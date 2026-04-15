Луд мач в Мюнхен изпрати Байерн на полуфинал

Невероятна драма на "Алиац Арена" изпрати Байерн Мюнхен на полуфиналите в Шампионската лига. Баварците изстрадаха една от най-сладките си победи срещу Реал Мадрид, след като допуснаха попадение след само 35 секунди игра.
Мачът между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен започна вихрено и предложи истинско зрелище още от първата минута. Не бяха изминали и 40 секунди, когато Реал заличи пасива си. След груба грешка на Мануел Нойер, който подари топката на Арда Гюлер, младият турчин не се поколеба и от далечна дистанция реализира на празна врата за 1:0.
Отговорът на баварците не закъсня. В 6' Йошуа Кимих центрира от корнер при заучено положение, а на голлинията Александър Павлович се оказа най-съобразителен и с глава изравни резултата, като Андрий Лунин може да бъде винен за гола, след като изгледа отблизо положението.
Двата отбора обаче не се отказаха и продължиха с атаките, като в 29' минута Арда Гюлер отново блесна. Той реализира великолепен пряк свободен удар, изпращайки топката неспасяемо във вратата на Нойер и давайки нов аванс на Реал – 2:1.
Байерн обаче показа характер и в 38' минута стигна до изравняване. Дайо Упамекано направи рейд в половината на "лос бланкос" и подаде към Хари Кейн, който бе изпуснат от защитата в бяло и умно изигра ситуацията, за да изравни.
Само три минути по-късно Реал бе близо отново да излезе напред, но Винисиус Жуниор разтресе горната греда след силен удар, след дълго подаване на Браим Диас.
Натискът на мадридчани даде резултат в 43' минута. Винисиус се измъкна по фланга от Йосип Станишич и навлезе към наказателното поле, откъдето подаде към Килиан Мбапе. Французинът остана очи в очи с Нойер и не сгреши, оформяйки 3:2 и отбелязвайки своя 15-и гол в турнира.
През второто полувреме темпото рязко спадна, а най-интересното се случи след 85'. Тогава Едуардо Камавинга, който влезе като резерва, фаулира Хари Кейн в половината на Байерн и след това взе топката, за да бави играта, което предизвика съдията да му вдигне втори жълт картон.
Минута преди да изтече редовното време Луис Диас показа защо бе закупен от Ливърпул за 75 милиона евро. Колумбиецът стреля извън наказателното поле и с помощта на рикошет направи топката неспасяема за Лунин, изпращайки всички фенове на Байерн в екстаз.
А в последната минута на добавеното време Майкъл Олисе сложи точка на спора. След светкавична контраатака Хари Кейн изведе Олисе, който между двама играчи на Реал стреля, а топката се удари в страничната греда и влетя в мрежата. Тогава прозвуча и последният съдийски сигнал.
Веднага след това футболистите на "белия балет" наобиколиха главния съдия и искаха обяснения за спорните ситуации и червения картон, който той вдигна на Камавинга. В резултат на това и Арда Гюлер бе изгонен, след остри критики към рефера.
Така Байерн си осигури място сред най-добрите 4 в Европа и ще играе срещу ПСЖ в спор за място на финала на Шампионската лига.