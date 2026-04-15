Луд мач в Мюнхен изпрати Байерн на полуфинал
Reuters

Невероятна драма на "Алиац Арена" изпрати Байерн Мюнхен на полуфиналите в Шампионската лига. Баварците изстрадаха една от най-сладките си победи срещу Реал Мадрид, след като допуснаха попадение след само 35 секунди игра.

Байерн на полуфинал, Реал - обратно в Мадрид

Мачът между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен започна вихрено и предложи истинско зрелище още от първата минута. Не бяха изминали и 40 секунди, когато Реал заличи пасива си. След груба грешка на Мануел Нойер, който подари топката на Арда Гюлер, младият турчин не се поколеба и от далечна дистанция реализира на празна врата за 1:0.

Снимка: Reuters

Отговорът на баварците не закъсня. В 6' Йошуа Кимих центрира от корнер при заучено положение, а на голлинията Александър Павлович се оказа най-съобразителен и с глава изравни резултата, като Андрий Лунин може да бъде винен за гола, след като изгледа отблизо положението.

Двата отбора обаче не се отказаха и продължиха с атаките, като в 29' минута Арда Гюлер отново блесна. Той реализира великолепен пряк свободен удар, изпращайки топката неспасяемо във вратата на Нойер и давайки нов аванс на Реал – 2:1.

Снимка: Reuters

Байерн обаче показа характер и в 38' минута стигна до изравняване. Дайо Упамекано направи рейд в половината на "лос бланкос" и подаде към Хари Кейн, който бе изпуснат от защитата в бяло и умно изигра ситуацията, за да изравни.

Само три минути по-късно Реал бе близо отново да излезе напред, но Винисиус Жуниор разтресе горната греда след силен удар, след дълго подаване на Браим Диас.

Снимка: Reuters

Натискът на мадридчани даде резултат в 43' минута. Винисиус се измъкна по фланга от Йосип Станишич и навлезе към наказателното поле, откъдето подаде към Килиан Мбапе. Французинът остана очи в очи с Нойер и не сгреши, оформяйки 3:2 и отбелязвайки своя 15-и гол в турнира.

През второто полувреме темпото рязко спадна, а най-интересното се случи след 85'. Тогава Едуардо Камавинга, който влезе като резерва, фаулира Хари Кейн в половината на Байерн и след това взе топката, за да бави играта, което предизвика съдията да му вдигне втори жълт картон.

Снимка: Reuters

Минута преди да изтече редовното време Луис Диас показа защо бе закупен от Ливърпул за 75 милиона евро. Колумбиецът стреля извън наказателното поле и с помощта на рикошет направи топката неспасяема за Лунин, изпращайки всички фенове на Байерн в екстаз.

А в последната минута на добавеното време Майкъл Олисе сложи точка на спора. След светкавична контраатака Хари Кейн изведе Олисе, който между двама играчи на Реал стреля, а топката се удари в страничната греда и влетя в мрежата. Тогава прозвуча и последният съдийски сигнал. 

Снимка: Reuters

Веднага след това футболистите на "белия балет" наобиколиха главния съдия и искаха обяснения за спорните ситуации и червения картон, който той вдигна на Камавинга. В резултат на това и Арда Гюлер бе изгонен, след остри критики към рефера. 

Така Байерн си осигури място сред най-добрите 4 в Европа и ще играе срещу ПСЖ в спор за място на финала на Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
4 : 3
Реал Мадрид
Реал Мадрид
69%
Притежание на топката
31%
15
Точни удари
7
6
Неточни удари
5
82
Опасни атаки
26
10
Нарушения
12
9
Корнери
2
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион:

Състави

1
44 2 4 27
6 45
17 7 14
9
10 7
21 5 8 15
12 3 22 23
13
Мануел Нойер
Йосип Станишич
Дайот Упамекано
Джонатан Тах
Конрад Лаймер
Джошуа Кимич
Александър Павлович
Майкъл Олиз
Серж Гнабри
Луис Диас
Хари Кейн
Андрий Лунин
Трент Александър-Арнолд
Едер Милитао
Антонио Рюдигер
Ферланд Менди
Брахим Диас
Джуд Белингам
Федерико Валверде
Арда Гюлер
Килиан Мбапе
Виниций Джуниор
