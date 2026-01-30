СЛЕДЕТЕ ТУК: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!

Важен ден за европейските клубни турнири и родния футбол!
Днес, 30 януари, ще разберем кой срещу кого ще играе в плейофите за участие в осминафиналите на Шампионската лига и Лига Европа.
Жребиите може да гледате пряко по bTV Action. В 13:00 стартира процедурата в най-силния европейски клубен турнир, а тази за Лига Европа, с участието на Лудогорец, е в 14:00 ч.
Следете ги с нас тук:
Монако -
Бенфика -
Карабах -
Бодьо Глимт -
Галатасарай - Ювентус
Борусия Дортмунд - Аталанта
Брюж -
Олимпиакос - Байер Леверкузен
Клубовете са разпределени по двойки спрямо позициите им в класирането. Така днес на жребия ще разберем в крайна сметка кой срещу кого ще играе:
Реал Мадрид/Интер - Бодьо Глимт/Бенфика
Пари Сен Жермен/Нюкасъл - Монако/Карабах
Ювентус/Атлетико Мадрид - Брюж/Галатасарай
Аталанта/Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд/Олимпиакос
Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно.
Място на осминафиналите имат вече Арсенал, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити.
Тук вълнението е по-голямо, защото имаме български представител - Лудогорец.
Ето и кои са двойки, които ще участват в жребия:
Генк/Болоня - Динамо Загреб/Бран
Нотингам Форест/Виктория Пилзен - Фенербахче/Панатинайкос
Цървена звезда/Селта - ПАОК/Лил
Щутгарт/Ференцварош - Селтик/Лудогорец
Срещите са на 19 и 26 февруари.
Място на осминафиналите имат вече: Олимпик Лион, Астън Вила, Мидтиланд, Бетис, Порто, Брага, Фрайбург, Рома.
