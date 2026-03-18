Атлетико е с един крак напред, но Тотнъм вече ги е мачкал с пет гола

bTV/Getty Images

Ако не станем свидетели на футболно чудо, Атлетико Мадрид вече почти е с единия крак в четвъртфиналите на Шампионска лига. Тимът на Диего Симеоне води с 5:2 след първия мач и изглежда, че само катастрофа може да ги спре.

Тотнъм: надежда има

Тотнъм ще трябва да обърне не само резултата, но и историята. Само 4 пъти в 51 случая отбор е продължавал напред след загуба с 3+ гола в първия мач – статистика, която не вдъхва особен оптимизъм.

Снимка: bTV/Getty Images

Голът на Доминик Соланке в Мадрид намали пасива на "шпорите" до три гола и остави поне минимална надежда. В Шампионската лига обрати се случват – макар и рядко.

А и Тотнъм имат един стар коз – вече са побеждавали Атлетико Мадрид с голяма разлика макар и преди цели 63 години - 5:1 във финала на Купата на носителите на купи през 1963. Да, доста отдавна… но феновете не подбират много, когато търсят надежда.

Снимка: bTV/Getty Images

Все пак има и малък лъч светлина – у дома в Шампионската лига този сезон Тотнъм спечели и четирите си мача, без да допусне гол. От друга страна обаче, след четири поредни загуби и равенството срещу Ливърпул през уикенда, новият мениджър на лондонския тим Игор Тудор все още няма успех начело на отбора.

Атлетико – резултат има, формата също

Снимка: bTV/Getty Images

Победата в първия сблъсък се оказа рекордна за Атлетико в турнира. С тези пет попадения „дюшекчиите“ поставиха клубен рекорд – 29 гола в един сезон в турнира.

Защитата може и да не е на обичайното си ниво, но атаката компенсира щедро. Така Атлетико е на път да надмине миналогодишното си отпадане на осминафиналите.

Снимка: bTV/Getty Images

Единственото „но“ – представянето като гост. Тимът има само една победа в последните си шест визити в Шампионската лига (2 равенства, 3 загуби), така че победа в Лондон не е гарантирана.

Тотнъм
срещу
Атлетико Мадрид
18.03.2026 22:00
Тагове:

англия Испания лондон шампионска лига тотнъм атлетико мадрид реванш осминафинал 1963 52

