от Букайо Сака 88′ 83′ Харви Елиът е сменен от Райън Грейвънбърч 79′ Диого Хота е сменен от Луис Диас Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар 78′ Рикардо Калафиори е сменен от Бен Уайт 78′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 70′ 67′ Дарвин Нуньес е сменен от Къртис Джоунс 67′ Трент Александър-Арнолд влезе на мястото на Конър Брадли 66′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо 60′ Жълт картон за Конър Брадли ГООООЛ! Мартинели беше точен за отбора си 47′ Жълт картон за М. Луис-Скели 43′ Жълт картон за Микел Мерино 34′ 21′ Луис Диас отбеляза гол! 20′ Коди Гакпо отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Crystal Palace

Тотнъм 0 : 2 Crystal Palace 47% Притежание на топката 53% 7 Точни удари 17 1 Неточни удари 6 31 Опасни атаки 39 12 Нарушения 10 4 Корнери 8 2 Засади 3 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 31 23 4 33 24 14 30 29 28 21 11 14 7 10 12 19 8 3 26 5 6 1 31 Антонин Кински 23 Педро Поро 4 Кевин Дансо 33 Бен Дейвис 24 Джед Спенс 14 Арчи Грей 30 Родриго Бентанкур 29 Папе Сар 28 Уилсън Одоберт 21 Деян Кулусевски 11 Матис Тел 1 Дийн Хендерсън 26 Крис Ричардс 5 Maxence Lacroix 6 Марк Гуехи 12 Даниел Муньос 19 Уил Хюз 8 Джеферсън Лерма 3 Тирик Мичъл 7 Исмаила Сар 10 Еберечи Езе 14 Жан-Филип Матета Срещата по минути Джъстин Девенни влезе на мястото на Уил Хюз 87′ Ромен Есе е сменен от Исмаила Сар 78′ Даичи Камада влезе на мястото на Джеферсън Лерма 61′ Бен Чилуел е сменен от Тирик Мичъл 61′ Едуард Нкетия влезе на мястото на Жан-Филип Матета 60′ 58′ Хенг-Мин Сон влезе на мястото на Педро Поро ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 48′ Джеферсън Лерма получи жълт картон 47′ 46′ Ив Бисума влезе на мястото на Родриго Бентанкур ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 45′ 37′ Жълт картон за Родриго Бентанкур 19′ Майки Мур влезе на мястото на Деян Кулусевски

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Тотнъм

Уест Хем 1 : 1 Тотнъм 56% Притежание на топката 50% 6 Точни удари 5 5 Неточни удари 6 40 Опасни атаки 33 18 Нарушения 6 1 Корнери 5 3 Засади 3-4-2-1 Формация 4-3-3 Стадион: London Stadium Състави 23 25 26 3 29 28 10 33 20 14 11 28 9 11 21 8 29 14 4 33 24 1 23 Алфонс Ареола 25 Жан-Клер Тодибо 26 Макс Килман 3 Арън Кресуел 29 Аарон Уан-Бисака 28 Томаш Соучек 10 Лукас Пакета 33 Емерсън 20 Джарод Боуен 14 Кудус Мохамед 11 Никлас Фюлкруг 1 Гулиелмо Викарио 14 Арчи Грей 4 Кевин Дансо 33 Бен Дейвис 24 Джед Спенс 21 Деян Кулусевски 8 Ив Бисума 29 Папе Сар 28 Уилсън Одоберт 9 Ричарлисън 11 Матис Тел Срещата по минути Жълт картон за Матис Тел 88′ 88′ Константинос Мавропанос е сменен от Арън Кресуел 80′ Карлос Солер влезе на мястото на Томаш Соучек 80′ Джеймс Уорд-Проус е сменен от Лукас Пакета 80′ Евън Фъргюсън е сменен от Никлас Фюлкруг 80′ Владимир Куфал е сменен от Жан-Клер Тодибо 73′ Лукас Пакета получи жълт картон Майки Мур е сменен от Ричарлисън 68′ 28′ Джарод Боуен отбеляза гол! 19′ Кудус Мохамед получи жълт картон ГООООЛ! Уилсън Одоберт беше точен за отбора си 15′ Бен Дейвис получи жълт картон 13′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и АФК Борнемут

Арсенал 1 : 2 АФК Борнемут 50% Притежание на топката 50% 12 Точни удари 5 1 Неточни удари 6 39 Опасни атаки 33 7 Нарушения 6 2 Корнери 5 3 Засади 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 4 12 2 15 49 8 5 41 7 19 9 16 19 11 12 4 22 27 2 3 13 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 13 Кепа Арисабалага 22 Джулиан Арауджо 27 Илия Забарни 2 Дийн Хуйсен 3 Керкез Милош 12 Тайлър Адамс 4 Люис Кук 16 Маркъс Таверние 19 Джъстин Клуйверт 11 Dango Ouattara 9 Еванилсън Срещата по минути Даниел Джебисън влезе на мястото на Еванилсън 87′ 86′ Александър Зинченко влезе на мястото на Бен Уайт 86′ Рахим Стърлинг е сменен от Мартинели 86′ Е. Нванери е сменен от Букайо Сака ГООООЛ! Еванилсън беше точен за отбора си 75′ 74′ Микел Мерино влезе на мястото на Деклан Райс Дейвид Брукс е сменен от Dango Ouattara 74′ ГООООЛ! Дийн Хуйсен беше точен за отбора си 67′ Антоан Семеньо влезе на мястото на Джъстин Клуйверт 65′ Алекс Скот е сменен от Джулиан Арауджо 65′ Dango Ouattara получи жълт картон 64′ Еванилсън получи жълт картон 58′ 34′ ГООООЛ! Деклан Райс беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Тотнъм

Ливърпул 5 : 1 Тотнъм 62% Притежание на топката 41% 16 Точни удари 3 9 Неточни удари 3 56 Опасни атаки 32 16 Нарушения 13 8 Корнери 5 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 8 18 7 22 19 11 15 14 10 24 4 33 13 1 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 1 Гулиелмо Викарио 24 Джед Спенс 4 Кевин Дансо 33 Бен Дейвис 13 Съдбата Удоги 15 Лукас Бергвал 14 Арчи Грей 10 Джеймс Мадисън 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 11 Матис Тел Срещата по минути Жълт картон за Ричарлисън 90+4′ 90+4′ Жълт картон за Харви Елиът 83′ Дарвин Нуньес е сменен от Алексис Мак Алистър 76′ Ватару Ендо влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 76′ Харви Елиът е сменен от Луис Диас Уилсън Одоберт влезе на мястото на Матис Тел 68′ 68′ Диого Хота влезе на мястото на Коди Гакпо 68′ Къртис Джоунс е сменен от Доминик Собослай Ричарлисън влезе на мястото на Доминик Соланке 67′ 63′ Мохамед Салах отбеляза гол! Папе Сар е сменен от Арчи Грей 46′ Деян Кулусевски влезе на мястото на Джеймс Мадисън 46′ 34′ Коди Гакпо получи жълт картон 34′ Коди Гакпо отбеляза гол! 24′ ГООООЛ! Алексис Мак Алистър беше точен за отбора си 16′ Луис Диас отбеляза гол! Доминик Соланке отбеляза гол! 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Crystal Palace

Арсенал 2 : 2 Crystal Palace 67% Притежание на топката 41% 9 Точни удари 3 3 Неточни удари 3 49 Опасни атаки 32 4 Нарушения 13 3 Корнери 5 1 Засади 1 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 15 49 8 5 41 30 19 11 9 55 10 12 20 18 3 8 5 6 1 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 30 Рахим Стърлинг 19 Леандро Тросар 11 Мартинели 1 Дийн Хендерсън 8 Джеферсън Лерма 5 Maxence Lacroix 6 Марк Гуехи 12 Даниел Муньос 20 Адам Уортън 18 Даичи Камада 3 Тирик Мичъл 55 Джъстин Девенни 10 Еберечи Езе 9 Едуард Нкетия Срещата по минути 86′ Киърън Тиърни влезе на мястото на М. Луис-Скели 86′ Е. Нванери е сменен от Мартин Одегаард Жан-Филип Матета отбеляза гол! 83′ Жан-Филип Матета влезе на мястото на Едуард Нкетия 80′ Ромен Есе влезе на мястото на Джъстин Девенни 80′ Исмаила Сар влезе на мястото на Еберечи Езе 63′ Уил Хюз влезе на мястото на Адам Уортън 63′ 60′ Букайо Сака влезе на мястото на Рахим Стърлинг Джъстин Девенни получи жълт картон 47′ 45+2′ Жълт картон за Деклан Райс 42′ Леандро Тросар отбеляза гол! ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 27′ 3′ ГООООЛ! Якуб Кивиор беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Nottingham Forest

Тотнъм 1 : 2 Nottingham Forest 70% Притежание на топката 30% 16 Точни удари 1 6 Неточни удари 3 92 Опасни атаки 24 11 Нарушения 12 7 Корнери 1 0 Засади 3 4-3-3 Формация 4-2-2-2 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 17 37 24 21 30 29 28 9 11 11 21 10 8 16 28 7 31 5 15 26 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 17 Кристиан Ромеро 37 Мики ван де Вен 24 Джед Спенс 21 Деян Кулусевски 30 Родриго Бентанкур 29 Папе Сар 28 Уилсън Одоберт 9 Ричарлисън 11 Матис Тел 26 Мац Селс 7 Неко Уилямс 31 Никола Миленкович 5 Мурило 15 Хари Тофоло 16 Nicolás Domínguez 28 Данило 10 Morgan Gibbs-White 8 Елиът Андерсън 11 Крис Ууд 21 Антъни Еланга Срещата по минути Жълт картон за Хари Тофоло 90+4′ Рамон Соса влезе на мястото на Morgan Gibbs-White 90+3′ Жълт картон за Мац Селс 90+2′ Райън Йейтс получи жълт картон 89′ 87′ Ричарлисън отбеляза гол! 81′ Лукас Бергвал е сменен от Папе Сар Taiwo Awoniyi влезе на мястото на Крис Ууд 76′ 67′ Доминик Соланке влезе на мястото на Деян Кулусевски 67′ Бренън Джонсън влезе на мястото на Уилсън Одоберт Жълт картон за Morgan Gibbs-White 65′ Райън Йейтс влезе на мястото на Nicolás Domínguez 58′ Калъм Хъдсън-Одои влезе на мястото на Данило 58′ Морато влезе на мястото на Антъни Еланга 46′ 46′ Бен Дейвис влезе на мястото на Мики ван де Вен 46′ Кевин Дансо е сменен от Кристиан Ромеро 42′ Кристиан Ромеро получи жълт картон ГООООЛ! Крис Ууд беше точен за отбора си 16′ Елиът Андерсън отбеляза гол! 5′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Арсенал

Ипсуич Таун 0 : 4 Арсенал 25% Притежание на топката 75% 2 Точни удари 19 2 Неточни удари 5 11 Опасни атаки 104 10 Нарушения 7 0 Корнери 12 1 Засади 1 4-4-1-1 Формация 4-3-3 Стадион: Portman Road Stadium Състави 31 40 26 24 3 18 5 12 47 9 27 7 19 11 8 41 23 4 2 15 17 22 31 Алекс Палмър 40 Аксел Туанзеби 26 Дара О'Шеа 24 Яков Грийвс 3 Лейф Дейвис 18 Бен Джонсън 5 Сам Морси 12 Йенс Каюсте 47 Джак Кларк 9 Хулио Енсисо 27 Джордж Хърст 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 17 Александър Зинченко 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 23 Микел Мерино 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 11 Мартинели Срещата по минути 90+1′ Конор Чаплин е сменен от Сам Морси Е. Нванери отбеляза гол! 88′ Нейтън Бътлър-Ойедеджи е сменен от Леандро Тросар 84′ 82′ Масимо Луонго е сменен от Йенс Каюсте 82′ Лиъм Делап е сменен от Джордж Хърст Киърън Тиърни е сменен от Деклан Райс 73′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели 73′ ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си 69′ М. Луис-Скели влезе на мястото на Микел Мерино 57′ Е. Нванери влезе на мястото на Букайо Сака 57′ 46′ Джак Тейлър влезе на мястото на Хулио Енсисо 35′ Камерън Бърджис е сменен от Джак Кларк 32′ Лейф Дейвис e изгонен с директен червен картон ГООООЛ! Мартинели беше точен за отбора си 28′ ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Тотнъм

Уулвърхамптън 4 : 2 Тотнъм 37% Притежание на топката 63% 9 Точни удари 8 4 Неточни удари 3 28 Опасни атаки 55 12 Нарушения 15 1 Корнери 4 2 Засади 3 3-4-2-1 Формация 4-3-3 Стадион: Molineux Stadium Състави 1 2 12 24 22 7 8 3 5 27 9 22 19 11 29 8 10 14 17 33 24 1 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 12 Емануел Агбаду 24 Тоти Гомес 22 Нелсън Семедо 7 Андре 8 Жоао Гомес 3 Райън Айт Нури 5 Маршал Мунеци 27 Jean-Ricner Bellegarde 9 Jørgen Strand Larsen 1 Гулиелмо Викарио 14 Арчи Грей 17 Кристиан Ромеро 33 Бен Дейвис 24 Джед Спенс 29 Папе Сар 8 Ив Бисума 10 Джеймс Мадисън 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 11 Матис Тел Срещата по минути 86′ ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си 86′ Жълт картон за Тоти Гомес Ричарлисън отбеляза гол! 85′ 83′ Хи Чан Хуанг влезе на мястото на Жоао Гомес Ричарлисън влезе на мястото на Доминик Соланке 75′ Деян Кулусевски влезе на мястото на Джеймс Мадисън 75′ Жълт картон за Бен Дейвис 70′ 70′ Родриго Гомес влезе на мястото на Jørgen Strand Larsen 70′ Матеус Куня е сменен от Райън Айт Нури 64′ ГООООЛ! Jørgen Strand Larsen беше точен за отбора си Матис Тел отбеляза гол! 59′ Лукас Бергвал е сменен от Папе Сар 55′ Родриго Бентанкур е сменен от Ив Бисума 55′ 46′ Сантяго Буено е сменен от Мат Дохърти 42′ Пабло Сарабия е сменен от Jean-Ricner Bellegarde Жълт картон за Ив Бисума 8′ 2′ ГООООЛ! Райън Айт Нури беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Брентфорд

Арсенал 1 : 1 Брентфорд 64% Притежание на топката 36% 8 Точни удари 3 6 Неточни удари 0 123 Опасни атаки 43 7 Нарушения 9 13 Корнери 5 3 Засади 1 4-3-3 Формация 4-4-2 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 5 2 15 3 17 20 41 53 19 11 11 7 19 6 27 24 20 22 4 23 1 22 Дейвид Рая 5 Томас Парти 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 3 Киърън Тиърни 17 Александър Зинченко 20 Жоржиньо 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 19 Леандро Тросар 11 Мартинели 1 Марк Флекен 20 Кристофър Айер 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 23 Кийн Люис-Патер 19 Брайън Мбеумо 6 Кристиан Норгаард 27 Vitaly Janelt 24 Микел Дамсгаард 11 Yoane Wissa 7 Кевин Шаде Срещата по минути 90+4′ Жълт картон за Мартин Одегаард 86′ влезе на мястото на Жоржиньо Матиас Йенсен влезе на мястото на Микел Дамсгаард 80′ Жълт картон за Yehor Yarmoliuk 78′ 75′ Микел Мерино е сменен от Деклан Райс Yoane Wissa отбеляза гол! 74′ Yehor Yarmoliuk влезе на мястото на Vitaly Janelt 69′ 69′ Jurriën Timber е сменен от Томас Парти Майкъл Олабоде Кайоде влезе на мястото на Кристофър Айер 69′ 63′ Букайо Сака е сменен от Е. Нванери 62′ М. Луис-Скели е сменен от Киърън Тиърни 62′ Мартин Одегаард влезе на мястото на Александър Зинченко 61′ ГООООЛ! Томас Парти беше точен за отбора си Жълт картон за Кевин Шаде 34′ Жълт картон за Кристиан Норгаард 28′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Southampton

Тотнъм 3 : 1 Southampton 51% Притежание на топката 49% 11 Точни удари 9 2 Неточни удари 3 41 Опасни атаки 57 16 Нарушения 20 4 Корнери 1 1 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 17 33 24 15 30 10 22 19 7 19 33 18 20 26 7 2 35 6 3 30 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 17 Кристиан Ромеро 33 Бен Дейвис 24 Джед Спенс 15 Лукас Бергвал 30 Родриго Бентанкур 10 Джеймс Мадисън 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 7 Хенг-Мин Сон 30 Арън Рамсдейл 2 Кайл Уокър-Питърс 35 Ян Беднарек 6 Тейлър Харвуд-Белис 3 Райън Манинг 26 C. Ugochukwu 7 Джо Арибо 33 Тайлър Диблинг 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 20 К. Сулемана 19 Камерън Арчър Срещата по минути 90+6′ Матис Тел отбеляза. ГООООЛ! Матеус Гонсало Еспаня Фернандес беше точен за отбора си 90′ 87′ Матис Тел влезе на мястото на Доминик Соланке Рос Стюарт влезе на мястото на C. Ugochukwu 83′ 80′ Арчи Грей е сменен от Лукас Бергвал 80′ Ив Бисума е сменен от Джеймс Мадисън Юкинари Сугавара влезе на мястото на Тайлър Диблинг 73′ Пол Онуачу влезе на мястото на Камерън Арчър 73′ Уелингтън влезе на мястото на Райън Манинг 64′ Ще е малка влезе на мястото на Джо Арибо 64′ 60′ Педро Поро получи жълт картон 57′ Папе Сар е сменен от Родриго Бентанкур 57′ Уилсън Одоберт влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 42′ Бренън Джонсън отбеляза гол! C. Ugochukwu получи жълт картон 26′ 13′ Бренън Джонсън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Арсенал

Everton 1 : 1 Арсенал 29% Притежание на топката 71% 4 Точни удари 11 1 Неточни удари 3 41 Опасни атаки 59 17 Нарушения 13 3 Корнери 8 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Goodison Park Състави 1 15 6 32 2 27 42 11 16 10 14 53 19 30 41 20 23 4 2 15 49 22 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 2 Нейтън Патерсън 27 Идриса Гуейе 42 Тим Ироегбунам 11 Джак Харисън 16 Abdoulaye Doucouré 10 Илиман Ндиайе 14 Бето 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 41 Деклан Райс 20 Жоржиньо 23 Микел Мерино 53 Е. Нванери 19 Леандро Тросар 30 Рахим Стърлинг Срещата по минути 88′ Карлос Алкараз получи жълт картон 87′ Дуайт Макнейл е сменен от Джак Харисън 75′ Ашли Йънг е сменен от Илиман Ндиайе Киърън Тиърни е сменен от М. Луис-Скели 75′ 75′ Карлос Алкараз влезе на мястото на Нейтън Патерсън Мартин Одегаард е сменен от Жоржиньо 71′ 65′ Джеймс Гарнър е сменен от Тим Ироегбунам 65′ Армандо Броя е сменен от Бето 63′ Жълт картон за Джеймс Тарковски Jurriën Timber е сменен от Бен Уайт 61′ 49′ Илиман Ндиайе прати топката в мрежата. Жълт картон за Жоржиньо 48′ Букайо Сака влезе на мястото на Е. Нванери 46′ Мартинели влезе на мястото на Рахим Стърлинг 46′ Леандро Тросар отбеляза гол! 34′ 18′ Джейк О'Брайън получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Тотнъм

Челси 1 : 0 Тотнъм 50% Притежание на топката 50% 8 Точни удари 5 3 Неточни удари 3 64 Опасни атаки 44 7 Нарушения 16 4 Корнери 6 5 Засади 5 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 23 29 6 3 25 8 7 20 19 28 19 7 15 30 10 24 17 37 13 1 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 23 Тревох Чалоба 29 Уесли Фофана 6 Л. Колвил 3 Кукурела 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 20 Коул Палмър 19 Джейдън Санчо 1 Гулиелмо Викарио 24 Джед Спенс 17 Кристиан Ромеро 37 Мики ван де Вен 13 Съдбата Удоги 15 Лукас Бергвал 30 Родриго Бентанкур 10 Джеймс Мадисън 28 Уилсън Одоберт 19 Доминик Соланке 7 Хенг-Мин Сон Срещата по минути Джед Спенс получи жълт картон 90+13′ Педро Поро получи жълт картон 90+8′ Жълт картон за Бренън Джонсън 90+8′ 90+1′ Kiernan Dewsbury-Hall е сменен от Хоакин Фернандес 90+1′ Тосин Адарабиойо влезе на мястото на Коул Палмър Матис Тел влезе на мястото на Джеймс Мадисън 88′ Педро Поро влезе на мястото на Мики ван де Вен 88′ 86′ Жълт картон за Коул Палмър 82′ Рийс Джеймс е сменен от Николас Джаксън 80′ Педро Нето получи жълт картон 73′ Кукурела получи жълт картон Жълт картон за Папе Сар 72′ 68′ Нони Мадуеке е сменен от Джейдън Санчо 67′ Жълт картон за Николас Джаксън Папе Сар е сменен от Лукас Бергвал 64′ Бренън Джонсън влезе на мястото на Уилсън Одоберт 64′ 56′ Мойсес Кайседо Корозо отбеляза гол! 50′ Хоакин Фернандес отбеляза гол! Жълт картон за Кристиан Ромеро 45+1′ 45+1′ Жълт картон за Тревох Чалоба Жълт картон за Кристиан Ромеро 45+1′ 45+1′ Тревох Чалоба получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Fulham

Арсенал 2 : 1 Fulham 51% Притежание на топката 32% 15 Точни удари 6 2 Неточни удари 2 62 Опасни атаки 39 2 Нарушения 5 5 Корнери 3 5 Засади 1 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 53 23 11 7 11 32 21 20 16 33 31 5 15 1 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 23 Микел Мерино 11 Мартинели 1 Бернд Лено 31 Иса Диоп 5 Йоахим Андерсен 15 Хорхе Куенка 21 Тимъти Кастане 20 Саша Лукич 16 Sander Berge 33 Антъни Робинсън 11 Адама Траоре 32 Емил Смит Роу 7 Раул Хименес Срещата по минути ГООООЛ! Родриго Муниз беше точен за отбора си 90+4′ 77′ Леандро Тросар влезе на мястото на Jurriën Timber Райън Сесеньон влезе на мястото на Иса Диоп 77′ Родриго Муниз влезе на мястото на Раул Хименес 77′ 73′ ГООООЛ! Букайо Сака беше точен за отбора си 72′ Деклан Райс получи жълт картон Уилиан е сменен от Адама Траоре 67′ Андреас Перейра влезе на мястото на Саша Лукич 67′ Алекс Ивоби влезе на мястото на Емил Смит Роу 67′ 66′ Букайо Сака е сменен от Е. Нванери Жълт картон за Саша Лукич 57′ Йоахим Андерсен получи жълт картон 53′ 37′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 16′ Якуб Кивиор влезе на мястото на Габриел

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Челси

Арсенал 1 : 0 Челси 41% Притежание на топката 59% 9 Точни удари 3 3 Неточни удари 5 46 Опасни атаки 39 10 Нарушения 13 5 Корнери 4 2 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 11 23 19 7 19 8 18 24 25 29 6 5 3 1 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 11 Мартинели 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар 1 Робърт Санчес 29 Уесли Фофана 6 Л. Колвил 5 Беноа Бадиашиле 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 19 Джейдън Санчо 8 Хоакин Фернандес 18 Кристофър Нкунку 7 Педро Нето Срещата по минути 90′ Киърън Тиърни е сменен от Мартин Одегаард Мало Густо е сменен от Уесли Фофана 86′ Тосин Адарабиойо влезе на мястото на Беноа Бадиашиле 86′ Ромео Лавия е сменен от Рийс Джеймс 82′ 79′ Е. Нванери е сменен от Мартинели Kiernan Dewsbury-Hall влезе на мястото на Кристофър Нкунку 76′ Тирик Джордж влезе на мястото на Джейдън Санчо 76′ 65′ Мартин Одегаард получи жълт картон Жълт картон за Уесли Фофана 59′ 58′ Жълт картон за Томас Парти 54′ Габриел получи жълт картон Жълт картон за Педро Нето 52′ Жълт картон за Л. Колвил 30′ 20′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Тотнъм

Fulham 2 : 0 Тотнъм 57% Притежание на топката 43% 7 Точни удари 10 6 Неточни удари 2 60 Опасни атаки 40 13 Нарушения 10 6 Корнери 5 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Craven Cottage Състави 1 21 5 3 33 18 16 17 32 22 7 22 19 11 30 14 8 24 17 33 13 1 1 Бернд Лено 21 Тимъти Кастане 5 Йоахим Андерсен 3 Калвин Баси 33 Антъни Робинсън 18 Андреас Перейра 16 Sander Berge 17 Алекс Ивоби 32 Емил Смит Роу 22 Уилиан 7 Раул Хименес 1 Гулиелмо Викарио 24 Джед Спенс 17 Кристиан Ромеро 33 Бен Дейвис 13 Съдбата Удоги 30 Родриго Бентанкур 14 Арчи Грей 8 Ив Бисума 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 11 Матис Тел Срещата по минути 88′ Райън Сесеньон отбеляза гол! 87′ Райън Сесеньон е сменен от Уилиан Дейн Скарлет е сменен от Родриго Бентанкур 86′ 78′ Родриго Муниз отбеляза гол! Уилсън Одоберт е сменен от Матис Тел 77′ 72′ Том Керни е сменен от Емил Смит Роу Джеймс Мадисън е сменен от Кристиан Ромеро 68′ 63′ Адама Траоре е сменен от Алекс Ивоби 63′ Родриго Муниз е сменен от Раул Хименес Хенг-Мин Сон е сменен от Бренън Джонсън 46′ Лукас Бергвал влезе на мястото на Ив Бисума 46′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Арсенал

Манчестър Юнайтед 1 : 1 Арсенал 32% Притежание на топката 68% 6 Точни удари 9 4 Неточни удари 8 26 Опасни атаки 72 8 Нарушения 11 2 Корнери 9 0 Засади 1 3-4-2-1 Формация 4-3-3 Стадион: Old Trafford Състави 24 4 2 15 3 8 18 20 17 14 11 53 23 19 8 5 41 12 2 6 33 22 24 Андре Онана 4 Матейс Де Лигт 2 Виктор Линдельоф 15 Лени Йоро 3 Нусар Мазрауи 8 Бруно Фернандес 18 Каземиро 20 Диого Далот 17 Алехандро Ферейра 14 Кристиан Ериксен 11 Джошуа Зиркзи 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар Срещата по минути Киърън Тиърни е сменен от Томас Парти 76′ 76′ Расмус Хойлунд е сменен от Джошуа Зиркзи 76′ Тоби Колиър е сменен от Кристиан Ериксен Деклан Райс отбеляза гол! 74′ М. Луис-Скели е сменен от Рикардо Калафиори 58′ Мартинели влезе на мястото на Е. Нванери 58′ 46′ А. Небето влезе на мястото на Лени Йоро 45+2′ Бруно Фернандес отбеляза гол! Леандро Тросар получи жълт картон 45+1′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и АФК Борнемут

Тотнъм 2 : 2 АФК Борнемут 61% Притежание на топката 39% 8 Точни удари 15 4 Неточни удари 2 38 Опасни атаки 44 15 Нарушения 16 3 Корнери 6 0 Засади 3 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 17 4 24 30 8 29 22 19 28 9 16 19 24 10 12 4 23 2 3 13 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 17 Кристиан Ромеро 4 Кевин Дансо 24 Джед Спенс 30 Родриго Бентанкур 8 Ив Бисума 29 Папе Сар 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 28 Уилсън Одоберт 13 Кепа Арисабалага 4 Люис Кук 23 Джеймс Хил 2 Дийн Хуйсен 3 Керкез Милош 10 Райън Кристи 12 Тайлър Адамс 16 Маркъс Таверние 19 Джъстин Клуйверт 24 Антоан Семеньо 9 Еванилсън Срещата по минути Луис Синистърра е сменен от Антоан Семеньо 90′ 87′ Съдбата Удоги е сменен от Педро Поро 87′ Жълт картон за Джеймс Мадисън Дийн Хуйсен получи жълт картон 87′ 84′ Хенг-Мин Сон преодоля вратаря. Дейвид Брукс е сменен от Маркъс Таверние 81′ Алекс Скот е сменен от Райън Кристи 71′ Dango Ouattara е сменен от Еванилсън 71′ Антоан Семеньо получи жълт картон 69′ Жълт картон за Антоан Семеньо 69′ 67′ ГООООЛ! Папе Сар беше точен за отбора си Еванилсън отбеляза гол! 65′ 61′ Мики ван де Вен влезе на мястото на Кристиан Ромеро 61′ Джеймс Мадисън влезе на мястото на Родриго Бентанкур Джъстин Клуйверт отбеляза гол! 51′ 46′ Хенг-Мин Сон влезе на мястото на Бренън Джонсън 46′ Лукас Бергвал влезе на мястото на Ив Бисума 45′ Ив Бисума получи жълт картон Маркъс Таверние отбеляза гол! 42′ 30′ Родриго Бентанкур получи жълт картон Жълт картон за Маркъс Таверние 4′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Арсенал

Nottingham Forest 0 : 0 Арсенал 35% Притежание на топката 40% 4 Точни удари 5 2 Неточни удари 2 39 Опасни атаки 24 10 Нарушения 9 3 Корнери 2 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: The City Ground Състави 26 34 31 5 7 16 8 21 10 14 11 53 23 19 8 20 41 12 2 6 33 22 26 Мац Селс 34 Ола Айна 31 Никола Миленкович 5 Мурило 7 Неко Уилямс 16 Nicolás Domínguez 8 Елиът Андерсън 21 Антъни Еланга 10 Morgan Gibbs-White 14 Калъм Хъдсън-Одои 11 Крис Ууд 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 20 Жоржиньо 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар Срещата по минути Бен Уайт влезе на мястото на Jurriën Timber 85′ Томас Парти е сменен от Мартин Одегаард 85′ 85′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд Рахим Стърлинг е сменен от Е. Нванери 77′ Александър Зинченко влезе на мястото на Жоржиньо 70′ 63′ Данило влезе на мястото на Nicolás Domínguez 62′ Райън Йейтс е сменен от Антъни Еланга Киърън Тиърни влезе на мястото на Рикардо Калафиори 46′ 4′ Никола Миленкович получи жълт картон Рикардо Калафиори получи жълт картон 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Манчестър сити

Тотнъм 0 : 1 Манчестър сити 56% Притежание на топката 35% 11 Точни удари 4 0 Неточни удари 2 47 Опасни атаки 39 12 Нарушения 10 8 Корнери 3 0 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 14 4 13 15 30 10 22 11 28 9 26 7 11 8 14 27 45 3 24 31 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 14 Арчи Грей 4 Кевин Дансо 13 Съдбата Удоги 15 Лукас Бергвал 30 Родриго Бентанкур 10 Джеймс Мадисън 22 Бренън Джонсън 11 Матис Тел 28 Уилсън Одоберт 31 Едерсън Мораес 27 Матеус Нунес 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 8 Матео Ковачич 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 7 Омар Мармуш 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути Илкай Гюндоган е сменен от Матео Ковачич 90+4′ Джак Грийлиш влезе на мястото на Джереми Доку 90+2′ Джеймс МакАти е сменен от Савио Морейра де Оливейра 90′ 87′ Жълт картон за Папе Сар 82′ Тимо Вернер влезе на мястото на Джеймс Мадисън Бернардо Силва влезе на мястото на Нико Гонсалес 74′ Фил Фодън е сменен от Омар Мармуш 74′ 67′ Джед Спенс влезе на мястото на Съдбата Удоги 67′ Папе Сар е сменен от Родриго Бентанкур 67′ Хенг-Мин Сон е сменен от Уилсън Одоберт 66′ Деян Кулусевски е сменен от Матис Тел 57′ Жълт картон за Джеймс Мадисън 31′ Родриго Бентанкур получи жълт картон Ерлинг Халанд отбеляза гол! 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Уест Хем

Арсенал 0 : 1 Уест Хем 68% Притежание на топката 43% 14 Точни удари 10 6 Неточни удари 7 97 Опасни атаки 45 16 Нарушения 13 2 Корнери 6 2 Засади 0 4-3-3 Формация 5-3-2 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 33 8 5 41 53 23 19 20 14 28 8 19 29 25 26 3 57 23 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар 23 Алфонс Ареола 29 Аарон Уан-Бисака 25 Жан-Клер Тодибо 26 Макс Килман 3 Арън Кресуел 57 Оливър Скарлс 28 Томаш Соучек 8 Джеймс Уорд-Проус 19 Едсън Алварес 20 Джарод Боуен 14 Кудус Мохамед Срещата по минути Жълт картон за Джеймс Уорд-Проус 90+9′ Карлос Солер влезе на мястото на Едсън Алварес 88′ 86′ Жълт картон за Томас Парти 86′ Бен Уайт влезе на мястото на Уилям Салиба Евън Фъргюсън влезе на мястото на Джарод Боуен 82′ 81′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Е. Нванери Жълт картон за Оливър Скарлс 78′ 73′ Директен червен картон за М. Луис-Скели 71′ М. Луис-Скели получи жълт картон 71′ Жълт картон за М. Луис-Скели Константинос Мавропанос е сменен от Жан-Клер Тодибо 62′ Жълт картон за Жан-Клер Тодибо 61′ 56′ Александър Зинченко влезе на мястото на Деклан Райс 56′ М. Луис-Скели влезе на мястото на Рикардо Калафиори Джарод Боуен отбеляза гол! 44′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Тотнъм

Ипсуич Таун 1 : 4 Тотнъм 41% Притежание на топката 43% 10 Точни удари 10 7 Неточни удари 7 45 Опасни атаки 45 15 Нарушения 13 4 Корнери 6 2 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Portman Road Stadium Състави 31 44 26 24 3 8 12 29 20 47 19 22 11 7 21 30 15 24 14 4 13 1 31 Алекс Палмър 44 Бен Годфри 26 Дара О'Шеа 24 Яков Грийвс 3 Лейф Дейвис 8 Калвин Филипс 12 Йенс Каюсте 29 Jaden Philogene-Bidace 20 Омари Гиро-Хатчинсън 47 Джак Кларк 19 Лиъм Делап 1 Гулиелмо Викарио 24 Джед Спенс 14 Арчи Грей 4 Кевин Дансо 13 Съдбата Удоги 21 Деян Кулусевски 30 Родриго Бентанкур 15 Лукас Бергвал 22 Бренън Джонсън 11 Матис Тел 7 Хенг-Мин Сон Срещата по минути Ив Бисума е сменен от Лукас Бергвал 85′ Деян Кулусевски отбеляза гол! 84′ 80′ Сам Морси влезе на мястото на Калвин Филипс 79′ Джордж Хърст е сменен от Лиъм Делап Джед Спенс отбеляза гол! 77′ Дейн Скарлет влезе на мястото на Матис Тел 74′ Уилсън Одоберт влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 74′ 68′ Нейтън Броудхед влезе на мястото на Джак Кларк Педро Поро влезе на мястото на Съдбата Удоги 65′ Джеймс Мадисън влезе на мястото на Бренън Джонсън 64′ 60′ ГООООЛ! Люк Вулфенден беше точен за отбора си 60′ Люк Вулфенден отбеляза гол! 52′ Джак Тейлър е сменен от Йенс Каюсте 46′ Люк Вулфенден е сменен от Бен Годфри 40′ Жълт картон за Бен Годфри 36′ ГООООЛ! Омари Гиро-Хатчинсън беше точен за отбора си 32′ Жълт картон за Джак Кларк ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си 26′ ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си 18′ Жълт картон за Бренън Джонсън 15′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Манчестър Юнайтед

Тотнъм 1 : 0 Манчестър Юнайтед 56% Притежание на топката 35% 19 Точни удари 14 3 Неточни удари 9 76 Опасни атаки 52 13 Нарушения 14 10 Корнери 10 0 Засади 1 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 4 33 24 15 30 10 21 11 7 9 11 17 20 8 18 13 3 5 4 24 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 4 Кевин Дансо 33 Бен Дейвис 24 Джед Спенс 15 Лукас Бергвал 30 Родриго Бентанкур 10 Джеймс Мадисън 21 Деян Кулусевски 11 Матис Тел 7 Хенг-Мин Сон 24 Андре Онана 3 Нусар Мазрауи 5 Хари Магуайър 4 Матейс Де Лигт 20 Диого Далот 8 Бруно Фернандес 18 Каземиро 13 Патрик Доргу 11 Джошуа Зиркзи 17 Алехандро Ферейра 9 Расмус Хойлунд Срещата по минути Chido Obi Martins влезе на мястото на Каземиро 90+1′ Патрик Доргу получи жълт картон 90′ 87′ Уилсън Одоберт е сменен от Хенг-Мин Сон 79′ Жълт картон за Бен Дейвис 78′ Арчи Грей влезе на мястото на Кевин Дансо 78′ Ив Бисума влезе на мястото на Родриго Бентанкур 64′ Папе Сар влезе на мястото на Лукас Бергвал 64′ Бренън Джонсън влезе на мястото на Джеймс Мадисън Жълт картон за Каземиро 41′ 13′ Джеймс Мадисън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Арсенал

Leicester City 0 : 2 Арсенал 40% Притежание на топката 44% 4 Точни удари 6 2 Неточни удари 2 45 Опасни атаки 29 9 Нарушения 8 3 Корнери 4 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: King Power Stadium Състави 30 2 3 5 16 6 24 14 11 18 9 53 19 30 8 5 41 12 2 6 49 22 30 Мадс Хермансен 2 Джеймс Джъстин 3 Wout Faes 5 Калеб Околи 16 Виктор Кристиансен 6 Уилфред Ндиди 24 Бубакари Сумаре 14 Боби Рийд 11 Билал Ел Ханус 18 Джордан Аю 9 Джейми Варди 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 19 Леандро Тросар 30 Рахим Стърлинг Срещата по минути Киърън Тиърни е сменен от Леандро Тросар 89′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 87′ Жоржиньо получи жълт картон 86′ 85′ Петсън Дака влезе на мястото на Уилфред Ндиди 85′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Боби Рийд Микел Мерино отбеляза гол! 81′ Рикардо Калафиори е сменен от М. Луис-Скели 76′ 75′ Стифи Мавидиди е сменен от Джордан Аю Жоржиньо е сменен от Томас Парти 75′ Микел Мерино влезе на мястото на Рахим Стърлинг 69′ 57′ Джордан Аю получи жълт картон 46′ Билал Ел Ханус получи жълт картон 43′ Woyo Coulibaly е сменен от Джеймс Джъстин

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Манчестър сити

Арсенал 5 : 1 Манчестър сити 46% Притежание на топката 39% 8 Точни удари 8 4 Неточни удари 3 45 Опасни атаки 43 6 Нарушения 8 5 Корнери 3 3 Засади 4 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 11 29 19 9 47 7 26 20 8 27 25 5 24 18 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 11 Мартинели 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 18 Стефан Ортега 27 Матеус Нунес 25 Мануел Аканджи 5 Джон Стоунс 24 Йошко Гвардиол 20 Бернардо Силва 8 Матео Ковачич 47 Фил Фодън 7 Омар Мармуш 26 Савио Морейра де Оливейра 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90+3′ Е. Нванери отбеляза гол! 90′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Кай Хаверц 90′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на М. Луис-Скели 84′ Е. Нванери е сменен от Леандро Тросар 84′ Микел Мерино влезе на мястото на Мартин Одегаард 76′ Кай Хаверц отбеляза гол! Джеймс МакАти влезе на мястото на Фил Фодън 72′ Кевин Де Бройне е сменен от Омар Мармуш 72′ 71′ Мартин Одегаард получи жълт картон 62′ ГООООЛ! М. Луис-Скели беше точен за отбора си 56′ Томас Парти отбеляза гол! ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 55′ 25′ Жълт картон за Jurriën Timber 2′ ГООООЛ! Мартин Одегаард беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Тотнъм

Брентфорд 0 : 2 Тотнъм 54% Притежание на топката 39% 14 Точни удари 8 6 Неточни удари 3 102 Опасни атаки 43 4 Нарушения 8 10 Корнери 3 0 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 12 20 22 4 23 6 27 19 24 7 11 9 47 21 7 8 30 23 14 33 24 31 12 Hákon Rafn Valdimarsson 20 Кристофър Айер 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 23 Кийн Люис-Патер 6 Кристиан Норгаард 27 Vitaly Janelt 19 Брайън Мбеумо 24 Микел Дамсгаард 7 Кевин Шаде 11 Yoane Wissa 31 Антонин Кински 23 Педро Поро 14 Арчи Грей 33 Бен Дейвис 24 Джед Спенс 8 Ив Бисума 30 Родриго Бентанкур 47 Майки Мур 21 Деян Кулусевски 7 Хенг-Мин Сон 9 Ричарлисън Срещата по минути ГООООЛ! Папе Сар беше точен за отбора си 87′ 84′ Фабио Карвальо е сменен от Кристиан Норгаард Дейн Скарлет влезе на мястото на Ричарлисън 79′ 76′ Майкъл Олабоде Кайоде е сменен от Кристофър Айер Папе Сар влезе на мястото на Ив Бисума 68′ 66′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Vitaly Janelt Лукас Бергвал е сменен от Майки Мур 46′ Хенг-Мин Сон получи жълт картон 41′ Vitaly Janelt прати топката в собствената си врата. 29′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Leicester City

Тотнъм 1 : 2 Leicester City 61% Притежание на топката 49% 7 Точни удари 11 7 Неточни удари 7 56 Опасни атаки 59 6 Нарушения 12 6 Корнери 9 5 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 31 23 6 33 14 15 30 29 21 9 7 9 18 11 14 8 24 2 3 23 16 41 31 Антонин Кински 23 Педро Поро 6 Раду Дръгушин 33 Бен Дейвис 14 Арчи Грей 15 Лукас Бергвал 30 Родриго Бентанкур 29 Папе Сар 21 Деян Кулусевски 9 Ричарлисън 7 Хенг-Мин Сон 41 Jakub stolarczyk 2 Джеймс Джъстин 3 Wout Faes 23 Яник Вестергаард 16 Виктор Кристиансен 8 Хари Уинкс 24 Бубакари Сумаре 18 Джордан Аю 11 Билал Ел Ханус 14 Боби Рийд 9 Джейми Варди Срещата по минути 90+4′ Woyo Coulibaly влезе на мястото на Джеймс Джъстин Ще lankshear влезе на мястото на Арчи Грей 90+4′ Conor Coady влезе на мястото на Джордан Аю 87′ Оливър Скип влезе на мястото на Боби Рийд 86′ Jakub stolarczyk получи жълт картон 82′ Факундо Валентин Буонаноте получи жълт картон 78′ Петсън Дака е сменен от Джейми Варди 77′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Билал Ел Ханус 77′ Хари Уинкс получи жълт картон 75′ Джеймс Джъстин получи жълт картон 71′ 69′ Жълт картон за Reguilón Жълт картон за Боби Рийд 61′ 54′ Reguilón влезе на мястото на Папе Сар 54′ Майки Мур влезе на мястото на Ричарлисън Билал Ел Ханус отбеляза гол! 50′ ГООООЛ! Джейми Варди беше точен за отбора си 46′ 33′ ГООООЛ! Ричарлисън беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Арсенал

Уулвърхамптън 0 : 1 Арсенал 52% Притежание на топката 49% 4 Точни удари 11 5 Неточни удари 7 27 Опасни атаки 59 20 Нарушения 12 1 Корнери 9 4 Засади 2 3-4-2-1 Формация 4-3-3 Стадион: Molineux Stadium Състави 1 2 4 12 22 7 8 3 21 10 9 11 29 19 53 5 41 12 2 6 49 22 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 4 Сантяго Буено 12 Емануел Агбаду 22 Нелсън Семедо 7 Андре 8 Жоао Гомес 3 Райън Айт Нури 21 Пабло Сарабия 10 Матеус Куня 9 Jørgen Strand Larsen 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 53 Е. Нванери 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 11 Мартинели 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар Срещата по минути 87′ Томи Дойл влезе на мястото на Андре 87′ Родриго Гомес е сменен от Райън Айт Нури Киърън Тиърни влезе на мястото на Мартинели 87′ 87′ Гонсало Гуедес е сменен от Мат Дохърти 75′ Jean-Ricner Bellegarde влезе на мястото на Пабло Сарабия ГООООЛ! Рикардо Калафиори беше точен за отбора си 74′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на Е. Нванери 46′ Жълт картон за Jurriën Timber 44′ М. Луис-Скели e изгонен с директен червен картон 43′ 36′ Жълт картон за Жоао Гомес 32′ Хи Чан Хуанг е сменен от Jørgen Strand Larsen

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Тотнъм

Everton 3 : 2 Тотнъм 35% Притежание на топката 65% 9 Точни удари 7 3 Неточни удари 4 54 Опасни атаки 77 14 Нарушения 14 3 Корнери 8 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Goodison Park Състави 1 15 6 32 19 8 27 29 16 10 9 7 21 10 23 29 15 24 14 6 33 31 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 19 Виталий Миколенко 8 Орел Мангала 27 Идриса Гуейе 29 Джеспър Линдстрьом 16 Abdoulaye Doucouré 10 Илиман Ндиайе 9 Доминик Калвърт-Левин 31 Антонин Кински 14 Арчи Грей 6 Раду Дръгушин 33 Бен Дейвис 23 Педро Поро 29 Папе Сар 15 Лукас Бергвал 24 Джед Спенс 21 Деян Кулусевски 10 Джеймс Мадисън 7 Хенг-Мин Сон Срещата по минути Ричарлисън отбеляза гол! 90+2′ 88′ Майкъл Кийн е сменен от Джейк О'Брайън 81′ Нейтън Патерсън влезе на мястото на Илиман Ндиайе Деян Кулусевски отбеляза гол! 77′ Майки Мур е сменен от Папе Сар 73′ 70′ Ашли Йънг е сменен от Джеспър Линдстрьом 67′ Abdoulaye Doucouré получи жълт картон Ричарлисън влезе на мястото на Раду Дръгушин 46′ 42′ Жълт картон за Доминик Калвърт-Левин Жълт картон за Лукас Бергвал 40′ 30′ ГООООЛ! Илиман Ндиайе беше точен за отбора си 13′ ГООООЛ! Доминик Калвърт-Левин беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Астън Вила

Арсенал 2 : 2 Астън Вила 66% Притежание на топката 34% 10 Точни удари 5 7 Неточни удари 3 93 Опасни атаки 14 10 Нарушения 18 10 Корнери 1 3 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 5 12 6 49 8 41 23 11 29 19 11 27 8 41 44 24 2 4 5 22 23 22 Дейвид Рая 5 Томас Парти 12 Jurriën Timber 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 23 Микел Мерино 11 Мартинели 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 8 Юри Тилеманс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути Жълт картон за Морган Роджърс 90+5′ 90+4′ Рахим Стърлинг получи жълт картон 88′ Отменен гол Леон Бейли е сменен от Джейкъб Рамзи 85′ 82′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели Джон Дюран е сменен от Оли Уоткинс 80′ Бубакар Камара получи жълт картон 78′ Оли Уоткинс отбеляза гол! 68′ 67′ Жълт картон за Леандро Тросар Унаи Емери Етсегойен получи жълт картон 63′ ГООООЛ! Юри Тилеманс беше точен за отбора си 60′ 55′ Кай Хаверц отбеляза гол! Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен 46′ Ламар Богард е сменен от Амаду Мвом Онана 37′ 35′ Мартинели отбеляза гол! 30′ Микел Артета получи жълт картон Иън Маатсен получи жълт картон 20′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Тотнъм

Арсенал 2 : 1 Тотнъм 53% Притежание на топката 29% 11 Точни удари 2 3 Неточни удари 4 86 Опасни атаки 25 16 Нарушения 7 10 Корнери 0 3 Засади 2 4-3-3 Формация 4-3-3 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 30 29 19 21 19 7 29 8 15 23 6 14 24 31 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 30 Рахим Стърлинг 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 31 Антонин Кински 23 Педро Поро 6 Раду Дръгушин 14 Арчи Грей 24 Джед Спенс 29 Папе Сар 8 Ив Бисума 15 Лукас Бергвал 21 Деян Кулусевски 19 Доминик Соланке 7 Хенг-Мин Сон Срещата по минути 90+2′ Жълт картон за Габриел 87′ Жълт картон за М. Луис-Скели 87′ Александър Зинченко влезе на мястото на М. Луис-Скели 87′ Микел Мерино влезе на мястото на Деклан Райс Ричарлисън влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 78′ 77′ Киърън Тиърни е сменен от Леандро Тросар 61′ Мартинели е сменен от Рахим Стърлинг Джеймс Мадисън влезе на мястото на Ив Бисума 46′ Бренън Джонсън е сменен от Папе Сар 46′ 44′ Леандро Тросар отбеляза гол! 43′ Жълт картон за Кай Хаверц Папе Сар получи жълт картон 27′ ГООООЛ! Хенг-Мин Сон беше точен за отбора си 25′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Арсенал

Brighton & Hove Albion 1 : 1 Арсенал 45% Притежание на топката 39% 6 Точни удари 8 5 Неточни удари 3 36 Опасни атаки 43 17 Нарушения 8 2 Корнери 3 0 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Състави 1 34 29 3 30 20 26 8 33 11 9 53 9 19 41 20 23 5 2 6 33 22 1 Барт Вербрюген 34 Джоел Велтман 29 Ян Пол ван Хеке 3 Игор Хулио 30 Первис Еступинан 20 Карлос Балепа Нум Куома 26 Ясин Абас Аяри 8 Браджан Груда 33 Мат О'Райли 11 Саймън Адингра 9 Жоао Педро 22 Дейвид Рая 5 Томас Парти 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 41 Деклан Райс 20 Жоржиньо 23 Микел Мерино 53 Е. Нванери 9 Габриел Исус 19 Леандро Тросар Срещата по минути Жълт картон за Рикардо Калафиори 90′ Жълт картон за Микел Мерино 84′ 82′ Янкуба Минтех получи жълт картон 66′ Адам Уебстър е сменен от Игор Хулио 64′ Жълт картон за Джоел Велтман Мартин Одегаард влезе на мястото на Жоржиньо 64′ 62′ Каору Митома влезе на мястото на Саймън Адингра 61′ Хладнокръвно изпълнение на Жоао Педро. 46′ Янкуба Минтех влезе на мястото на Браджан Груда Джорджинио Рътър е сменен от Мат О'Райли 46′ 46′ Мартинели е сменен от Е. Нванери Е. Нванери получи жълт картон 45+1′ Жълт картон за Е. Нванери 45+1′ Жълт картон за Е. Нванери 45+1′ ГООООЛ! Е. Нванери беше точен за отбора си 16′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Нюкасъл

Тотнъм 1 : 2 Нюкасъл 57% Притежание на топката 39% 9 Точни удари 8 4 Неточни удари 3 88 Опасни атаки 43 11 Нарушения 8 9 Корнери 3 2 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 40 23 6 14 24 15 29 22 21 16 19 23 14 10 39 8 7 21 4 33 20 1 40 Брандън Остин 23 Педро Поро 6 Раду Дръгушин 14 Арчи Грей 24 Джед Спенс 15 Лукас Бергвал 29 Папе Сар 22 Бренън Джонсън 21 Деян Кулусевски 16 Тимо Вернер 19 Доминик Соланке 1 Мартин Дъбравка 21 Валентино Ливраменто 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 20 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 14 Александър Исак 10 Антъни Гордън Срещата по минути 90+9′ Reguilón получи жълт картон Лойд Кели влезе на мястото на Свен Ботман 90+2′ Жълт картон за Александър Исак 86′ Шон Лонгстаф влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 86′ Джоузеф Уилок е сменен от Александър Исак 86′ Александър Исак получи жълт картон 86′ Свен Ботман получи жълт картон 80′ Харви Барнс е сменен от Антъни Гордън 78′ Джоелинтън получи жълт картон 73′ 62′ Ив Бисума влезе на мястото на Папе Сар 62′ Хенг-Мин Сон влезе на мястото на Тимо Вернер 62′ Джеймс Мадисън е сменен от Лукас Бергвал 46′ Reguilón е сменен от Раду Дръгушин Александър Исак отбеляза гол! 38′ Дан Бърн получи жълт картон 17′ Антъни Гордън отбеляза гол! 6′ 4′ ГООООЛ! Доминик Соланке беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Арсенал

Брентфорд 1 : 3 Арсенал 51% Притежание на топката 36% 4 Точни удари 7 1 Неточни удари 4 35 Опасни атаки 20 6 Нарушения 10 4 Корнери 4 0 Засади 2 4-3-1-2 Формация 4-3-3 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 1 30 22 4 23 27 6 18 24 19 11 53 9 11 8 5 23 12 2 6 33 22 1 Марк Флекен 30 Mads Roerslev 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 23 Кийн Люис-Патер 27 Vitaly Janelt 6 Кристиан Норгаард 18 Yehor Yarmoliuk 24 Микел Дамсгаард 19 Брайън Мбеумо 11 Yoane Wissa 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 23 Микел Мерино 53 Е. Нванери 9 Габриел Исус 11 Мартинели Срещата по минути Александър Зинченко влезе на мястото на Габриел Исус 90+1′ Жоржиньо влезе на мястото на Мартин Одегаард 88′ М. Луис-Скели влезе на мястото на Рикардо Калафиори 78′ Леандро Тросар е сменен от Е. Нванери 78′ Деклан Райс е сменен от Микел Мерино 78′ 75′ Матиас Йенсен е сменен от Кристиан Норгаард 75′ Матиас Йенсен е сменен от Yoane Wissa 75′ Ким Джи-Су е сменен от Сеп Ван Ден Берг 75′ Едмонд-Парис Магома влезе на мястото на Yoane Wissa Жълт картон за Рикардо Калафиори 57′ Мартинели отбеляза гол! 53′ Микел Мерино отбеляза гол! 50′ ГООООЛ! Габриел Исус беше точен за отбора си 29′ 26′ Кристиан Норгаард получи жълт картон Jurriën Timber получи жълт картон 17′ 13′ Брайън Мбеумо отбеляза гол! 13′ ГООООЛ! Брайън Мбеумо беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Уулвърхамптън

Тотнъм 2 : 2 Уулвърхамптън 48% Притежание на топката 36% 10 Точни удари 7 3 Неточни удари 4 51 Опасни атаки 20 9 Нарушения 10 5 Корнери 4 3 Засади 2 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 20 23 6 14 13 8 30 22 21 7 19 11 27 10 22 7 8 3 2 4 15 1 20 Фрейзър Форстър 23 Педро Поро 6 Раду Дръгушин 14 Арчи Грей 13 Съдбата Удоги 8 Ив Бисума 30 Родриго Бентанкур 22 Бренън Джонсън 21 Деян Кулусевски 7 Хенг-Мин Сон 19 Доминик Соланке 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 4 Сантяго Буено 15 Крейг Доусън 22 Нелсън Семедо 7 Андре 8 Жоао Гомес 3 Райън Айт Нури 27 Jean-Ricner Bellegarde 10 Матеус Куня 11 Хи Чан Хуанг Срещата по минути 90+7′ Родриго Бентанкур получи жълт картон ГООООЛ! Jørgen Strand Larsen беше точен за отбора си 87′ Родриго Гомес влезе на мястото на Крейг Доусън 78′ К. Борхес е сменен от Хи Чан Хуанг 78′ Томи Дойл е сменен от Андре 69′ 64′ Тимо Вернер е сменен от Хенг-Мин Сон 64′ Папе Сар влезе на мястото на Ив Бисума 64′ Джеймс Мадисън влезе на мястото на Бренън Джонсън 50′ Reguilón е сменен от Съдбата Удоги Jørgen Strand Larsen е сменен от Матеус Куня 46′ Гонсало Гуедес е сменен от Jean-Ricner Bellegarde 46′ 45+3′ ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си Нелсън Семедо получи жълт картон 45+2′ 43′ Хенг-Мин Сон не отбеляза. Жълт картон за Jean-Ricner Bellegarde 27′ 12′ ГООООЛ! Родриго Бентанкур беше точен за отбора си Хи Чан Хуанг отбеляза гол! 7′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Ипсуич Таун

Арсенал 1 : 0 Ипсуич Таун 68% Притежание на топката 30% 9 Точни удари 7 4 Неточни удари 3 80 Опасни атаки 25 7 Нарушения 12 5 Корнери 2 1 Засади 4 4-3-3 Формация 5-4-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 41 29 11 9 19 19 20 8 12 23 18 26 6 24 3 1 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 29 Кай Хаверц 11 Мартинели 9 Габриел Исус 19 Леандро Тросар 1 Ариджанет Мурич 18 Бен Джонсън 26 Дара О'Шеа 6 Люк Вулфенден 24 Яков Грийвс 3 Лейф Дейвис 20 Омари Гиро-Хатчинсън 8 Калвин Филипс 12 Йенс Каюсте 23 Sammie Szmodics 19 Лиъм Делап Срещата по минути Хари Кларк влезе на мястото на Люк Вулфенден 90+1′ 87′ Томас Парти е сменен от Деклан Райс Нейтън Броудхед е сменен от Бен Джонсън 80′ Джак Тейлър е сменен от Йенс Каюсте 80′ Али Ал Хамади влезе на мястото на Лиъм Делап 80′ 72′ Микел Мерино влезе на мястото на Габриел Исус Джак Кларк влезе на мястото на Sammie Szmodics 71′ Лейф Дейвис получи жълт картон 65′ 54′ Кай Хаверц получи жълт картон 23′ Кай Хаверц отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Тотнъм

Nottingham Forest 1 : 0 Тотнъм 30% Притежание на топката 54% 7 Точни удари 15 3 Неточни удари 2 25 Опасни атаки 55 12 Нарушения 15 2 Корнери 2 4 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: The City Ground Състави 26 34 31 5 7 22 8 21 10 14 11 19 22 21 7 30 29 24 6 14 13 20 26 Мац Селс 34 Ола Айна 31 Никола Миленкович 5 Мурило 7 Неко Уилямс 22 Райън Йейтс 8 Елиът Андерсън 21 Антъни Еланга 10 Morgan Gibbs-White 14 Калъм Хъдсън-Одои 11 Крис Ууд 20 Фрейзър Форстър 24 Джед Спенс 6 Раду Дръгушин 14 Арчи Грей 13 Съдбата Удоги 30 Родриго Бентанкур 29 Папе Сар 22 Бренън Джонсън 21 Деян Кулусевски 7 Хенг-Мин Сон 19 Доминик Соланке Срещата по минути Ив Бисума влезе на мястото на Раду Дръгушин 87′ 87′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд 87′ Рамон Соса влезе на мястото на Калъм Хъдсън-Одои 82′ Жоао Педро Силва влезе на мястото на Morgan Gibbs-White 82′ Джеймс Уорд-Проус е сменен от Елиът Андерсън Тимо Вернер влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 81′ Педро Поро влезе на мястото на Съдбата Удоги 81′ Жълт картон за Джеймс Мадисън 77′ Жълт картон за Джед Спенс 75′ 74′ Морато е сменен от Антъни Еланга 65′ Жълт картон за Мурило Лукас Бергвал е сменен от Родриго Бентанкур 64′ Джеймс Мадисън влезе на мястото на Папе Сар 64′ Раду Дръгушин получи жълт картон 49′ 45′ Жълт картон за Елиът Андерсън 28′ Антъни Еланга отбеляза гол! 10′ Жълт картон за Райън Йейтс 10′ Райън Йейтс получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Ливърпул

Тотнъм 3 : 6 Ливърпул 52% Притежание на топката 36% 6 Точни удари 7 3 Неточни удари 3 43 Опасни атаки 37 7 Нарушения 14 7 Корнери 5 4 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 20 23 6 14 24 29 8 21 10 7 19 7 11 8 18 38 10 66 2 4 26 1 20 Фрейзър Форстър 23 Педро Поро 6 Раду Дръгушин 14 Арчи Грей 24 Джед Спенс 29 Папе Сар 8 Ив Бисума 21 Деян Кулусевски 10 Джеймс Мадисън 7 Хенг-Мин Сон 19 Доминик Соланке 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 2 Джо Гомес 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Харви Елиът е сменен от Мохамед Салах 87′ Дарвин Нуньес е сменен от Луис Диас 87′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 85′ 83′ ГООООЛ! Доминик Соланке беше точен за отбора си 82′ Тимо Вернер е сменен от Хенг-Мин Сон 79′ Жълт картон за Лукас Бергвал 79′ Лукас Бергвал получи жълт картон 72′ Деян Кулусевски отбеляза гол! Диого Хота влезе на мястото на Коди Гакпо 68′ Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър 68′ Мохамед Салах отбеляза гол! 61′ 58′ Лукас Бергвал влезе на мястото на Папе Сар 58′ Бренън Джонсън е сменен от Джеймс Мадисън Мохамед Салах отбеляза гол! 54′ Жълт картон за Доминик Собослай 52′ Доминик Собослай отбеляза гол! 45+1′ 41′ Джеймс Мадисън отбеляза гол! Алексис Мак Алистър отбеляза гол! 36′ Коди Гакпо получи жълт картон 31′ Луис Диас отбеляза гол! 23′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Crystal Palace и Арсенал