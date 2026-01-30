bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

СЛЕДЕТЕ ТУК: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!

Срещу кой ще играе Лудогорец?

СЛЕДЕТЕ ТУК: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!

Важен ден за европейските клубни турнири и родния футбол! 

Днес, 30 януари, ще разберем кой срещу кого ще играе в плейофите за участие в осминафиналите на Шампионската лига и Лига Европа. 

Жребиите може да гледате пряко по bTV Action. В 13:00 стартира процедурата в най-силния европейски клубен турнир, а тази за Лига Европа, с участието на Лудогорец, е в 14:00 ч.

Следете ги с нас тук:

Монако -
Бенфика -
Карабах -
Бодьо Глимт -
Галатасарай - Ювентус
Борусия Дортмунд - Аталанта
Брюж -
Олимпиакос - Байер Леверкузен

Плейофите в Шампионска лига

Клубовете са разпределени по двойки спрямо позициите им в класирането. Така днес на жребия ще разберем в крайна сметка кой срещу кого ще играе:

Реал Мадрид/Интер - Бодьо Глимт/Бенфика
Пари Сен Жермен/Нюкасъл - Монако/Карабах
Ювентус/Атлетико Мадрид - Брюж/Галатасарай
Аталанта/Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд/Олимпиакос

Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно. 

Снимка: gettyimages.com

Място на осминафиналите имат вече Арсенал, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити. 

Плейофите в Лига Европа

Тук вълнението е по-голямо, защото имаме български представител - Лудогорец.

Ето и кои са  двойки, които ще участват в жребия:

Генк/Болоня - Динамо Загреб/Бран
Нотингам Форест/Виктория Пилзен - Фенербахче/Панатинайкос
Цървена звезда/Селта - ПАОК/Лил
Щутгарт/Ференцварош - Селтик/Лудогорец

Срещите са на 19 и 26 февруари.

Снимка: Lap.bg

Място на осминафиналите имат вече: Олимпик Лион, Астън Вила, Мидтиланд, Бетис, Порто, Брага, Фрайбург, Рома.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

шампионска лига лига европа жребий

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Българин на финала на Australian Open!

Българин на финала на Australian Open!

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)
Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!

Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!

Последни новини

Българин на финала на Australian Open!

Българин на финала на Australian Open!

Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!

Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!
Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV