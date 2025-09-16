bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шампионската лига се завръща с пълния си блясък!

Ето и кои интересни сблъсъци ни чакат днес

Шампионската лига се завръща с пълния си блясък!
gettyimages.com

Чакането приключи! Шампионска лига отново е тук в пълния си блясък. Втори сезон с новия формат, който спечели много фенове на футбола, карайки ги бързо да забравят за груповата фаза.

Новият формат ни предлага повече мачове, повече интрига и повече моменти, изпълнени с наслада. Първият ден в Шампионска лига ще ни предложи шест вълнуващи срещи. Ето и кои са те:

Атлетик Билбао - Арсенал (19:45)

Полуфиналистът от миналия сезон в Шампионска лига срещу полуфиналиста от миналия сезон в Лига Европа. Атлетик Билбао приема Арсенал в първия ранен двубой, който ще открие тазгодишния сезон в най-престижния европейски клубен турнир. Учудващо или не, за първи път в историята на евротурнирите тези два клуба ще играе един срещу друг.

Снимка: Reuters

След разочароващия минал сезон на Арсенал, в който "артилеристите" не спечелиха трофей, сега пъзелът в състава на Микел Артета изглежда нареден. "Топчиите" се подсилиха с Виктор Гьокереш, който е жаден за голове и със сигурност ще навлече проблеми на защитниците.

От другата страна Билбао е с надежди, че може да стигне напред в Турнира на богатите. Баските, начело с Нико Уилямс, са способни на всякакви изненади, когато играят на "Сан Мамес" и сега това не е изключено.

ПСВ - Унион Сен Жилоа (19:45)

Макар и наглед да не изглежда интересен, този мач може да се превърне в истински празник. Последните години двата отбора са редовни участници в Шампионската лига и също ще премерят сили за първи път.

Снимка: Reuters

Шампионът на Нидерландия срещу шампиона на Белгия. Двубой с историческа стойност. В последните си 7 мача белгийците нямат загуба, което говори за постоянство в играта. За феновете на английския футбол в отбора на Себастиен Поконьоли играе една позабравена звезда от Висшата лига - Софиян Буфал.

Двубоят на "Филипс Стейдиъм" започва в 19:45.

Бенфика - Карабах (22:00)

Над 5000 км по въздух делят Лисабон от Агдам. Именно това разстояние ще изминат играчите на Карабах, за да играят срещу Бенфика. Отново и тези два клуба досега не са се срещали в официален двубой, което прави срещата непредсказуема.

В последните си 10 мача Бенфика е непобеден, което наклонява везните на страната на "орлите". През миналия сезон играчите на Бруно Лаже направиха един от най-добрите мачове за годината срещу Барселона, въпреки че загубиха с 4:5.

Снимка: Reuters

Дали обаче сега лисабонските "орли" ще бъдат отново приятна изненада в Турнира на богатите или Карабах рано-рано ще им отнеме това удоволствие?

Ювентус - Борусия Дортмунд (22:00)

Един от най-добрите сблъсъци в първия кръг на Шампионска лига. Два отбора, които са стари познайници и имат голяма история помежду си.

По-старото поколение едва ли ще забрави онзи финал през 1996 г., когато Борусия Дортмунд спечели срещу Ювентус с 3:1, а Ларс Рикен вкара с първото си докосване, секунди след като се появи в игра. Тогава "старата госпожа" загуби три поредни финала в Турнира на богатите - рекорд, с който клуба едва ли се гордее.

Снимка: Reuters

Оттогава насам обаче "жълто-черните" нямат нито един успех над Юве. Дали обаче 29 години по-късно това ще се случи или отново грандът от Торино ще си тръгне от мача с ръце, вдигнато победоносно във въздуха?

Реал Мадрид - Олимпик Марсилия (22:00)

След няколко години аут, сега Олимпик Марсилия се завръща в Шампионската лига и то по какъв начин - с мач срещу Реал Мадрид на митичния "Сантяго Бернабеу".

Също като в предния двубой, двата отбора имат история. Последния път, когато се срещнаха, бе през сезон 2009/10. В общо 4 мача Марсилия няма нито една победа над "кралския клуб". Селекцията на Чаби Алосно изглежда страховита в сравнение със скромния френски отбор.

Снимка: Reuters

Най-скъпият играч в състава на Марсилия е Мейсън Грийнууд, който обаче е почти 5 пъти по-евтин от Килиан Мбапе, който оглавява класацията на Реал Мадрид със своите 180 милиона евро според Transfermarkt. На терена обаче това може и да не окаже влияние, защото отборът на Роберто де Церби е вдъхновен за нови европейски успехи.

Тотнъм - Виляреал (22:00)

Програмата в първия ден на Шампионската лига завършва с Тотнъм и Виляреал. "Шпорите" изглеждат по силни от всякога след като направиха добро трансферно лято, а в отбора дойдоха звезди от ранга на Шави Симонс и Рандал Коло Муани.

Снимка: Reuters

След като спечели Лига Европа Тотнъм си спечели промоция да играе в най-силния европейски турнир, въпреки че завърши миналия сезон във Висшата лига на незавидното 16-о място.

Виляреал обаче не е отбор за подценяване. "Жълтата подводница" игра полуфинал срещу Ливърпул преди 2 сезона и сега отново се завръща на най-голямата европейска сцена с подобни надежди.

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Southampton и Арсенал

Southampton
Southampton
1 : 2
Арсенал
Арсенал
38%
Притежание на топката
62%
5
Точни удари
16
2
Неточни удари
7
34
Опасни атаки
101
7
Нарушения
8
5
Корнери
8
1
Засади
1
5-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. Mary's Stadium

Състави

30
16 4 5 15 21
34 46 18 26
33
11
41 30 53
17 5
4 15 33 3
22
Арън Рамсдейл 30 Арън Рамсдейл
Юкинари Сугавара 16 Юкинари Сугавара
Флин Даунс 4 Флин Даунс
Джак Стивънс 5 Джак Стивънс
Нейтън Ууд 15 Нейтън Ууд
Чарли Тейлър 21 Чарли Тейлър
Уелингтън 34 Уелингтън
Джей Робинсън 46 Джей Робинсън
Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
C. Ugochukwu 26 C. Ugochukwu
Тайлър Диблинг 33 Тайлър Диблинг
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Киърън Тиърни 3 Киърън Тиърни
Александър Зинченко 17 Александър Зинченко
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

ГООООЛ! Мартин Одегаард беше точен за отбора си 90′
86′ Йоахим Кай Санда е сменен от C. Ugochukwu
79′ Ще е малка влезе на мястото на Джей Робинсън
79′ Камерън Арчър влезе на мястото на К. Сулемана
Мартин Одегаард влезе на мястото на Е. Нванери 75′
Кай Хаверц влезе на мястото на Мартинели 71′
М. Луис-Скели е сменен от Александър Зинченко 70′
70′ Пол Онуачу влезе на мястото на Рос Стюарт
Леандро Тросар влезе на мястото на Киърън Тиърни 63′
Букайо Сака е сменен от Рахим Стърлинг 63′
56′ Рос Стюарт отбеляза гол!
Киърън Тиърни отбеляза гол! 43′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Brighton & Hove Albion

Тотнъм
Тотнъм
1 : 4
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
33%
Притежание на топката
67%
4
Точни удари
18
0
Неточни удари
5
14
Опасни атаки
77
13
Нарушения
8
2
Корнери
11
1
Засади
2
4-3-3
Формация
4-4-2
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 4 37 13
3 14 30
29 22 19
17 8
3 11 20 26
27 29 4 30
1
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Reguilón 3 Reguilón
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Барт Вербрюген 1 Барт Вербрюген
Матс Вифер 27 Матс Вифер
Ян Пол ван Хеке 29 Ян Пол ван Хеке
Адам Уебстър 4 Адам Уебстър
Первис Еступинан 30 Первис Еступинан
Игор Хулио 3 Игор Хулио
Саймън Адингра 11 Саймън Адингра
Карлос Балепа Нум Куома 20 Карлос Балепа Нум Куома
Ясин Абас Аяри 26 Ясин Абас Аяри
Янкуба Минтех 17 Янкуба Минтех
Браджан Груда 8 Браджан Груда

Срещата по минути

ГООООЛ! Диего Гомес беше точен за отбора си 90+3′
Джеймс Милнър е сменен от Янкуба Минтех 90+3′
Точно изпълнение на Мат О'Райли. 88′
83′ Джед Спенс влезе на мястото на Матис Тел
80′ Бен Дейвис получи жълт картон
Джоел Велтман получи жълт картон 79′
Мат О'Райли е сменен от Браджан Груда 76′
66′ Ричарлисън влезе на мястото на Доминик Соланке
66′ Бен Дейвис е сменен от Мики ван де Вен
66′ Ив Бисума влезе на мястото на Родриго Бентанкур
Джак Хиншелуд отбеляза гол! 64′
Джоел Велтман влезе на мястото на Игор Хулио 59′
58′ Жълт картон за Педро Поро
ГООООЛ! Джак Хиншелуд беше точен за отбора си 51′
46′ Уилсън Одоберт  е сменен от Папе Сар
Каору Митома е сменен от Саймън Адингра 46′
Диего Гомес влезе на мястото на Ясин Абас Аяри 46′
38′ Родриго Бентанкур получи жълт картон
17′ Доминик Соланке се разписа.

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Нюкасъл

Арсенал
Арсенал
1 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
51%
Притежание на топката
49%
7
Точни удари
10
5
Неточни удари
4
61
Опасни атаки
55
9
Нарушения
9
10
Корнери
7
Засади
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
4 12 2 15
49 8 5
41 7 19
14
11 10
23 39 8 21
5 4 33
22
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Ник Поуп 22 Ник Поуп
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Александър Исак 14 Александър Исак

Срещата по минути

90+8′ Жълт картон за Якуб Кивиор
Дан Бърн получи жълт картон 90+8′
90+4′ Жълт картон за
90+4′ Дейвид Рая получи жълт картон
получи жълт картон 90+3′
90+3′ Жоржиньо е сменен от Мартин Одегаард
88′ Киърън Тиърни е сменен от Леандро Тросар
81′ Жълт картон за
Джоузеф Уилок е сменен от Харви Барнс 76′
76′ Кай Хаверц е сменен от Букайо Сака
Емил Крафт получи жълт картон 64′
Уилям Осула влезе на мястото на Калъм Уилсън 64′
Емил Крафт е сменен от Свен Ботман 64′
Луис Майли е сменен от Джейкъб Мърфи 63′
55′ Деклан Райс отбеляза гол!
46′ Рикардо Калафиори е сменен от Уилям Салиба

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Тотнъм

Астън Вила
Астън Вила
2 : 0
Тотнъм
Тотнъм
68%
Притежание на топката
32%
11
Точни удари
2
7
Неточни удари
1
67
Опасни атаки
25
5
Нарушения
12
9
Корнери
1
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 22
44 24
27 21 7
11
47
3 14 29
33 13
24 4 17 37
31
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Антонин Кински 31 Антонин Кински
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Reguilón 3 Reguilón
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Папе Сар 29 Папе Сар
Майки Мур 47 Майки Мур

Срещата по минути

90′ Леон Бейли влезе на мястото на Джон Макгин
88′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана
Ричарлисън влезе на мястото на Уилсън Одоберт  87′
Бренън Джонсън е сменен от Майки Мур 87′
86′ Дониел Мален влезе на мястото на Оли Уоткинс
Доминик Соланке влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 74′
Родриго Бентанкур влезе на мястото на Reguilón 74′
73′ Бубакар Камара отбеляза гол!
Матис Тел получи жълт картон 62′
59′ Езри Конса отбеляза гол!
Ив Бисума влезе на мястото на Папе Сар 53′
Жълт картон за Арчи Грей 33′
23′ Жълт картон за Мати Кеш

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Арсенал

Ливърпул
Ливърпул
2 : 2
Арсенал
Арсенал
44%
Притежание на топката
56%
10
Точни удари
11
4
Неточни удари
4
38
Опасни атаки
67
13
Нарушения
10
3
Корнери
1
3
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Anfield

Състави

1
84 5 4 26
38 17
11 8 18
7
7 19 11
8 5 23
4 2 15 49
22
Алисън 1 Алисън
Конър Брадли 84 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

90+7′ Отменен гол
Александър Зинченко е сменен от Букайо Сака 88′
83′ Харви Елиът е сменен от Райън Грейвънбърч
79′ Диого Хота е сменен от Луис Диас
Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар 78′
Рикардо Калафиори е сменен от Бен Уайт 78′
ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 70′
67′ Дарвин Нуньес е сменен от Къртис Джоунс
67′ Трент Александър-Арнолд влезе на мястото на Конър Брадли
66′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо
60′ Жълт картон за Конър Брадли
ГООООЛ! Мартинели беше точен за отбора си 47′
Жълт картон за М. Луис-Скели 43′
Жълт картон за Микел Мерино 34′
21′ Луис Диас отбеляза гол!
20′ Коди Гакпо отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Crystal Palace

Тотнъм
Тотнъм
0 : 2
Crystal Palace
Crystal Palace
47%
Притежание на топката
53%
7
Точни удари
17
1
Неточни удари
6
31
Опасни атаки
39
12
Нарушения
10
4
Корнери
8
2
Засади
3
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

31
23 4 33 24
14 30 29
28 21 11
14
7 10
12 19 8 3
26 5 6
1
Антонин Кински 31 Антонин Кински
Педро Поро 23 Педро Поро
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Матис Тел 11 Матис Тел
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Крис Ричардс 26 Крис Ричардс
Maxence Lacroix 5 Maxence Lacroix
Марк Гуехи 6 Марк Гуехи
Даниел Муньос 12 Даниел Муньос
Уил Хюз 19 Уил Хюз
Джеферсън Лерма 8 Джеферсън Лерма
Тирик Мичъл 3 Тирик Мичъл
Исмаила Сар 7 Исмаила Сар
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Жан-Филип Матета 14 Жан-Филип Матета

Срещата по минути

Джъстин Девенни влезе на мястото на Уил Хюз 87′
Ромен Есе е сменен от Исмаила Сар 78′
Даичи Камада влезе на мястото на Джеферсън Лерма 61′
Бен Чилуел е сменен от Тирик Мичъл 61′
Едуард Нкетия влезе на мястото на Жан-Филип Матета 60′
58′ Хенг-Мин Сон влезе на мястото на Педро Поро
ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 48′
Джеферсън Лерма получи жълт картон 47′
46′ Ив Бисума влезе на мястото на Родриго Бентанкур
ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 45′
37′ Жълт картон за Родриго Бентанкур
19′ Майки Мур влезе на мястото на Деян Кулусевски

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Тотнъм

Уест Хем
Уест Хем
1 : 1
Тотнъм
Тотнъм
56%
Притежание на топката
50%
6
Точни удари
5
5
Неточни удари
6
40
Опасни атаки
33
18
Нарушения
6
1
Корнери
5
3
Засади
3-4-2-1
Формация
4-3-3
Стадион: London Stadium

Състави

23
25 26 3
29 28 10 33
20 14
11
28 9 11
21 8 29
14 4 33 24
1
Алфонс Ареола 23 Алфонс Ареола
Жан-Клер Тодибо 25 Жан-Клер Тодибо
Макс Килман 26 Макс Килман
Арън Кресуел 3 Арън Кресуел
Аарон Уан-Бисака 29 Аарон Уан-Бисака
Томаш Соучек 28 Томаш Соучек
Лукас Пакета 10 Лукас Пакета
Емерсън 33 Емерсън
Джарод Боуен 20 Джарод Боуен
Кудус Мохамед 14 Кудус Мохамед
Никлас Фюлкруг 11 Никлас Фюлкруг
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Папе Сар 29 Папе Сар
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Ричарлисън 9 Ричарлисън
Матис Тел 11 Матис Тел

Срещата по минути

Жълт картон за Матис Тел 88′
88′ Константинос Мавропанос е сменен от Арън Кресуел
80′ Карлос Солер влезе на мястото на Томаш Соучек
80′ Джеймс Уорд-Проус е сменен от Лукас Пакета
80′ Евън Фъргюсън е сменен от Никлас Фюлкруг
80′ Владимир Куфал е сменен от Жан-Клер Тодибо
73′ Лукас Пакета получи жълт картон
Майки Мур е сменен от Ричарлисън 68′
28′ Джарод Боуен отбеляза гол!
19′ Кудус Мохамед получи жълт картон
ГООООЛ! Уилсън Одоберт  беше точен за отбора си 15′
Бен Дейвис получи жълт картон 13′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и АФК Борнемут

Арсенал
Арсенал
1 : 2
АФК Борнемут
АФК Борнемут
50%
Притежание на топката
50%
12
Точни удари
5
1
Неточни удари
6
39
Опасни атаки
33
7
Нарушения
6
2
Корнери
5
3
Засади
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
4 12 2 15
49 8 5
41 7 19
9
16 19 11
12 4
22 27 2 3
13
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кепа Арисабалага 13 Кепа Арисабалага
Джулиан Арауджо 22 Джулиан Арауджо
Илия Забарни 27 Илия Забарни
Дийн Хуйсен 2 Дийн Хуйсен
Керкез Милош 3 Керкез Милош
Тайлър Адамс 12 Тайлър Адамс
Люис Кук 4 Люис Кук
Маркъс Таверние 16 Маркъс Таверние
Джъстин Клуйверт 19 Джъстин Клуйверт
Dango Ouattara 11 Dango Ouattara
Еванилсън 9 Еванилсън

Срещата по минути

Даниел Джебисън влезе на мястото на Еванилсън 87′
86′ Александър Зинченко влезе на мястото на Бен Уайт
86′ Рахим Стърлинг е сменен от Мартинели
86′ Е. Нванери е сменен от Букайо Сака
ГООООЛ! Еванилсън беше точен за отбора си 75′
74′ Микел Мерино влезе на мястото на Деклан Райс
Дейвид Брукс е сменен от Dango Ouattara 74′
ГООООЛ! Дийн Хуйсен беше точен за отбора си 67′
Антоан Семеньо влезе на мястото на Джъстин Клуйверт 65′
Алекс Скот е сменен от Джулиан Арауджо 65′
Dango Ouattara получи жълт картон 64′
Еванилсън получи жълт картон 58′
34′ ГООООЛ! Деклан Райс беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Тотнъм

Ливърпул
Ливърпул
5 : 1
Тотнъм
Тотнъм
62%
Притежание на топката
41%
16
Точни удари
3
9
Неточни удари
3
56
Опасни атаки
32
16
Нарушения
13
8
Корнери
5
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Anfield

Състави

1
66 5 4 26
38 10
11 8 18
7
22 19 11
15 14 10
24 4 33 13
1
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Матис Тел 11 Матис Тел

Срещата по минути

Жълт картон за Ричарлисън 90+4′
90+4′ Жълт картон за Харви Елиът
83′ Дарвин Нуньес е сменен от Алексис Мак Алистър
76′ Ватару Ендо влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд
76′ Харви Елиът е сменен от Луис Диас
Уилсън Одоберт  влезе на мястото на Матис Тел 68′
68′ Диого Хота влезе на мястото на Коди Гакпо
68′ Къртис Джоунс е сменен от Доминик Собослай
Ричарлисън влезе на мястото на Доминик Соланке 67′
63′ Мохамед Салах отбеляза гол!
Папе Сар е сменен от Арчи Грей 46′
Деян Кулусевски влезе на мястото на Джеймс Мадисън 46′
34′ Коди Гакпо получи жълт картон
34′ Коди Гакпо отбеляза гол!
24′ ГООООЛ! Алексис Мак Алистър беше точен за отбора си
16′ Луис Диас отбеляза гол!
Доминик Соланке отбеляза гол! 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Crystal Palace

Арсенал
Арсенал
2 : 2
Crystal Palace
Crystal Palace
67%
Притежание на топката
41%
9
Точни удари
3
3
Неточни удари
3
49
Опасни атаки
32
4
Нарушения
13
3
Корнери
5
1
Засади
1
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 15 49
8 5 41
30 19 11
9
55 10
12 20 18 3
8 5 6
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мартинели 11 Мартинели
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Джеферсън Лерма 8 Джеферсън Лерма
Maxence Lacroix 5 Maxence Lacroix
Марк Гуехи 6 Марк Гуехи
Даниел Муньос 12 Даниел Муньос
Адам Уортън 20 Адам Уортън
Даичи Камада 18 Даичи Камада
Тирик Мичъл 3 Тирик Мичъл
Джъстин Девенни 55 Джъстин Девенни
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Едуард Нкетия 9 Едуард Нкетия

Срещата по минути

86′ Киърън Тиърни влезе на мястото на М. Луис-Скели
86′ Е. Нванери е сменен от Мартин Одегаард
Жан-Филип Матета отбеляза гол! 83′
Жан-Филип Матета влезе на мястото на Едуард Нкетия 80′
Ромен Есе влезе на мястото на Джъстин Девенни 80′
Исмаила Сар влезе на мястото на Еберечи Езе 63′
Уил Хюз влезе на мястото на Адам Уортън 63′
60′ Букайо Сака влезе на мястото на Рахим Стърлинг
Джъстин Девенни получи жълт картон 47′
45+2′ Жълт картон за Деклан Райс
42′ Леандро Тросар отбеляза гол!
ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 27′
3′ ГООООЛ! Якуб Кивиор беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Nottingham Forest

Тотнъм
Тотнъм
1 : 2
Nottingham Forest
Nottingham Forest
70%
Притежание на топката
30%
16
Точни удари
1
6
Неточни удари
3
92
Опасни атаки
24
11
Нарушения
12
7
Корнери
1
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-2-2
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 17 37 24
21 30 29
28 9 11
11 21
10 8
16 28
7 31 5 15
26
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Ричарлисън 9 Ричарлисън
Матис Тел 11 Матис Тел
Мац Селс 26 Мац Селс
Неко Уилямс 7 Неко Уилямс
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Мурило 5 Мурило
Хари Тофоло 15 Хари Тофоло
Nicolás Domínguez 16 Nicolás Domínguez
Данило 28 Данило
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Крис Ууд 11 Крис Ууд
Антъни Еланга 21 Антъни Еланга

Срещата по минути

Жълт картон за Хари Тофоло 90+4′
Рамон Соса влезе на мястото на Morgan Gibbs-White 90+3′
Жълт картон за Мац Селс 90+2′
Райън Йейтс получи жълт картон 89′
87′ Ричарлисън отбеляза гол!
81′ Лукас Бергвал е сменен от Папе Сар
Taiwo Awoniyi влезе на мястото на Крис Ууд 76′
67′ Доминик Соланке влезе на мястото на Деян Кулусевски
67′ Бренън Джонсън влезе на мястото на Уилсън Одоберт 
Жълт картон за Morgan Gibbs-White 65′
Райън Йейтс влезе на мястото на Nicolás Domínguez 58′
Калъм Хъдсън-Одои влезе на мястото на Данило 58′
Морато влезе на мястото на Антъни Еланга 46′
46′ Бен Дейвис влезе на мястото на Мики ван де Вен
46′ Кевин Дансо е сменен от Кристиан Ромеро
42′ Кристиан Ромеро получи жълт картон
ГООООЛ! Крис Ууд беше точен за отбора си 16′
Елиът Андерсън отбеляза гол! 5′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Арсенал

Ипсуич Таун
Ипсуич Таун
0 : 4
Арсенал
Арсенал
25%
Притежание на топката
75%
2
Точни удари
19
2
Неточни удари
5
11
Опасни атаки
104
10
Нарушения
7
0
Корнери
12
1
Засади
1
4-4-1-1
Формация
4-3-3
Стадион: Portman Road Stadium

Състави

31
40 26 24 3
18 5 12 47
9
27
7 19 11
8 41 23
4 2 15 17
22
Алекс Палмър 31 Алекс Палмър
Аксел Туанзеби 40 Аксел Туанзеби
Дара О'Шеа 26 Дара О'Шеа
Яков Грийвс 24 Яков Грийвс
Лейф Дейвис 3 Лейф Дейвис
Бен Джонсън 18 Бен Джонсън
Сам Морси 5 Сам Морси
Йенс Каюсте 12 Йенс Каюсте
Джак Кларк 47 Джак Кларк
Хулио Енсисо 9 Хулио Енсисо
Джордж Хърст 27 Джордж Хърст
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
Александър Зинченко 17 Александър Зинченко
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

90+1′ Конор Чаплин е сменен от Сам Морси
Е. Нванери отбеляза гол! 88′
Нейтън Бътлър-Ойедеджи е сменен от Леандро Тросар 84′
82′ Масимо Луонго е сменен от Йенс Каюсте
82′ Лиъм Делап е сменен от Джордж Хърст
Киърън Тиърни е сменен от Деклан Райс 73′
Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели 73′
ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си 69′
М. Луис-Скели влезе на мястото на Микел Мерино 57′
Е. Нванери влезе на мястото на Букайо Сака 57′
46′ Джак Тейлър влезе на мястото на Хулио Енсисо
35′ Камерън Бърджис е сменен от Джак Кларк
32′ Лейф Дейвис e изгонен с директен червен картон
ГООООЛ! Мартинели беше точен за отбора си 28′
ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Тотнъм

Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
4 : 2
Тотнъм
Тотнъм
37%
Притежание на топката
63%
9
Точни удари
8
4
Неточни удари
3
28
Опасни атаки
55
12
Нарушения
15
1
Корнери
4
2
Засади
3
3-4-2-1
Формация
4-3-3
Стадион: Molineux Stadium

Състави

1
2 12 24
22 7 8 3
5 27
9
22 19 11
29 8 10
14 17 33 24
1
Хосе Са 1 Хосе Са
Мат Дохърти 2 Мат Дохърти
Емануел Агбаду 12 Емануел Агбаду
Тоти Гомес 24 Тоти Гомес
Нелсън Семедо 22 Нелсън Семедо
Андре 7 Андре
Жоао Гомес 8 Жоао Гомес
Райън Айт Нури 3 Райън Айт Нури
Маршал Мунеци 5 Маршал Мунеци
Jean-Ricner Bellegarde 27 Jean-Ricner Bellegarde
Jørgen Strand Larsen 9 Jørgen Strand Larsen
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Папе Сар 29 Папе Сар
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Матис Тел 11 Матис Тел

Срещата по минути

86′ ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си
86′ Жълт картон за Тоти Гомес
Ричарлисън отбеляза гол! 85′
83′ Хи Чан Хуанг влезе на мястото на Жоао Гомес
Ричарлисън влезе на мястото на Доминик Соланке 75′
Деян Кулусевски влезе на мястото на Джеймс Мадисън 75′
Жълт картон за Бен Дейвис 70′
70′ Родриго Гомес влезе на мястото на Jørgen Strand Larsen
70′ Матеус Куня е сменен от Райън Айт Нури
64′ ГООООЛ! Jørgen Strand Larsen беше точен за отбора си
Матис Тел отбеляза гол! 59′
Лукас Бергвал е сменен от Папе Сар 55′
Родриго Бентанкур е сменен от Ив Бисума 55′
46′ Сантяго Буено е сменен от Мат Дохърти
42′ Пабло Сарабия е сменен от Jean-Ricner Bellegarde
Жълт картон за Ив Бисума 8′
2′ ГООООЛ! Райън Айт Нури беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Брентфорд

Арсенал
Арсенал
1 : 1
Брентфорд
Брентфорд
64%
Притежание на топката
36%
8
Точни удари
3
6
Неточни удари
0
123
Опасни атаки
43
7
Нарушения
9
13
Корнери
5
3
Засади
1
4-3-3
Формация
4-4-2
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
5 2 15 3
17 20 41
53 19 11
11 7
19 6 27 24
20 22 4 23
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Томас Парти 5 Томас Парти
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
Киърън Тиърни 3 Киърън Тиърни
Александър Зинченко 17 Александър Зинченко
Жоржиньо 20 Жоржиньо
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мартинели 11 Мартинели
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Кристофър Айер 20 Кристофър Айер
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
Брайън Мбеумо 19 Брайън Мбеумо
Кристиан Норгаард 6 Кристиан Норгаард
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Yoane Wissa 11 Yoane Wissa
Кевин Шаде 7 Кевин Шаде

Срещата по минути

90+4′ Жълт картон за Мартин Одегаард
86′ влезе на мястото на Жоржиньо
Матиас Йенсен влезе на мястото на Микел Дамсгаард 80′
Жълт картон за Yehor Yarmoliuk 78′
75′ Микел Мерино е сменен от Деклан Райс
Yoane Wissa отбеляза гол! 74′
Yehor Yarmoliuk влезе на мястото на Vitaly Janelt 69′
69′ Jurriën Timber е сменен от Томас Парти
Майкъл Олабоде Кайоде влезе на мястото на Кристофър Айер 69′
63′ Букайо Сака е сменен от Е. Нванери
62′ М. Луис-Скели е сменен от Киърън Тиърни
62′ Мартин Одегаард влезе на мястото на Александър Зинченко
61′ ГООООЛ! Томас Парти беше точен за отбора си
Жълт картон за Кевин Шаде 34′
Жълт картон за Кристиан Норгаард 28′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Southampton

Тотнъм
Тотнъм
3 : 1
Southampton
Southampton
51%
Притежание на топката
49%
11
Точни удари
9
2
Неточни удари
3
41
Опасни атаки
57
16
Нарушения
20
4
Корнери
1
1
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 17 33 24
15 30 10
22 19 7
19
33 18 20
26 7
2 35 6 3
30
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон
Арън Рамсдейл 30 Арън Рамсдейл
Кайл Уокър-Питърс 2 Кайл Уокър-Питърс
Ян Беднарек 35 Ян Беднарек
Тейлър Харвуд-Белис 6 Тейлър Харвуд-Белис
Райън Манинг 3 Райън Манинг
C. Ugochukwu 26 C. Ugochukwu
Джо Арибо 7 Джо Арибо
Тайлър Диблинг 33 Тайлър Диблинг
Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
К. Сулемана 20 К. Сулемана
Камерън Арчър 19 Камерън Арчър

Срещата по минути

90+6′ Матис Тел отбеляза.
ГООООЛ! Матеус Гонсало Еспаня Фернандес беше точен за отбора си 90′
87′ Матис Тел влезе на мястото на Доминик Соланке
Рос Стюарт влезе на мястото на C. Ugochukwu 83′
80′ Арчи Грей е сменен от Лукас Бергвал
80′ Ив Бисума е сменен от Джеймс Мадисън
Юкинари Сугавара влезе на мястото на Тайлър Диблинг 73′
Пол Онуачу влезе на мястото на Камерън Арчър 73′
Уелингтън влезе на мястото на Райън Манинг 64′
Ще е малка влезе на мястото на Джо Арибо 64′
60′ Педро Поро получи жълт картон
57′ Папе Сар е сменен от Родриго Бентанкур
57′ Уилсън Одоберт  влезе на мястото на Хенг-Мин Сон
42′ Бренън Джонсън отбеляза гол!
C. Ugochukwu получи жълт картон 26′
13′ Бренън Джонсън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Арсенал

Everton
Everton
1 : 1
Арсенал
Арсенал
29%
Притежание на топката
71%
4
Точни удари
11
1
Неточни удари
3
41
Опасни атаки
59
17
Нарушения
13
3
Корнери
8
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Goodison Park

Състави

1
15 6 32 2
27 42
11 16 10
14
53 19 30
41 20 23
4 2 15 49
22
Джордан Пикфорд 1 Джордан Пикфорд
Джейк О'Брайън 15 Джейк О'Брайън
Джеймс Тарковски 6 Джеймс Тарковски
Джарад Брантвейт 32 Джарад Брантвейт
Нейтън Патерсън 2 Нейтън Патерсън
Идриса Гуейе 27 Идриса Гуейе
Тим Ироегбунам 42 Тим Ироегбунам
Джак Харисън 11 Джак Харисън
Abdoulaye Doucouré 16 Abdoulaye Doucouré
Илиман Ндиайе 10 Илиман Ндиайе
Бето 14 Бето
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Жоржиньо 20 Жоржиньо
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг

Срещата по минути

88′ Карлос Алкараз получи жълт картон
87′ Дуайт Макнейл е сменен от Джак Харисън
75′ Ашли Йънг е сменен от Илиман Ндиайе
Киърън Тиърни е сменен от М. Луис-Скели 75′
75′ Карлос Алкараз влезе на мястото на Нейтън Патерсън
Мартин Одегаард е сменен от Жоржиньо 71′
65′ Джеймс Гарнър е сменен от Тим Ироегбунам
65′ Армандо Броя е сменен от Бето
63′ Жълт картон за Джеймс Тарковски
Jurriën Timber е сменен от Бен Уайт 61′
49′ Илиман Ндиайе прати топката в мрежата.
Жълт картон за Жоржиньо 48′
Букайо Сака влезе на мястото на Е. Нванери 46′
Мартинели влезе на мястото на Рахим Стърлинг 46′
Леандро Тросар отбеляза гол! 34′
18′ Джейк О'Брайън получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Тотнъм

Челси
Челси
1 : 0
Тотнъм
Тотнъм
50%
Притежание на топката
50%
8
Точни удари
5
3
Неточни удари
3
64
Опасни атаки
44
7
Нарушения
16
4
Корнери
6
5
Засади
5
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Stamford Bridge

Състави

1
27 23 29 6
3 25
8 7 20
19
28 19 7
15 30 10
24 17 37 13
1
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Л. Колвил 6 Л. Колвил
Кукурела 3 Кукурела
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Коул Палмър 20 Коул Палмър
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон

Срещата по минути

Джед Спенс получи жълт картон 90+13′
Педро Поро получи жълт картон 90+8′
Жълт картон за Бренън Джонсън 90+8′
90+1′ Kiernan Dewsbury-Hall е сменен от Хоакин Фернандес
90+1′ Тосин Адарабиойо влезе на мястото на Коул Палмър
Матис Тел влезе на мястото на Джеймс Мадисън 88′
Педро Поро влезе на мястото на Мики ван де Вен 88′
86′ Жълт картон за Коул Палмър
82′ Рийс Джеймс е сменен от Николас Джаксън
80′ Педро Нето получи жълт картон
73′ Кукурела получи жълт картон
Жълт картон за Папе Сар 72′
68′ Нони Мадуеке е сменен от Джейдън Санчо
67′ Жълт картон за Николас Джаксън
Папе Сар е сменен от Лукас Бергвал 64′
Бренън Джонсън влезе на мястото на Уилсън Одоберт  64′
56′ Мойсес Кайседо Корозо отбеляза гол!
50′ Хоакин Фернандес отбеляза гол!
Жълт картон за Кристиан Ромеро 45+1′
45+1′ Жълт картон за Тревох Чалоба
Жълт картон за Кристиан Ромеро 45+1′
45+1′ Тревох Чалоба получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Fulham

Арсенал
Арсенал
2 : 1
Fulham
Fulham
51%
Притежание на топката
32%
15
Точни удари
6
2
Неточни удари
2
62
Опасни атаки
39
2
Нарушения
5
5
Корнери
3
5
Засади
1
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 5 41
53 23 11
7
11 32
21 20 16 33
31 5 15
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Мартинели 11 Мартинели
Бернд Лено 1 Бернд Лено
Иса Диоп 31 Иса Диоп
Йоахим Андерсен 5 Йоахим Андерсен
Хорхе Куенка 15 Хорхе Куенка
Тимъти Кастане 21 Тимъти Кастане
Саша Лукич 20 Саша Лукич
Sander Berge 16 Sander Berge
Антъни Робинсън 33 Антъни Робинсън
Адама Траоре 11 Адама Траоре
Емил Смит Роу 32 Емил Смит Роу
Раул Хименес 7 Раул Хименес

Срещата по минути

ГООООЛ! Родриго Муниз беше точен за отбора си 90+4′
77′ Леандро Тросар влезе на мястото на Jurriën Timber
Райън Сесеньон влезе на мястото на Иса Диоп 77′
Родриго Муниз влезе на мястото на Раул Хименес 77′
73′ ГООООЛ! Букайо Сака беше точен за отбора си
72′ Деклан Райс получи жълт картон
Уилиан е сменен от Адама Траоре 67′
Андреас Перейра влезе на мястото на Саша Лукич 67′
Алекс Ивоби влезе на мястото на Емил Смит Роу 67′
66′ Букайо Сака е сменен от Е. Нванери
Жълт картон за Саша Лукич 57′
Йоахим Андерсен получи жълт картон 53′
37′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си
16′ Якуб Кивиор влезе на мястото на Габриел

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Челси

Арсенал
Арсенал
1 : 0
Челси
Челси
41%
Притежание на топката
59%
9
Точни удари
3
3
Неточни удари
5
46
Опасни атаки
39
10
Нарушения
13
5
Корнери
4
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 5 41
11 23 19
7
19 8 18
24 25
29 6 5 3
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартинели 11 Мартинели
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Л. Колвил 6 Л. Колвил
Беноа Бадиашиле 5 Беноа Бадиашиле
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Кристофър Нкунку 18 Кристофър Нкунку
Педро Нето 7 Педро Нето

Срещата по минути

90′ Киърън Тиърни е сменен от Мартин Одегаард
Мало Густо е сменен от Уесли Фофана 86′
Тосин Адарабиойо влезе на мястото на Беноа Бадиашиле 86′
Ромео Лавия е сменен от Рийс Джеймс 82′
79′ Е. Нванери е сменен от Мартинели
Kiernan Dewsbury-Hall влезе на мястото на Кристофър Нкунку 76′
Тирик Джордж влезе на мястото на Джейдън Санчо 76′
65′ Мартин Одегаард получи жълт картон
Жълт картон за Уесли Фофана 59′
58′ Жълт картон за Томас Парти
54′ Габриел получи жълт картон
Жълт картон за Педро Нето 52′
Жълт картон за Л. Колвил 30′
20′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Тотнъм

Fulham
Fulham
2 : 0
Тотнъм
Тотнъм
57%
Притежание на топката
43%
7
Точни удари
10
6
Неточни удари
2
60
Опасни атаки
40
13
Нарушения
10
6
Корнери
5
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Craven Cottage

Състави

1
21 5 3 33
18 16
17 32 22
7
22 19 11
30 14 8
24 17 33 13
1
Бернд Лено 1 Бернд Лено
Тимъти Кастане 21 Тимъти Кастане
Йоахим Андерсен 5 Йоахим Андерсен
Калвин Баси 3 Калвин Баси
Антъни Робинсън 33 Антъни Робинсън
Андреас Перейра 18 Андреас Перейра
Sander Berge 16 Sander Berge
Алекс Ивоби 17 Алекс Ивоби
Емил Смит Роу 32 Емил Смит Роу
Уилиан 22 Уилиан
Раул Хименес 7 Раул Хименес
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Матис Тел 11 Матис Тел

Срещата по минути

88′ Райън Сесеньон отбеляза гол!
87′ Райън Сесеньон е сменен от Уилиан
Дейн Скарлет е сменен от Родриго Бентанкур 86′
78′ Родриго Муниз отбеляза гол!
Уилсън Одоберт  е сменен от Матис Тел 77′
72′ Том Керни е сменен от Емил Смит Роу
Джеймс Мадисън е сменен от Кристиан Ромеро 68′
63′ Адама Траоре е сменен от Алекс Ивоби
63′ Родриго Муниз е сменен от Раул Хименес
Хенг-Мин Сон е сменен от Бренън Джонсън 46′
Лукас Бергвал влезе на мястото на Ив Бисума 46′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Арсенал

Манчестър Юнайтед
Манчестър Юнайтед
1 : 1
Арсенал
Арсенал
32%
Притежание на топката
68%
6
Точни удари
9
4
Неточни удари
8
26
Опасни атаки
72
8
Нарушения
11
2
Корнери
9
0
Засади
1
3-4-2-1
Формация
4-3-3
Стадион: Old Trafford

Състави

24
4 2 15
3 8 18 20
17 14
11
53 23 19
8 5 41
12 2 6 33
22
Андре Онана 24 Андре Онана
Матейс Де Лигт 4 Матейс Де Лигт
Виктор Линдельоф 2 Виктор Линдельоф
Лени Йоро 15 Лени Йоро
Нусар Мазрауи 3 Нусар Мазрауи
Бруно Фернандес 8 Бруно Фернандес
Каземиро 18 Каземиро
Диого Далот 20 Диого Далот
Алехандро Ферейра 17 Алехандро Ферейра
Кристиан Ериксен 14 Кристиан Ериксен
Джошуа Зиркзи 11 Джошуа Зиркзи
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар

Срещата по минути

Киърън Тиърни е сменен от Томас Парти 76′
76′ Расмус Хойлунд е сменен от Джошуа Зиркзи
76′ Тоби Колиър е сменен от Кристиан Ериксен
Деклан Райс отбеляза гол! 74′
М. Луис-Скели е сменен от Рикардо Калафиори 58′
Мартинели влезе на мястото на Е. Нванери 58′
46′ А. Небето влезе на мястото на Лени Йоро
45+2′ Бруно Фернандес отбеляза гол!
Леандро Тросар получи жълт картон 45+1′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и АФК Борнемут

Тотнъм
Тотнъм
2 : 2
АФК Борнемут
АФК Борнемут
61%
Притежание на топката
39%
8
Точни удари
15
4
Неточни удари
2
38
Опасни атаки
44
15
Нарушения
16
3
Корнери
6
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 17 4 24
30 8 29
22 19 28
9
16 19 24
10 12
4 23 2 3
13
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Папе Сар 29 Папе Сар
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Кепа Арисабалага 13 Кепа Арисабалага
Люис Кук 4 Люис Кук
Джеймс Хил 23 Джеймс Хил
Дийн Хуйсен 2 Дийн Хуйсен
Керкез Милош 3 Керкез Милош
Райън Кристи 10 Райън Кристи
Тайлър Адамс 12 Тайлър Адамс
Маркъс Таверние 16 Маркъс Таверние
Джъстин Клуйверт 19 Джъстин Клуйверт
Антоан Семеньо 24 Антоан Семеньо
Еванилсън 9 Еванилсън

Срещата по минути

Луис Синистърра е сменен от Антоан Семеньо 90′
87′ Съдбата Удоги е сменен от Педро Поро
87′ Жълт картон за Джеймс Мадисън
Дийн Хуйсен получи жълт картон 87′
84′ Хенг-Мин Сон преодоля вратаря.
Дейвид Брукс е сменен от Маркъс Таверние 81′
Алекс Скот е сменен от Райън Кристи 71′
Dango Ouattara е сменен от Еванилсън 71′
Антоан Семеньо получи жълт картон 69′
Жълт картон за Антоан Семеньо 69′
67′ ГООООЛ! Папе Сар беше точен за отбора си
Еванилсън отбеляза гол! 65′
61′ Мики ван де Вен влезе на мястото на Кристиан Ромеро
61′ Джеймс Мадисън влезе на мястото на Родриго Бентанкур
Джъстин Клуйверт отбеляза гол! 51′
46′ Хенг-Мин Сон влезе на мястото на Бренън Джонсън
46′ Лукас Бергвал влезе на мястото на Ив Бисума
45′ Ив Бисума получи жълт картон
Маркъс Таверние отбеляза гол! 42′
30′ Родриго Бентанкур получи жълт картон
Жълт картон за Маркъс Таверние 4′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Арсенал

Nottingham Forest
Nottingham Forest
0 : 0
Арсенал
Арсенал
35%
Притежание на топката
40%
4
Точни удари
5
2
Неточни удари
2
39
Опасни атаки
24
10
Нарушения
9
3
Корнери
2
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: The City Ground

Състави

26
34 31 5 7
16 8
21 10 14
11
53 23 19
8 20 41
12 2 6 33
22
Мац Селс 26 Мац Селс
Ола Айна 34 Ола Айна
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Мурило 5 Мурило
Неко Уилямс 7 Неко Уилямс
Nicolás Domínguez 16 Nicolás Domínguez
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Антъни Еланга 21 Антъни Еланга
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Калъм Хъдсън-Одои 14 Калъм Хъдсън-Одои
Крис Ууд 11 Крис Ууд
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Жоржиньо 20 Жоржиньо
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар

Срещата по минути

Бен Уайт влезе на мястото на Jurriën Timber 85′
Томас Парти е сменен от Мартин Одегаард 85′
85′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд
Рахим Стърлинг е сменен от Е. Нванери 77′
Александър Зинченко влезе на мястото на Жоржиньо 70′
63′ Данило влезе на мястото на Nicolás Domínguez
62′ Райън Йейтс е сменен от Антъни Еланга
Киърън Тиърни влезе на мястото на Рикардо Калафиори 46′
4′ Никола Миленкович получи жълт картон
Рикардо Калафиори получи жълт картон 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Манчестър сити

Тотнъм
Тотнъм
0 : 1
Манчестър сити
Манчестър сити
56%
Притежание на топката
35%
11
Точни удари
4
0
Неточни удари
2
47
Опасни атаки
39
12
Нарушения
10
8
Корнери
3
0
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 14 4 13
15 30 10
22 11 28
9
26 7 11
8 14
27 45 3 24
31
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Матис Тел 11 Матис Тел
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Едерсън Мораес 31 Едерсън Мораес
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
Матео Ковачич 8 Матео Ковачич
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Омар Мармуш 7 Омар Мармуш
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

Илкай Гюндоган е сменен от Матео Ковачич 90+4′
Джак Грийлиш влезе на мястото на Джереми Доку 90+2′
Джеймс МакАти е сменен от Савио Морейра де Оливейра 90′
87′ Жълт картон за Папе Сар
82′ Тимо Вернер влезе на мястото на Джеймс Мадисън
Бернардо Силва влезе на мястото на Нико Гонсалес 74′
Фил Фодън е сменен от Омар Мармуш 74′
67′ Джед Спенс влезе на мястото на Съдбата Удоги
67′ Папе Сар е сменен от Родриго Бентанкур
67′ Хенг-Мин Сон е сменен от Уилсън Одоберт 
66′ Деян Кулусевски е сменен от Матис Тел
57′ Жълт картон за Джеймс Мадисън
31′ Родриго Бентанкур получи жълт картон
Ерлинг Халанд отбеляза гол! 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Уест Хем

Арсенал
Арсенал
0 : 1
Уест Хем
Уест Хем
68%
Притежание на топката
43%
14
Точни удари
10
6
Неточни удари
7
97
Опасни атаки
45
16
Нарушения
13
2
Корнери
6
2
Засади
0
4-3-3
Формация
5-3-2
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 33
8 5 41
53 23 19
20 14
28 8 19
29 25 26 3 57
23
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Алфонс Ареола 23 Алфонс Ареола
Аарон Уан-Бисака 29 Аарон Уан-Бисака
Жан-Клер Тодибо 25 Жан-Клер Тодибо
Макс Килман 26 Макс Килман
Арън Кресуел 3 Арън Кресуел
Оливър Скарлс 57 Оливър Скарлс
Томаш Соучек 28 Томаш Соучек
Джеймс Уорд-Проус 8 Джеймс Уорд-Проус
Едсън Алварес 19 Едсън Алварес
Джарод Боуен 20 Джарод Боуен
Кудус Мохамед 14 Кудус Мохамед

Срещата по минути

Жълт картон за Джеймс Уорд-Проус 90+9′
Карлос Солер влезе на мястото на Едсън Алварес 88′
86′ Жълт картон за Томас Парти
86′ Бен Уайт влезе на мястото на Уилям Салиба
Евън Фъргюсън влезе на мястото на Джарод Боуен 82′
81′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Е. Нванери
Жълт картон за Оливър Скарлс 78′
73′ Директен червен картон за М. Луис-Скели
71′ М. Луис-Скели получи жълт картон
71′ Жълт картон за М. Луис-Скели
Константинос Мавропанос е сменен от Жан-Клер Тодибо 62′
Жълт картон за Жан-Клер Тодибо 61′
56′ Александър Зинченко влезе на мястото на Деклан Райс
56′ М. Луис-Скели влезе на мястото на Рикардо Калафиори
Джарод Боуен отбеляза гол! 44′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Тотнъм

Ипсуич Таун
Ипсуич Таун
1 : 4
Тотнъм
Тотнъм
41%
Притежание на топката
43%
10
Точни удари
10
7
Неточни удари
7
45
Опасни атаки
45
15
Нарушения
13
4
Корнери
6
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Portman Road Stadium

Състави

31
44 26 24 3
8 12
29 20 47
19
22 11 7
21 30 15
24 14 4 13
1
Алекс Палмър 31 Алекс Палмър
Бен Годфри 44 Бен Годфри
Дара О'Шеа 26 Дара О'Шеа
Яков Грийвс 24 Яков Грийвс
Лейф Дейвис 3 Лейф Дейвис
Калвин Филипс 8 Калвин Филипс
Йенс Каюсте 12 Йенс Каюсте
Jaden Philogene-Bidace 29 Jaden Philogene-Bidace
Омари Гиро-Хатчинсън 20 Омари Гиро-Хатчинсън
Джак Кларк 47 Джак Кларк
Лиъм Делап 19 Лиъм Делап
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Матис Тел 11 Матис Тел
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон

Срещата по минути

Ив Бисума е сменен от Лукас Бергвал 85′
Деян Кулусевски отбеляза гол! 84′
80′ Сам Морси влезе на мястото на Калвин Филипс
79′ Джордж Хърст е сменен от Лиъм Делап
Джед Спенс отбеляза гол! 77′
Дейн Скарлет влезе на мястото на Матис Тел 74′
Уилсън Одоберт  влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 74′
68′ Нейтън Броудхед влезе на мястото на Джак Кларк
Педро Поро влезе на мястото на Съдбата Удоги 65′
Джеймс Мадисън влезе на мястото на Бренън Джонсън 64′
60′ ГООООЛ! Люк Вулфенден беше точен за отбора си
60′ Люк Вулфенден отбеляза гол!
52′ Джак Тейлър е сменен от Йенс Каюсте
46′ Люк Вулфенден е сменен от Бен Годфри
40′ Жълт картон за Бен Годфри
36′ ГООООЛ! Омари Гиро-Хатчинсън беше точен за отбора си
32′ Жълт картон за Джак Кларк
ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си 26′
ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си 18′
Жълт картон за Бренън Джонсън 15′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Манчестър Юнайтед

Тотнъм
Тотнъм
1 : 0
Манчестър Юнайтед
Манчестър Юнайтед
56%
Притежание на топката
35%
19
Точни удари
14
3
Неточни удари
9
76
Опасни атаки
52
13
Нарушения
14
10
Корнери
10
0
Засади
1
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 4 33 24
15 30 10
21 11 7
9
11 17
20 8 18 13
3 5 4
24
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Матис Тел 11 Матис Тел
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон
Андре Онана 24 Андре Онана
Нусар Мазрауи 3 Нусар Мазрауи
Хари Магуайър 5 Хари Магуайър
Матейс Де Лигт 4 Матейс Де Лигт
Диого Далот 20 Диого Далот
Бруно Фернандес 8 Бруно Фернандес
Каземиро 18 Каземиро
Патрик Доргу 13 Патрик Доргу
Джошуа Зиркзи 11 Джошуа Зиркзи
Алехандро Ферейра 17 Алехандро Ферейра
Расмус Хойлунд 9 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

Chido Obi Martins влезе на мястото на Каземиро 90+1′
Патрик Доргу получи жълт картон 90′
87′ Уилсън Одоберт  е сменен от Хенг-Мин Сон
79′ Жълт картон за Бен Дейвис
78′ Арчи Грей влезе на мястото на Кевин Дансо
78′ Ив Бисума влезе на мястото на Родриго Бентанкур
64′ Папе Сар влезе на мястото на Лукас Бергвал
64′ Бренън Джонсън влезе на мястото на Джеймс Мадисън
Жълт картон за Каземиро 41′
13′ Джеймс Мадисън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Арсенал

Leicester City
Leicester City
0 : 2
Арсенал
Арсенал
40%
Притежание на топката
44%
4
Точни удари
6
2
Неточни удари
2
45
Опасни атаки
29
9
Нарушения
8
3
Корнери
4
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: King Power Stadium

Състави

30
2 3 5 16
6 24
14 11 18
9
53 19 30
8 5 41
12 2 6 49
22
Мадс Хермансен 30 Мадс Хермансен
Джеймс Джъстин 2 Джеймс Джъстин
Wout Faes 3 Wout Faes
Калеб Околи 5 Калеб Околи
Виктор Кристиансен 16 Виктор Кристиансен
Уилфред Ндиди 6 Уилфред Ндиди
Бубакари Сумаре 24 Бубакари Сумаре
Боби Рийд 14 Боби Рийд
Билал Ел Ханус 11 Билал Ел Ханус
Джордан Аю 18 Джордан Аю
Джейми Варди 9 Джейми Варди
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг

Срещата по минути

Киърън Тиърни е сменен от Леандро Тросар 89′
ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 87′
Жоржиньо получи жълт картон 86′
85′ Петсън Дака влезе на мястото на Уилфред Ндиди
85′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Боби Рийд
Микел Мерино отбеляза гол! 81′
Рикардо Калафиори е сменен от М. Луис-Скели 76′
75′ Стифи Мавидиди е сменен от Джордан Аю
Жоржиньо е сменен от Томас Парти 75′
Микел Мерино влезе на мястото на Рахим Стърлинг 69′
57′ Джордан Аю получи жълт картон
46′ Билал Ел Ханус получи жълт картон
43′ Woyo Coulibaly е сменен от Джеймс Джъстин

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Манчестър сити

Арсенал
Арсенал
5 : 1
Манчестър сити
Манчестър сити
46%
Притежание на топката
39%
8
Точни удари
8
4
Неточни удари
3
45
Опасни атаки
43
6
Нарушения
8
5
Корнери
3
3
Засади
4
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 5 41
11 29 19
9
47 7 26
20 8
27 25 5 24
18
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартинели 11 Мартинели
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Стефан Ортега 18 Стефан Ортега
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Матео Ковачич 8 Матео Ковачич
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Омар Мармуш 7 Омар Мармуш
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

90+3′ Е. Нванери отбеляза гол!
90′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Кай Хаверц
90′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на М. Луис-Скели
84′ Е. Нванери е сменен от Леандро Тросар
84′ Микел Мерино влезе на мястото на Мартин Одегаард
76′ Кай Хаверц отбеляза гол!
Джеймс МакАти влезе на мястото на Фил Фодън 72′
Кевин Де Бройне е сменен от Омар Мармуш 72′
71′ Мартин Одегаард получи жълт картон
62′ ГООООЛ! М. Луис-Скели беше точен за отбора си
56′ Томас Парти отбеляза гол!
ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 55′
25′ Жълт картон за Jurriën Timber
2′ ГООООЛ! Мартин Одегаард беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Тотнъм

Брентфорд
Брентфорд
0 : 2
Тотнъм
Тотнъм
54%
Притежание на топката
39%
14
Точни удари
8
6
Неточни удари
3
102
Опасни атаки
43
4
Нарушения
8
10
Корнери
3
0
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Brentford Community Stadium

Състави

12
20 22 4 23
6 27
19 24 7
11
9
47 21 7
8 30
23 14 33 24
31
Hákon Rafn Valdimarsson 12 Hákon Rafn Valdimarsson
Кристофър Айер 20 Кристофър Айер
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
Кристиан Норгаард 6 Кристиан Норгаард
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Брайън Мбеумо 19 Брайън Мбеумо
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Кевин Шаде 7 Кевин Шаде
Yoane Wissa 11 Yoane Wissa
Антонин Кински 31 Антонин Кински
Педро Поро 23 Педро Поро
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Майки Мур 47 Майки Мур
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон
Ричарлисън 9 Ричарлисън

Срещата по минути

ГООООЛ! Папе Сар беше точен за отбора си 87′
84′ Фабио Карвальо е сменен от Кристиан Норгаард
Дейн Скарлет влезе на мястото на Ричарлисън 79′
76′ Майкъл Олабоде Кайоде е сменен от Кристофър Айер
Папе Сар влезе на мястото на Ив Бисума 68′
66′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Vitaly Janelt
Лукас Бергвал е сменен от Майки Мур 46′
Хенг-Мин Сон получи жълт картон 41′
Vitaly Janelt прати топката в собствената си врата. 29′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Leicester City

Тотнъм
Тотнъм
1 : 2
Leicester City
Leicester City
61%
Притежание на топката
49%
7
Точни удари
11
7
Неточни удари
7
56
Опасни атаки
59
6
Нарушения
12
6
Корнери
9
5
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

31
23 6 33 14
15 30 29
21 9 7
9
18 11 14
8 24
2 3 23 16
41
Антонин Кински 31 Антонин Кински
Педро Поро 23 Педро Поро
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Ричарлисън 9 Ричарлисън
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон
Jakub stolarczyk 41 Jakub stolarczyk
Джеймс Джъстин 2 Джеймс Джъстин
Wout Faes 3 Wout Faes
Яник Вестергаард 23 Яник Вестергаард
Виктор Кристиансен 16 Виктор Кристиансен
Хари Уинкс 8 Хари Уинкс
Бубакари Сумаре 24 Бубакари Сумаре
Джордан Аю 18 Джордан Аю
Билал Ел Ханус 11 Билал Ел Ханус
Боби Рийд 14 Боби Рийд
Джейми Варди 9 Джейми Варди

Срещата по минути

90+4′ Woyo Coulibaly влезе на мястото на Джеймс Джъстин
Ще lankshear влезе на мястото на Арчи Грей 90+4′
Conor Coady влезе на мястото на Джордан Аю 87′
Оливър Скип влезе на мястото на Боби Рийд 86′
Jakub stolarczyk получи жълт картон 82′
Факундо Валентин Буонаноте получи жълт картон 78′
Петсън Дака е сменен от Джейми Варди 77′
Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Билал Ел Ханус 77′
Хари Уинкс получи жълт картон 75′
Джеймс Джъстин получи жълт картон 71′
69′ Жълт картон за Reguilón
Жълт картон за Боби Рийд 61′
54′ Reguilón влезе на мястото на Папе Сар
54′ Майки Мур влезе на мястото на Ричарлисън
Билал Ел Ханус отбеляза гол! 50′
ГООООЛ! Джейми Варди беше точен за отбора си 46′
33′ ГООООЛ! Ричарлисън беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Арсенал

Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
0 : 1
Арсенал
Арсенал
52%
Притежание на топката
49%
4
Точни удари
11
5
Неточни удари
7
27
Опасни атаки
59
20
Нарушения
12
1
Корнери
9
4
Засади
2
3-4-2-1
Формация
4-3-3
Стадион: Molineux Stadium

Състави

1
2 4 12
22 7 8 3
21 10
9
11 29 19
53 5 41
12 2 6 49
22
Хосе Са 1 Хосе Са
Мат Дохърти 2 Мат Дохърти
Сантяго Буено 4 Сантяго Буено
Емануел Агбаду 12 Емануел Агбаду
Нелсън Семедо 22 Нелсън Семедо
Андре 7 Андре
Жоао Гомес 8 Жоао Гомес
Райън Айт Нури 3 Райън Айт Нури
Пабло Сарабия 21 Пабло Сарабия
Матеус Куня 10 Матеус Куня
Jørgen Strand Larsen 9 Jørgen Strand Larsen
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартинели 11 Мартинели
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар

Срещата по минути

87′ Томи Дойл влезе на мястото на Андре
87′ Родриго Гомес е сменен от Райън Айт Нури
Киърън Тиърни влезе на мястото на Мартинели 87′
87′ Гонсало Гуедес е сменен от Мат Дохърти
75′ Jean-Ricner Bellegarde влезе на мястото на Пабло Сарабия
ГООООЛ! Рикардо Калафиори беше точен за отбора си 74′
Рикардо Калафиори влезе на мястото на Е. Нванери 46′
Жълт картон за Jurriën Timber 44′
М. Луис-Скели e изгонен с директен червен картон 43′
36′ Жълт картон за Жоао Гомес
32′ Хи Чан Хуанг е сменен от Jørgen Strand Larsen

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Тотнъм

Everton
Everton
3 : 2
Тотнъм
Тотнъм
35%
Притежание на топката
65%
9
Точни удари
7
3
Неточни удари
4
54
Опасни атаки
77
14
Нарушения
14
3
Корнери
8
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Goodison Park

Състави

1
15 6 32 19
8 27
29 16 10
9
7
21 10
23 29 15 24
14 6 33
31
Джордан Пикфорд 1 Джордан Пикфорд
Джейк О'Брайън 15 Джейк О'Брайън
Джеймс Тарковски 6 Джеймс Тарковски
Джарад Брантвейт 32 Джарад Брантвейт
Виталий Миколенко 19 Виталий Миколенко
Орел Мангала 8 Орел Мангала
Идриса Гуейе 27 Идриса Гуейе
Джеспър Линдстрьом 29 Джеспър Линдстрьом
Abdoulaye Doucouré 16 Abdoulaye Doucouré
Илиман Ндиайе 10 Илиман Ндиайе
Доминик Калвърт-Левин 9 Доминик Калвърт-Левин
Антонин Кински 31 Антонин Кински
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Педро Поро 23 Педро Поро
Папе Сар 29 Папе Сар
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон

Срещата по минути

Ричарлисън отбеляза гол! 90+2′
88′ Майкъл Кийн е сменен от Джейк О'Брайън
81′ Нейтън Патерсън влезе на мястото на Илиман Ндиайе
Деян Кулусевски отбеляза гол! 77′
Майки Мур е сменен от Папе Сар 73′
70′ Ашли Йънг е сменен от Джеспър Линдстрьом
67′ Abdoulaye Doucouré получи жълт картон
Ричарлисън влезе на мястото на Раду Дръгушин 46′
42′ Жълт картон за Доминик Калвърт-Левин
Жълт картон за Лукас Бергвал 40′
30′ ГООООЛ! Илиман Ндиайе беше точен за отбора си
13′ ГООООЛ! Доминик Калвърт-Левин беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Астън Вила

Арсенал
Арсенал
2 : 2
Астън Вила
Астън Вила
66%
Притежание на топката
34%
10
Точни удари
5
7
Неточни удари
3
93
Опасни атаки
14
10
Нарушения
18
10
Корнери
1
3
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
5 12 6 49
8 41 23
11 29 19
11
27 8 41
44 24
2 4 5 22
23
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Томас Парти 5 Томас Парти
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Мартинели 11 Мартинели
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

Жълт картон за Морган Роджърс 90+5′
90+4′ Рахим Стърлинг получи жълт картон
88′ Отменен гол
Леон Бейли е сменен от Джейкъб Рамзи 85′
82′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели
Джон Дюран е сменен от Оли Уоткинс 80′
Бубакар Камара получи жълт картон 78′
Оли Уоткинс отбеляза гол! 68′
67′ Жълт картон за Леандро Тросар
Унаи Емери Етсегойен получи жълт картон 63′
ГООООЛ! Юри Тилеманс беше точен за отбора си 60′
55′ Кай Хаверц отбеляза гол!
Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен 46′
Ламар Богард е сменен от Амаду Мвом Онана 37′
35′ Мартинели отбеляза гол!
30′ Микел Артета получи жълт картон
Иън Маатсен получи жълт картон 20′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Тотнъм

Арсенал
Арсенал
2 : 1
Тотнъм
Тотнъм
53%
Притежание на топката
29%
11
Точни удари
2
3
Неточни удари
4
86
Опасни атаки
25
16
Нарушения
7
10
Корнери
0
3
Засади
2
4-3-3
Формация
4-3-3
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 5 41
30 29 19
21 19 7
29 8 15
23 6 14 24
31
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Антонин Кински 31 Антонин Кински
Педро Поро 23 Педро Поро
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Папе Сар 29 Папе Сар
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон

Срещата по минути

90+2′ Жълт картон за Габриел
87′ Жълт картон за М. Луис-Скели
87′ Александър Зинченко влезе на мястото на М. Луис-Скели
87′ Микел Мерино влезе на мястото на Деклан Райс
Ричарлисън влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 78′
77′ Киърън Тиърни е сменен от Леандро Тросар
61′ Мартинели е сменен от Рахим Стърлинг
Джеймс Мадисън влезе на мястото на Ив Бисума 46′
Бренън Джонсън е сменен от Папе Сар 46′
44′ Леандро Тросар отбеляза гол!
43′ Жълт картон за Кай Хаверц
Папе Сар получи жълт картон 27′
ГООООЛ! Хенг-Мин Сон беше точен за отбора си 25′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Арсенал

Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1 : 1
Арсенал
Арсенал
45%
Притежание на топката
39%
6
Точни удари
8
5
Неточни удари
3
36
Опасни атаки
43
17
Нарушения
8
2
Корнери
3
0
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

1
34 29 3 30
20 26
8 33 11
9
53 9 19
41 20 23
5 2 6 33
22
Барт Вербрюген 1 Барт Вербрюген
Джоел Велтман 34 Джоел Велтман
Ян Пол ван Хеке 29 Ян Пол ван Хеке
Игор Хулио 3 Игор Хулио
Первис Еступинан 30 Первис Еступинан
Карлос Балепа Нум Куома 20 Карлос Балепа Нум Куома
Ясин Абас Аяри 26 Ясин Абас Аяри
Браджан Груда 8 Браджан Груда
Мат О'Райли 33 Мат О'Райли
Саймън Адингра 11 Саймън Адингра
Жоао Педро 9 Жоао Педро
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Томас Парти 5 Томас Парти
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Жоржиньо 20 Жоржиньо
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Габриел Исус 9 Габриел Исус
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар

Срещата по минути

Жълт картон за Рикардо Калафиори 90′
Жълт картон за Микел Мерино 84′
82′ Янкуба Минтех получи жълт картон
66′ Адам Уебстър е сменен от Игор Хулио
64′ Жълт картон за Джоел Велтман
Мартин Одегаард влезе на мястото на Жоржиньо 64′
62′ Каору Митома влезе на мястото на Саймън Адингра
61′ Хладнокръвно изпълнение на Жоао Педро.
46′ Янкуба Минтех влезе на мястото на Браджан Груда
Джорджинио Рътър е сменен от Мат О'Райли 46′
46′ Мартинели е сменен от Е. Нванери
Е. Нванери получи жълт картон 45+1′
Жълт картон за Е. Нванери 45+1′
Жълт картон за Е. Нванери 45+1′
ГООООЛ! Е. Нванери беше точен за отбора си 16′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Нюкасъл

Тотнъм
Тотнъм
1 : 2
Нюкасъл
Нюкасъл
57%
Притежание на топката
39%
9
Точни удари
8
4
Неточни удари
3
88
Опасни атаки
43
11
Нарушения
8
9
Корнери
3
2
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

40
23 6 14 24
15 29
22 21 16
19
23 14 10
39 8 7
21 4 33 20
1
Брандън Остин 40 Брандън Остин
Педро Поро 23 Педро Поро
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Папе Сар 29 Папе Сар
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Тимо Вернер 16 Тимо Вернер
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Мартин Дъбравка 1 Мартин Дъбравка
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Л. Хол 20 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Александър Исак 14 Александър Исак
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън

Срещата по минути

90+9′ Reguilón получи жълт картон
Лойд Кели влезе на мястото на Свен Ботман 90+2′
Жълт картон за Александър Исак 86′
Шон Лонгстаф влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 86′
Джоузеф Уилок е сменен от Александър Исак 86′
Александър Исак получи жълт картон 86′
Свен Ботман получи жълт картон 80′
Харви Барнс е сменен от Антъни Гордън 78′
Джоелинтън получи жълт картон 73′
62′ Ив Бисума влезе на мястото на Папе Сар
62′ Хенг-Мин Сон влезе на мястото на Тимо Вернер
62′ Джеймс Мадисън е сменен от Лукас Бергвал
46′ Reguilón е сменен от Раду Дръгушин
Александър Исак отбеляза гол! 38′
Дан Бърн получи жълт картон 17′
Антъни Гордън отбеляза гол! 6′
4′ ГООООЛ! Доминик Соланке беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Арсенал

Брентфорд
Брентфорд
1 : 3
Арсенал
Арсенал
51%
Притежание на топката
36%
4
Точни удари
7
1
Неточни удари
4
35
Опасни атаки
20
6
Нарушения
10
4
Корнери
4
0
Засади
2
4-3-1-2
Формация
4-3-3
Стадион: Brentford Community Stadium

Състави

1
30 22 4 23
27 6 18
24
19 11
53 9 11
8 5 23
12 2 6 33
22
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Mads Roerslev 30 Mads Roerslev
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Кристиан Норгаард 6 Кристиан Норгаард
Yehor Yarmoliuk 18 Yehor Yarmoliuk
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Брайън Мбеумо 19 Брайън Мбеумо
Yoane Wissa 11 Yoane Wissa
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Габриел Исус 9 Габриел Исус
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

Александър Зинченко влезе на мястото на Габриел Исус 90+1′
Жоржиньо влезе на мястото на Мартин Одегаард 88′
М. Луис-Скели влезе на мястото на Рикардо Калафиори 78′
Леандро Тросар е сменен от Е. Нванери 78′
Деклан Райс е сменен от Микел Мерино 78′
75′ Матиас Йенсен е сменен от Кристиан Норгаард
75′ Матиас Йенсен е сменен от Yoane Wissa
75′ Ким Джи-Су е сменен от Сеп Ван Ден Берг
75′ Едмонд-Парис Магома влезе на мястото на Yoane Wissa
Жълт картон за Рикардо Калафиори 57′
Мартинели отбеляза гол! 53′
Микел Мерино отбеляза гол! 50′
ГООООЛ! Габриел Исус беше точен за отбора си 29′
26′ Кристиан Норгаард получи жълт картон
Jurriën Timber получи жълт картон 17′
13′ Брайън Мбеумо отбеляза гол!
13′ ГООООЛ! Брайън Мбеумо беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Уулвърхамптън

Тотнъм
Тотнъм
2 : 2
Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
48%
Притежание на топката
36%
10
Точни удари
7
3
Неточни удари
4
51
Опасни атаки
20
9
Нарушения
10
5
Корнери
4
3
Засади
2
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

20
23 6 14 13
8 30
22 21 7
19
11
27 10
22 7 8 3
2 4 15
1
Фрейзър Форстър 20 Фрейзър Форстър
Педро Поро 23 Педро Поро
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Хосе Са 1 Хосе Са
Мат Дохърти 2 Мат Дохърти
Сантяго Буено 4 Сантяго Буено
Крейг Доусън 15 Крейг Доусън
Нелсън Семедо 22 Нелсън Семедо
Андре 7 Андре
Жоао Гомес 8 Жоао Гомес
Райън Айт Нури 3 Райън Айт Нури
Jean-Ricner Bellegarde 27 Jean-Ricner Bellegarde
Матеус Куня 10 Матеус Куня
Хи Чан Хуанг 11 Хи Чан Хуанг

Срещата по минути

90+7′ Родриго Бентанкур получи жълт картон
ГООООЛ! Jørgen Strand Larsen беше точен за отбора си 87′
Родриго Гомес влезе на мястото на Крейг Доусън 78′
К. Борхес е сменен от Хи Чан Хуанг 78′
Томи Дойл е сменен от Андре 69′
64′ Тимо Вернер е сменен от Хенг-Мин Сон
64′ Папе Сар влезе на мястото на Ив Бисума
64′ Джеймс Мадисън влезе на мястото на Бренън Джонсън
50′ Reguilón е сменен от Съдбата Удоги
Jørgen Strand Larsen е сменен от Матеус Куня 46′
Гонсало Гуедес е сменен от Jean-Ricner Bellegarde 46′
45+3′ ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си
Нелсън Семедо получи жълт картон 45+2′
43′ Хенг-Мин Сон не отбеляза.
Жълт картон за Jean-Ricner Bellegarde 27′
12′ ГООООЛ! Родриго Бентанкур беше точен за отбора си
Хи Чан Хуанг отбеляза гол! 7′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Ипсуич Таун

Арсенал
Арсенал
1 : 0
Ипсуич Таун
Ипсуич Таун
68%
Притежание на топката
30%
9
Точни удари
7
4
Неточни удари
3
80
Опасни атаки
25
7
Нарушения
12
5
Корнери
2
1
Засади
4
4-3-3
Формация
5-4-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 41 29
11 9 19
19
20 8 12 23
18 26 6 24 3
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Мартинели 11 Мартинели
Габриел Исус 9 Габриел Исус
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Ариджанет Мурич 1 Ариджанет Мурич
Бен Джонсън 18 Бен Джонсън
Дара О'Шеа 26 Дара О'Шеа
Люк Вулфенден 6 Люк Вулфенден
Яков Грийвс 24 Яков Грийвс
Лейф Дейвис 3 Лейф Дейвис
Омари Гиро-Хатчинсън 20 Омари Гиро-Хатчинсън
Калвин Филипс 8 Калвин Филипс
Йенс Каюсте 12 Йенс Каюсте
Sammie Szmodics 23 Sammie Szmodics
Лиъм Делап 19 Лиъм Делап

Срещата по минути

Хари Кларк влезе на мястото на Люк Вулфенден 90+1′
87′ Томас Парти е сменен от Деклан Райс
Нейтън Броудхед е сменен от Бен Джонсън 80′
Джак Тейлър е сменен от Йенс Каюсте 80′
Али Ал Хамади влезе на мястото на Лиъм Делап 80′
72′ Микел Мерино влезе на мястото на Габриел Исус
Джак Кларк влезе на мястото на Sammie Szmodics 71′
Лейф Дейвис получи жълт картон 65′
54′ Кай Хаверц получи жълт картон
23′ Кай Хаверц отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Тотнъм

Nottingham Forest
Nottingham Forest
1 : 0
Тотнъм
Тотнъм
30%
Притежание на топката
54%
7
Точни удари
15
3
Неточни удари
2
25
Опасни атаки
55
12
Нарушения
15
2
Корнери
2
4
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: The City Ground

Състави

26
34 31 5 7
22 8
21 10 14
11
19
22 21 7
30 29
24 6 14 13
20
Мац Селс 26 Мац Селс
Ола Айна 34 Ола Айна
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Мурило 5 Мурило
Неко Уилямс 7 Неко Уилямс
Райън Йейтс 22 Райън Йейтс
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Антъни Еланга 21 Антъни Еланга
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Калъм Хъдсън-Одои 14 Калъм Хъдсън-Одои
Крис Ууд 11 Крис Ууд
Фрейзър Форстър 20 Фрейзър Форстър
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке

Срещата по минути

Ив Бисума влезе на мястото на Раду Дръгушин 87′
87′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд
87′ Рамон Соса влезе на мястото на Калъм Хъдсън-Одои
82′ Жоао Педро Силва влезе на мястото на Morgan Gibbs-White
82′ Джеймс Уорд-Проус е сменен от Елиът Андерсън
Тимо Вернер влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 81′
Педро Поро влезе на мястото на Съдбата Удоги 81′
Жълт картон за Джеймс Мадисън 77′
Жълт картон за Джед Спенс 75′
74′ Морато е сменен от Антъни Еланга
65′ Жълт картон за Мурило
Лукас Бергвал е сменен от Родриго Бентанкур 64′
Джеймс Мадисън влезе на мястото на Папе Сар 64′
Раду Дръгушин получи жълт картон 49′
45′ Жълт картон за Елиът Андерсън
28′ Антъни Еланга отбеляза гол!
10′ Жълт картон за Райън Йейтс
10′ Райън Йейтс получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Ливърпул

Тотнъм
Тотнъм
3 : 6
Ливърпул
Ливърпул
52%
Притежание на топката
36%
6
Точни удари
7
3
Неточни удари
3
43
Опасни атаки
37
7
Нарушения
14
7
Корнери
5
4
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

20
23 6 14 24
29 8
21 10 7
19
7
11 8 18
38 10
66 2 4 26
1
Фрейзър Форстър 20 Фрейзър Форстър
Педро Поро 23 Педро Поро
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Папе Сар 29 Папе Сар
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас

Срещата по минути

Харви Елиът е сменен от Мохамед Салах 87′
Дарвин Нуньес е сменен от Луис Диас 87′
ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 85′
83′ ГООООЛ! Доминик Соланке беше точен за отбора си
82′ Тимо Вернер е сменен от Хенг-Мин Сон
79′ Жълт картон за Лукас Бергвал
79′ Лукас Бергвал получи жълт картон
72′ Деян Кулусевски отбеляза гол!
Диого Хота влезе на мястото на Коди Гакпо 68′
Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър 68′
Мохамед Салах отбеляза гол! 61′
58′ Лукас Бергвал влезе на мястото на Папе Сар
58′ Бренън Джонсън е сменен от Джеймс Мадисън
Мохамед Салах отбеляза гол! 54′
Жълт картон за Доминик Собослай 52′
Доминик Собослай отбеляза гол! 45+1′
41′ Джеймс Мадисън отбеляза гол!
Алексис Мак Алистър отбеляза гол! 36′
Коди Гакпо получи жълт картон 31′
Луис Диас отбеляза гол! 23′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Crystal Palace и Арсенал

Crystal Palace
Crystal Palace
1 : 5
Арсенал
Арсенал
42%
Притежание на топката
36%
10
Точни удари
7
5
Неточни удари
3
29
Опасни атаки
37
9
Нарушения
14
3
Корнери
5
1
Засади
3
3-4-2-1
Формация
4-3-3
Стадион: Selhurst Park

Състави

1
26 5 6
17 19 8 3
7 18
14
7 9 11
8 5 29
12 2 6 49
22
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Крис Ричардс 26 Крис Ричардс