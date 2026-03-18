Пеп: Защо хората винаги искат да ме уволнят?

Иска Сити да има същите очаквания като Реал, където неспечелената Шампионска лига се смята за провал

„Все още се чудя как щяха да се развият нещата, ако бяхме играли с пълен състав от 11 души. С 10 срещу 11 за 75 минути беше невъзможно да обърнем резултата“, призна Пеп Гуардиола след реванша срещу Реал Мадрид на „Етихад“.

След 1:5...

"Гражданите" отпаднаха в осминафиналите на Шампионска лига с общ резултат 1:5.

Каталунецът похвали Реал: „Те са изключителен отбор; наказват грешките моментално.“

Мениджърът защити червения картон на Бернардо Силва, който е първи в кариерата му: „Беше инстинктивно, много бързо решение.“

Въпреки разочарованието, Гуардиола гледа към бъдещето: „Бъдещето на този отбор е светло. Ще се върнем още по-силни.“

От Лудогорец до „Етихад“: Игор Тиаго в радара на Сити

Пеп се пошегува с медиите: „Защо хората винаги искат да ме уволнят?“ и подчерта, че винаги говори за „ние“, когато коментира клуба.

Какво остава?

След отпадането от Шампионската лига, Манчестър Сити ще се фокусира върху финала за Купата на Лигата срещу Арсенал, ФА Къп срещу Ливърпул, и края на сезона във Висша лига.

„Искам клубът да има същите очаквания като Реал Мадрид – където неспечелената Шампионска лига се смята за провал. Може би с времето ще стигнем до там“, добави Гуардиола.

Дузпа и червен картон изпратиха Реал Maдрид на четвъртфинал (ВИДЕО)
 
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Реал Мадрид

Манчестър сити
Манчестър сити
1 : 2
Реал Мадрид
Реал Мадрид
47%
Притежание на топката
53%
14
Точни удари
10
8
Неточни удари
4
74
Опасни атаки
34
6
Нарушения
7
9
Корнери
6
2
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион:

Състави

Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Райън Айт Нури 21 Райън Айт Нури
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Раян Черки 10 Раян Черки
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Фран Гарсия 20 Фран Гарсия
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
45
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Брахим Диас 21 Брахим Диас
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор

Срещата по минути

Виниций Джуниор отбеляза гол! 90+3′
Карвахал е сменен от Трент Александър-Арнолд 83′
Жълт картон за Трент Александър-Арнолд 80′
Жълт картон за Хосеп Гуардиола и Сала 76′
Жълт картон за Килиан Мбапе 76′
Килиан Мбапе влезе на мястото на Брахим Диас 69′
57′ Антоан Семеньо е сменен от Матеус Нунес
56′ Омар Мармуш влезе на мястото на Ерлинг Халанд
Андрий Лунин е сменен от Тибо Куртоа 46′
46′ Марк Гуехи влезе на мястото на Рубен Диас
46′ Нейтън Аке влезе на мястото на Тияни Райндерс
45+4′ Абдукодир Хусанов получи жълт картон
41′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си
25′ Жълт картон за
Виниций Джуниор спечели дуела с вратаря. 22′
20′ Директен червен картон за Бернардо Силва

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър сити

Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 : 0
Манчестър сити
Манчестър сити
40%
Притежание на топката
60%
10
Точни удари
5
2
Неточни удари
3
24
Опасни атаки
74
11
Нарушения
13
1
Корнери
10
1
Засади
0
4-4-2
Формация
4-1-3-2
Стадион:

Състави

Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Ферланд Менди 23 Ферланд Менди
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
45
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Брахим Диас 21 Брахим Диас
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Марк Гуехи 15 Марк Гуехи
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Антоан Семеньо 42 Антоан Семеньо
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

83′ Карвахал влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд
Омар Мармуш влезе на мястото на Ерлинг Халанд 82′
Райън Айт Нури получи жълт картон 82′
76′ Franco Mastantuono е сменен от Брахим Диас
76′ Manuel Ángel Morán е сменен от Thiago Pitarch
Райън Айт Нури е сменен от Бернардо Силва 70′
57′ Виниций Джуниор не успя да преодолее вратаря.
Джанлуиджи Донарума получи жълт картон 57′
Тияни Райндерс влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 46′
46′ Фран Гарсия влезе на мястото на Ферланд Менди
42′ ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си
27′ Федерико Валверде отбеляза гол!
20′ ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Галатасарай и Ливърпул

Галатасарай
Галатасарай
1 : 0
Ливърпул
Ливърпул

Състави

1
90 6 42 4
34 99
53 8 77
45
22
11 8 7
38 10
2 5 4 6
25
Uğurcan Çakır 1 Uğurcan Çakır
Вилфред Синго 90 Вилфред Синго
Дейвинсън Санчес 6 Дейвинсън Санчес
Абдулкерим Бардакчи 42 Абдулкерим Бардакчи
Исмаил Якобс 4 Исмаил Якобс
Лукас Торейра 34 Лукас Торейра
Марио Лемина 99 Марио Лемина
Баръш Йълмаз 53 Баръш Йълмаз
Габриел Сара 8 Габриел Сара
Ноа Ланг 77 Ноа Ланг
Виктор Освенхен 45 Виктор Освенхен
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Уго Екитике 22 Уго Екитике

Срещата по минути

Доминик Собослай получи жълт картон 90+5′
90+3′ Илкай Гюндоган влезе на мястото на Лукас Торейра
90+3′ Еврен Елмалъ влезе на мястото на Баръш Йълмаз
90′ Жълт картон за Дейвинсън Санчес
Жълт картон за Райън Грейвънбърч 88′
87′ Саша Боуи е сменен от Габриел Сара
77′ Роланд Салай е сменен от Марио Лемина
77′ Юнус Акгюн е сменен от Ноа Ланг
Коди Гакпо влезе на мястото на Ф. Вирц 73′
Андрю Робъртсън влезе на мястото на Керкез Милош 60′
Джереми Фримпонг влезе на мястото на Мохамед Салах 60′
Върджил ван Дайк получи жълт картон 55′
Керкез Милош получи жълт картон 33′
7′ ГООООЛ! Марио Лемина беше точен за отбора си
