Ще задълбочи ли Айнтрахт кризата в Ливърпул? (ВИДЕО)

Срещата между Айнтрахт и Ливърпул определено приковава погледите във втория кръг на Шампионската лига. Двата отбора не се намират в най-добрата си форма, което предвещава за непредсказуем двубой.

История на сблъсъка

Ливърпул и Айнтрахт се срещат за първи път от над 50 години. Единственият случай, в който те играят един срещу друг, е през далечната 1972/73 в турнира за Купата на УЕФА. Тогава мърсисайдци побеждават в първия кръг с 2:0 с голове на Кевин Кийган и Емлин Хюз, а втората среща завършва с нулево равенство.

Тогава "червените" печелят и турнира, като на финала побеждават Борусия Мьонхенгладбах, което е и първи трофей за отбора от града на Бийтълс в Купата на УЕФА/Лига Европа.

13 години по-рано Айнтрахт губи финала в Шампионската лига от Реал Мадрид с 3:7 на "Хемпдън Парк" в Глазгоу. Това е и единственият финал в Турнира на богатите за германския отбор

За сметка на това обаче през 1980 г. печелят Купата на УЕФА, като и те побеждават Борусия Мьонхенгладбах в единствения германски финал в историята на втория по сила турнир на Стария континент.

Айнтрахт печелят Лига Европа и през сезон 2021/22 след победа с дузпи над Рейнджърс, воден от легендата на Нидерландия - Джовани ван Бронкхорст.

В исторически план Ливърпул има 6 трофея от Шампионската лига и 3 от Лига Европа, което прави мърсисайдци не само най-успешния клуб в Англия, но и най-успешният британски клуб в Европа.

Ще успее ли Франкфурт да изненада Ливърпул?

Сега обаче Ливърпул се намира в серия от 4 поредни загуби за първи път от 2014 г. Също така това се случва за първи път в треньорската кариера на Арне Слот, което сериозно притесни феновете на отбора. Загубата от вечния съперник Манчестър Юнайтед на "Анфийлд" още повече смути привържениците, защото това не се беше случвало от януари 2016 г.

Снимка: Reuters

Айнтрахт не можеше да поиска по-добър старт на кампанията си в Шампионската лига, като разгроми Галатасарай с 5:1, само за да опита от собственото си лекарство и падна от Атлетико Мадрид със същия резултат.

Това ще бъде 17-и сезон на Ливърпул в Шампионската лига, откакто турнирът се казва така. А за Айнтрахт това ще бъде второ участие след сезон 2022/23, когато отборът се класира автоматично след триумфа си в Лига Европа.

Франкфурт няма победа в 4 мача срешу клубове от Висшата лига, а миналия сезон загуби четвъртфинала в Лига Европа от бъдещия шампион Тотнъм. Ливърпул, от друга страна, е непобеден в последните си 14 мача срещу немски отбори.

Фокусът в мача ще бъде върху Мохамед Салах, който може да се превърне в първия африканец с 50 гола в Шампионската лига.

Интересно ще бъде завръщането на Юго Екитике на "Дойче банк Парк". Айнтрахт продаде французина през лятото на Ливърпул за рекордните за клуба 85 милиона евро.

Снимка: Reuters

Със сигурност се очертава непредсказуем сблъсък, който да остави феновете по трибуните с притаен дъх. Срещата може да гледате на живо от 22:00 ч. по RING и на онлайн платформата VOYO.BG.

