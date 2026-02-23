УЕФА наказа Престиани след скандала

УЕФА се произнесе след скандала на Бенфика - Реал Мадрид! Централата наложи временно наказание на Джанлука Престиани от португалския гранд. Той ще пропусне реванша от плейофната фаза на Шампионската лига.

От УЕФА оправдават санкцията с предполагаемо нарушение на Член 14 от Дисциплинарния регламент, свързан с дискриминационно поведение. В същия документ се обяснява, че наказанието е взето по молба на инспектора по етика и дисциплинарни въпроси на УЕФА, назначен да разследва конкретния случай.

Това не означава презумпция за вина от страна на Престиани по обвиненията, че е обидил на расистка основа Винисиус, тъй като разследването все още е в ход. Ако бъде признат за виновен, аржентинецът ще получи много по-сериозно наказание.

Снимка: Reuters

Високо напрежение

Така УЕФА предотвратява допълнително нагнетяване на напрежението, което неимоверно щеше да се случи, ако Престиани бе започнал като титуляр в реванша в сряда. Според медиите в Португалия аржентинецът е бил готов да играе, въпреки че е наясно как би бил посрещнат от феновете на Реал. Очакваше се още при поздрава между двата отбора преди първия съдийски сигнал да има някаква форма на напрежение между Винисиус и Престиани.

Снимка: REUTERS/Mohammed Salem

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо също е наказан за ответния мач и по-рано днес стана ясно, че португалецът се е отказал от идеята си да пътува за Мадрид.

Реал има минимален аванс след първия мач от плейофите и ще опита да довърши отмъщението си за загубата с 2:4 в последния кръг от основната фаза.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Реал Мадрид