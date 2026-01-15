В Челси инструктираха играчите да си мият ръцете

В Челси дадоха инструкции на играчите с цел овладяване на грипната вълна, която извади от строя Лиъм Делап, Джейми Гитънс и част от клубния персонал.

Двамата играчи пропуснаха загубата с 2:3 от Арсенал в полуфинала за Купата на лигата, а мениджърът Лиъм Розиниър заяви, че са с висока температура.

"Лиъм все още е у дома в момента, както и Джейми. Клубните лекари правят всичко възможно, за да овладеят това, което изглежда като вирус, защото някои членове на нашия персонал също са се разболели", коментира Розиниър пред медиите.

Основните неща

"Днес имахме среща с играчите относно миенето на ръцете, основните неща, което е наистина важно и се надяваме, че можем да го овладеем. Предстои ни натоварен период, така че се нуждаем от всички, готови да играят, здрави и във форма"

Челси приема петия Бренфорд в събота (17 януари) в среща от 22-рия кръг на английската Висша лига. "Сините" имат едва един успех в последните си 9 шампионатни мача.

Близо до завръщане са двама от лидерите на тима - Рийс Джеймс и Коул Палмър, които пропуснаха заради травми победата срещу Чарлтън за ФА Къп и поражението от Арсенал.

