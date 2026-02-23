bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

УЕФА наказа Престиани след скандала

Разследването продължава

УЕФА наказа Престиани след скандала
Reuters

УЕФА се произнесе след скандала на Бенфика - Реал Мадрид! Централата наложи временно наказание на Джанлука Престиани от португалския гранд. Той ще пропусне реванша от плейофната фаза на Шампионската лига.

От УЕФА оправдават санкцията с предполагаемо нарушение на Член 14 от Дисциплинарния регламент, свързан с дискриминационно поведение. В същия документ се обяснява, че наказанието е взето по молба на инспектора по етика и дисциплинарни въпроси на УЕФА, назначен да разследва конкретния случай.

Това не означава презумпция за вина от страна на Престиани по обвиненията, че е обидил на расистка основа Винисиус, тъй като разследването все още е в ход. Ако бъде признат за виновен, аржентинецът ще получи много по-сериозно наказание.

Снимка: Reuters

Високо напрежение

Така УЕФА предотвратява допълнително нагнетяване на напрежението, което неимоверно щеше да се случи, ако Престиани бе започнал като титуляр в реванша в сряда. Според медиите в Португалия аржентинецът е бил готов да играе, въпреки че е наясно как би бил посрещнат от феновете на Реал. Очакваше се още при поздрава между двата отбора преди първия съдийски сигнал да има някаква форма на напрежение между Винисиус и Престиани.

Снимка: REUTERS/Mohammed Salem

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо също е наказан за ответния мач и по-рано днес стана ясно, че португалецът се е отказал от идеята си да пътува за Мадрид.

Реал има минимален аванс след първия мач от плейофите и ще опита да довърши отмъщението си за загубата с 2:4 в последния кръг от основната фаза.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Реал Мадрид

Бенфика
Бенфика
0 : 1
Реал Мадрид
Реал Мадрид

Състави

1
17 44 30 26
18 8
25 27 21
14
10 7
8 15 14 6
12 22 24 18
1
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Томас Араухо 44 Томас Араухо
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Леандро Барейро 18 Леандро Барейро
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Джанлука Престиани 25 Джанлука Престиани
Рафа Силва 27 Рафа Силва
Андреас Шелдеруп 21 Андреас Шелдеруп
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Едуардо Камавинга 6 Едуардо Камавинга
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Тагове:

шампионска лига реал мадрид португалия жозе моуриньо бенфика плейофи винисиус джанлука престиано

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния състезател по плуване в Бургас. От клуба му го изпращат днес с бдение

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния състезател по плуване в Бургас. От клуба му го изпращат днес с бдение
Срам! Фен унижи Деклан Райс

Срам! Фен унижи Деклан Райс
Брилянтна история за брилянтен отбор (СНИМКИ)

Брилянтна история за брилянтен отбор (СНИМКИ)
Арсенал е жив! (РЕЗУЛТАТИ+ФАКТФАЙЛ)

Арсенал е жив! (РЕЗУЛТАТИ+ФАКТФАЙЛ)
Куршуми вместо тенис: Ще бъде ли отменен турнирът с Григор Димитров?

Куршуми вместо тенис: Ще бъде ли отменен турнирът с Григор Димитров?

Последни новини

ЦСКА представи седми нов

ЦСКА представи седми нов
Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици

Линдзи Вон: Какво ми предстои ли? Рехабилитация, инвалидна количка и патерици
Срам! Фен унижи Деклан Райс

Срам! Фен унижи Деклан Райс
Спортен нюзрум, еп. 112: Ало, 112! Шампионска виелица помете Делта Форс (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 112: Ало, 112! Шампионска виелица помете Делта Форс (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV