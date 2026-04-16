Тияна Айфон, оръжия и наркотици: Съдията на Байерн-Реал лежал в ареста!

Днес целият футболен свят говори за Славко Винчич! За съдията, който повиши напрежението на реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

Словенецът изгони Едуардо Камавинга в ключов момент, при това заради... носене на топката. След последния съдийски сигнал червения картон видя и Арда Гюлер заради реплики. В крайна сметка Реал отпадна след драматична загуба с 3:4 и общ резултат от двата мача 4:6.

Винчич със сигурност си заслужи образа на демон за мадридския клуб и нямаше как да не припомним, че скандалите около него не са само на терена.

Във вила с Тиана Айфон

Винчич се занимава със съдийство в професионалния футбол от 2007 г. насам. Тогава дебютира в елитната група на родината си. От 2010 г. е в списъка на УЕФА за международни съдии. Първото голямо първенство, на което участва, е европейското през 2012 г. Тогава попада в бригадата на друг именит словенец - Дамир Скомина. От тогава често ръководи и мачове от Шампионска лига и Лига Европа.

През 2020 г. обаче медиите му обръщат внимание, защото... попада в неподходяща компания. На 30 май Винчич е арестуван във вила в Суво поле, в покрайнините на Биелина.

Заедно с него са още 35 човека, сред които и известната в бившите страни от Югославия с разголените си снимки и провокативното си поведение Тияна Максимович (по прякор Тияна Айфон). Акцията на полицията от Босна и Херцеговина е насочена срещу организирана група за продажба на наркотици и оръжие.

Скомина е освободен след разпит и няколко часа в районното управление. Само седем от задържаните остават в ареста след вечерта. Във вилата са намерени 10 пистолета, 14 пакета с кокаин, телефони, лаптопи и около 20 000 босненски марки (близо 10 000 евро).

Обяснението

Самият Винчич тогава обяснява, че не е имал представа с какви хора прекарва вечерта си.

"Случайно попаднах там. Имам своя фирма и бях в Босна и Херцеговина по работа. Приех покана за обяд, като това се оказа най-голямата ми грешка. Съжалявам за което...

Седяхме с компанията и изведнъж нахлула полицаите. Нямам никакви отношения с групата, която е задържана. Нямам дори бизнес отношения с тях. Не е имало оргия, не съм виждал и пистолет", обясняваше той.

Винчич бе пуснат на свобода. Спомената Тиана Айфон бе осъдена на година затвор заради организиране на група за проституция.

Този скандал не повлия на нарядите на словенеца за важни мачове в Европа.

Винчич бе съдия на финала на Шампионската лига през 2024 г. между Борусия Дортмунд и Реал Мадрид (0:2), а през настоящия сезон има 9 поверени мача в най-авторитетния футболен турнир в Европа.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид