И този сезон: Champions TV - всички късни мачове в Шампионската лига едновременно

Сезон №71 за историята! Можете ли въобще да си представите нещо подобно? Може, но само ако то носи името УЕФА Шампионска лига!

И да, сезон №71 в УЕФА Шампионска лига вече е тук, а днес в Монако предстои да бъде изтеглен жребият за основната фаза на турнира. Няма никакво значение за най-големите фенове на футболната игра, че за 34-и път най-великата надпревара в историята на европейския клубен футбол ще се проведе под името Шампионска лига.

И няма никакво значение, че преди това състезанието с най-големите футболни звезди на Стария континент е носело името, събрано с тези три безценни букви – КЕШ (Купа на европейските шампиони).

До кулминацията – финала на 30 май 2026 г. на „Пушкаш арена“ в Будапеща обаче има да се изиграят изумителни битки в Шампионска лига. Много от тях, българските ценители на футбола и на УЕФА Шампионска лига ще могат да проследят по възможно най-уникалния, най-специалния, най-драматичния и спиращ дъха начин – чрез Champions TV!

Какво е УЕФА Шампионска лига без Champions TV?

Вече дори не можем да си го представим, но бързаме точно днес, когато ще се изтегли жребият в Монако да ви припомним, че всеки вторник и всяка сряда вечер, всички, абсолютно всички късни мачове от програмата на основната, т. нар. групова фаза на турнира ще могат да бъдат проследени едновременно, напълно безплатно и без регистрация с комбинирано предаване.

Снимка: Getty Images

И къде ще може да проследите това комбинирано предаване, за да знаете във всеки един миг и за всяка част от секундата на кой стадион е паднал гол, кой е авторът на този гол, има ли някъде супер драма, изпусната дузпа, или червен картон? Мястото е само едно вече трета година:

Може да го направите като отидете на два адреса:

btvsport.bg

Или Sportal.bg

На двата адреса, всеки вторник и всяка сряда ще ви очаква статия НА ЖИВО, в която ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига едновременно!

Его този линк е билет за нестихващи емоции:

https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Как работи Champions TV?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Снимка: Reuters

В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

За втори пореден сезон УЕФА Шампионска лига се провежда по обновения формат с 36 отбора, всеки от които ще изиграе по осем мача срещу различни съперници – четири като домакин и четири като гост.

Първите осем в класирането ще продължат директно към осминафиналите, а тимовете, завършили между девето и двадесет и четвърто място, ще се срещнат в плейофи за останалите места в елиминациите.

Очакванията са жребият да донесе редица футболни дербита между отбори тежка категория като шампиона ПСЖ, рекордьора по европейски титли Реал Мадрид, Манчестър Сити, Ювентус, Барселона, Арсенал, Байерн Мюнхен, Интер и др. Първите срещи от фазата на лигата ще се изиграят на 16 септември, а финалът на турнира е насрочен за 30 май 2026 г. на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Снимка: gettyimages.com

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK