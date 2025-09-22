Стоичков позира до сръбски легенди на червения килим (ВИДЕО)

Родната легенда Христо Стоичков позира до сръбски величия преди церемонията на "Златната топка".
Камата пристигна в театър "Шатле" в Париж и оформи трио на червения килим с Драган "Пикси" Стойкович и Предраг Миятович.
Стоичков грабна "Златната топка" през 1994 г. и има запазено място в пантеона от заслужили личности.
Тази вечер той със сигурност ще стиска палци за Ламин Ямал от Барселона. Младият ас е заявил места за... 20 човека антураж! Това подсказва, че се чувства спокоен и като победител.
Останалите очаквани са звездите на Пари Сен - Усман Дембеле и Витиня, които също са със статут на фаворити за наградата.
