Пеп: Защо хората винаги искат да ме уволнят?

„Все още се чудя как щяха да се развият нещата, ако бяхме играли с пълен състав от 11 души. С 10 срещу 11 за 75 минути беше невъзможно да обърнем резултата“, призна Пеп Гуардиола след реванша срещу Реал Мадрид на „Етихад“.
След 1:5...
"Гражданите" отпаднаха в осминафиналите на Шампионска лига с общ резултат 1:5.
Каталунецът похвали Реал: „Те са изключителен отбор; наказват грешките моментално.“
Мениджърът защити червения картон на Бернардо Силва, който е първи в кариерата му: „Беше инстинктивно, много бързо решение.“
Въпреки разочарованието, Гуардиола гледа към бъдещето: „Бъдещето на този отбор е светло. Ще се върнем още по-силни.“
Пеп се пошегува с медиите: „Защо хората винаги искат да ме уволнят?“ и подчерта, че винаги говори за „ние“, когато коментира клуба.
Какво остава?
След отпадането от Шампионската лига, Манчестър Сити ще се фокусира върху финала за Купата на Лигата срещу Арсенал, ФА Къп срещу Ливърпул, и края на сезона във Висша лига.
„Искам клубът да има същите очаквания като Реал Мадрид – където неспечелената Шампионска лига се смята за провал. Може би с времето ще стигнем до там“, добави Гуардиола.
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Реал Мадрид
47%
Притежание на топката
53%
Стадион:
Състави
25
27
45
3
21
20
16
10
4
11
9
21
7
8
45
14
15
12
22
24
20
1
25
Джанлуиджи Донарума
27
Матеус Нунес
45
Абдукодир Хусанов
3
Рубен Диас
21
Райън Айт Нури
20
Бернардо Силва
16
Родри Ернандес
10
Раян Черки
4
Тияни Райндерс
11
Джереми Доку
9
Ерлинг Халанд
1
Тибо Куртоа
12
Трент Александър-Арнолд
22
Антонио Рюдигер
24
Дийн Хуйсен
20
Фран Гарсия
8
Федерико Валверде
45
14
Орелиен Чуамени
15
Арда Гюлер
21
Брахим Диас
7
Виниций Джуниор
Срещата по минути
Виниций Джуниор отбеляза гол!
90+3′
Карвахал е сменен от Трент Александър-Арнолд
83′
Жълт картон за Трент Александър-Арнолд
80′
Жълт картон за Хосеп Гуардиола и Сала
76′
Жълт картон за Килиан Мбапе
76′
Manuel Ángel Morán е сменен от Thiago Pitarch
74′
Килиан Мбапе влезе на мястото на Брахим Диас
69′
57′
Антоан Семеньо е сменен от Матеус Нунес
56′
Омар Мармуш влезе на мястото на Ерлинг Халанд
Андрий Лунин е сменен от Тибо Куртоа
46′
46′
Марк Гуехи влезе на мястото на Рубен Диас
46′
Нейтън Аке влезе на мястото на Тияни Райндерс
45+4′
Абдукодир Хусанов получи жълт картон
41′
ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си
Виниций Джуниор спечели дуела с вратаря.
22′
20′
Директен червен картон за Бернардо Силва
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър сити
40%
Притежание на топката
60%
Стадион:
Състави
1
12
22
24
23
8
45
14
15
21
7
42
9
26
20
11
16
45
3
15
33
25
1
Тибо Куртоа
12
Трент Александър-Арнолд
22
Антонио Рюдигер
24
Дийн Хуйсен
23
Ферланд Менди
8
Федерико Валверде
45
14
Орелиен Чуамени
15
Арда Гюлер
21
Брахим Диас
7
Виниций Джуниор
25
Джанлуиджи Донарума
45
Абдукодир Хусанов
3
Рубен Диас
15
Марк Гуехи
33
N. O'Reilly
16
Родри Ернандес
26
Савио Морейра де Оливейра
20
Бернардо Силва
11
Джереми Доку
42
Антоан Семеньо
9
Ерлинг Халанд
Срещата по минути
83′
Карвахал влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд
Омар Мармуш влезе на мястото на Ерлинг Халанд
82′
Райън Айт Нури получи жълт картон
82′
76′
Franco Mastantuono е сменен от Брахим Диас
76′
Manuel Ángel Morán е сменен от Thiago Pitarch
Райън Айт Нури е сменен от Бернардо Силва
70′
57′
Виниций Джуниор не успя да преодолее вратаря.
Джанлуиджи Донарума получи жълт картон
57′
Тияни Райндерс влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра
46′
46′
Фран Гарсия влезе на мястото на Ферланд Менди
42′
ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си
27′
Федерико Валверде отбеляза гол!
20′
ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Галатасарай и Ливърпул
Състави
1
90
6
42
4
34
99
53
8
77
45
22
11
8
7
38
10
2
5
4
6
25
1
Uğurcan Çakır
90
Вилфред Синго
6
Дейвинсън Санчес
42
Абдулкерим Бардакчи
4
Исмаил Якобс
34
Лукас Торейра
99
Марио Лемина
53
Баръш Йълмаз
8
Габриел Сара
77
Ноа Ланг
45
Виктор Освенхен
25
Георги Мамардашвили
2
Джо Гомес
5
Ибрахима Конате
4
Върджил ван Дайк
6
Керкез Милош
38
Райън Грейвънбърч
10
Алексис Мак Алистър
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослай
7
Ф. Вирц
22
Уго Екитике
Срещата по минути
Доминик Собослай получи жълт картон
90+5′
90+3′
Илкай Гюндоган влезе на мястото на Лукас Торейра
90+3′
Еврен Елмалъ влезе на мястото на Баръш Йълмаз
90′
Жълт картон за Дейвинсън Санчес
Жълт картон за Райън Грейвънбърч
88′
87′
Саша Боуи е сменен от Габриел Сара
77′
Роланд Салай е сменен от Марио Лемина
77′
Юнус Акгюн е сменен от Ноа Ланг
Коди Гакпо влезе на мястото на Ф. Вирц
73′
Андрю Робъртсън влезе на мястото на Керкез Милош
60′
Джереми Фримпонг влезе на мястото на Мохамед Салах
60′
Върджил ван Дайк получи жълт картон
55′
Керкез Милош получи жълт картон
33′
7′
ГООООЛ! Марио Лемина беше точен за отбора си