Стоичков позира до сръбски легенди на червения килим (ВИДЕО)

Родната легенда Христо Стоичков позира до сръбски величия преди церемонията на "Златната топка".

Камата пристигна в театър "Шатле" в Париж и оформи трио на червения килим с Драган "Пикси" Стойкович и Предраг Миятович.

Стоичков грабна "Златната топка" през 1994 г. и има запазено място в пантеона от заслужили личности.

Кой ще бъде №1?

Тази вечер той със сигурност ще стиска палци за Ламин Ямал от Барселона. Младият ас е заявил места за... 20 човека антураж! Това подсказва, че се чувства спокоен и като победител.

Останалите очаквани са звездите на Пари Сен - Усман Дембеле и Витиня, които също са със статут на фаворити за наградата.

