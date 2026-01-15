В Челси инструктираха играчите да си мият ръцете

В Челси дадоха инструкции на играчите с цел овладяване на грипната вълна, която извади от строя Лиъм Делап, Джейми Гитънс и част от клубния персонал.
Двамата играчи пропуснаха загубата с 2:3 от Арсенал в полуфинала за Купата на лигата, а мениджърът Лиъм Розиниър заяви, че са с висока температура.
"Лиъм все още е у дома в момента, както и Джейми. Клубните лекари правят всичко възможно, за да овладеят това, което изглежда като вирус, защото някои членове на нашия персонал също са се разболели", коментира Розиниър пред медиите.
"Днес имахме среща с играчите относно миенето на ръцете, основните неща, което е наистина важно и се надяваме, че можем да го овладеем. Предстои ни натоварен период, така че се нуждаем от всички, готови да играят, здрави и във форма"
Челси приема петия Бренфорд в събота (17 януари) в среща от 22-рия кръг на английската Висша лига. "Сините" имат едва един успех в последните си 9 шампионатни мача.
Близо до завръщане са двама от лидерите на тима - Рийс Джеймс и Коул Палмър, които пропуснаха заради травми победата срещу Чарлтън за ФА Къп и поражението от Арсенал.
