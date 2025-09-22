bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Стоичков позира до сръбски легенди на червения килим (ВИДЕО)

Камата пристигна в Шатле за Златната топка

Родната легенда Христо Стоичков позира до сръбски величия преди церемонията на "Златната топка".

Камата пристигна в театър "Шатле" в Париж и оформи трио на червения килим с Драган "Пикси" Стойкович и Предраг Миятович.

Стоичков грабна "Златната топка" през 1994 г. и има запазено място в пантеона от заслужили личности.

Кой ще бъде №1?

Тази вечер той със сигурност ще стиска палци за Ламин Ямал от Барселона.  Младият ас е заявил места за... 20 човека антураж! Това подсказва, че се чувства спокоен и като победител.

Останалите очаквани са звездите на Пари Сен - Усман Дембеле и Витиня, които също са със статут на фаворити за наградата. 

Церемонията може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 22:00 ч.! 

Тагове:

България стоичков Христо Стоичков легенда златната топка церемония камата

