СЛЕДЕТЕ ТУК: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!

Важен ден за европейските клубни турнири и родния футбол!

Днес, 30 януари, ще разберем кой срещу кого ще играе в плейофите за участие в осминафиналите на Шампионската лига и Лига Европа.

Жребиите може да гледате пряко по bTV Action. В 13:00 стартира процедурата в най-силния европейски клубен турнир, а тази за Лига Европа, с участието на Лудогорец, е в 14:00 ч.

Следете ги с нас тук:

Монако -

Бенфика -

Карабах -

Бодьо Глимт -

Галатасарай - Ювентус

Борусия Дортмунд - Аталанта

Брюж -

Олимпиакос - Байер Леверкузен

Плейофите в Шампионска лига

Клубовете са разпределени по двойки спрямо позициите им в класирането. Така днес на жребия ще разберем в крайна сметка кой срещу кого ще играе:

Реал Мадрид/Интер - Бодьо Глимт/Бенфика

Пари Сен Жермен/Нюкасъл - Монако/Карабах

Ювентус/Атлетико Мадрид - Брюж/Галатасарай

Аталанта/Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд/Олимпиакос

Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно.

Снимка: gettyimages.com

Място на осминафиналите имат вече Арсенал, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити.

Плейофите в Лига Европа

Тук вълнението е по-голямо, защото имаме български представител - Лудогорец.

Ето и кои са двойки, които ще участват в жребия:

Генк/Болоня - Динамо Загреб/Бран

Нотингам Форест/Виктория Пилзен - Фенербахче/Панатинайкос

Цървена звезда/Селта - ПАОК/Лил

Щутгарт/Ференцварош - Селтик/Лудогорец

Срещите са на 19 и 26 февруари.

Снимка: Lap.bg

Място на осминафиналите имат вече: Олимпик Лион, Астън Вила, Мидтиланд, Бетис, Порто, Брага, Фрайбург, Рома.

