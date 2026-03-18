Пеп: Защо хората винаги искат да ме уволнят?

„Все още се чудя как щяха да се развият нещата, ако бяхме играли с пълен състав от 11 души. С 10 срещу 11 за 75 минути беше невъзможно да обърнем резултата“, призна Пеп Гуардиола след реванша срещу Реал Мадрид на „Етихад“.

След 1:5...

"Гражданите" отпаднаха в осминафиналите на Шампионска лига с общ резултат 1:5.

Каталунецът похвали Реал: „Те са изключителен отбор; наказват грешките моментално.“

Снимка: БГНЕС

Мениджърът защити червения картон на Бернардо Силва, който е първи в кариерата му: „Беше инстинктивно, много бързо решение.“

Въпреки разочарованието, Гуардиола гледа към бъдещето: „Бъдещето на този отбор е светло. Ще се върнем още по-силни.“

Пеп се пошегува с медиите: „Защо хората винаги искат да ме уволнят?“ и подчерта, че винаги говори за „ние“, когато коментира клуба.

Какво остава?

След отпадането от Шампионската лига, Манчестър Сити ще се фокусира върху финала за Купата на Лигата срещу Арсенал, ФА Къп срещу Ливърпул, и края на сезона във Висша лига.

„Искам клубът да има същите очаквания като Реал Мадрид – където неспечелената Шампионска лига се смята за провал. Може би с времето ще стигнем до там“, добави Гуардиола.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Реал Мадрид

Манчестър сити 1 : 2 Реал Мадрид 47% Притежание на топката 53% 14 Точни удари 10 8 Неточни удари 4 74 Опасни атаки 34 6 Нарушения 7 9 Корнери 6 2 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Състави 25 27 45 3 21 20 16 10 4 11 9 21 7 8 45 14 15 12 22 24 20 1 25 Джанлуиджи Донарума 27 Матеус Нунес 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 21 Райън Айт Нури 20 Бернардо Силва 16 Родри Ернандес 10 Раян Черки 4 Тияни Райндерс 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 1 Тибо Куртоа 12 Трент Александър-Арнолд 22 Антонио Рюдигер 24 Дийн Хуйсен 20 Фран Гарсия 8 Федерико Валверде 45 14 Орелиен Чуамени 15 Арда Гюлер 21 Брахим Диас 7 Виниций Джуниор Срещата по минути Виниций Джуниор отбеляза гол! 90+3′ Карвахал е сменен от Трент Александър-Арнолд 83′ Жълт картон за Трент Александър-Арнолд 80′ Жълт картон за Хосеп Гуардиола и Сала 76′ Жълт картон за Килиан Мбапе 76′ е сменен от 74′ 74′ влезе на мястото на Manuel Ángel Morán е сменен от Thiago Pitarch 74′ Килиан Мбапе влезе на мястото на Брахим Диас 69′ 57′ Антоан Семеньо е сменен от Матеус Нунес 56′ Омар Мармуш влезе на мястото на Ерлинг Халанд Андрий Лунин е сменен от Тибо Куртоа 46′ 46′ Марк Гуехи влезе на мястото на Рубен Диас 46′ Нейтън Аке влезе на мястото на Тияни Райндерс 45+4′ Абдукодир Хусанов получи жълт картон 41′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 25′ Жълт картон за Виниций Джуниор спечели дуела с вратаря. 22′ 20′ Директен червен картон за Бернардо Силва

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър сити

Реал Мадрид 3 : 0 Манчестър сити 40% Притежание на топката 60% 10 Точни удари 5 2 Неточни удари 3 24 Опасни атаки 74 11 Нарушения 13 1 Корнери 10 1 Засади 0 4-4-2 Формация 4-1-3-2 Стадион: Състави 1 12 22 24 23 8 45 14 15 21 7 42 9 26 20 11 16 45 3 15 33 25 1 Тибо Куртоа 12 Трент Александър-Арнолд 22 Антонио Рюдигер 24 Дийн Хуйсен 23 Ферланд Менди 8 Федерико Валверде 45 14 Орелиен Чуамени 15 Арда Гюлер 21 Брахим Диас 7 Виниций Джуниор 25 Джанлуиджи Донарума 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 15 Марк Гуехи 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 26 Савио Морейра де Оливейра 20 Бернардо Силва 11 Джереми Доку 42 Антоан Семеньо 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 83′ Карвахал влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд Омар Мармуш влезе на мястото на Ерлинг Халанд 82′ Райън Айт Нури получи жълт картон 82′ 76′ Franco Mastantuono е сменен от Брахим Диас 76′ Manuel Ángel Morán е сменен от Thiago Pitarch Райън Айт Нури е сменен от Бернардо Силва 70′ 70′ влезе на мястото на влезе на мястото на 69′ 57′ Виниций Джуниор не успя да преодолее вратаря. Джанлуиджи Донарума получи жълт картон 57′ Тияни Райндерс влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 46′ 46′ Фран Гарсия влезе на мястото на Ферланд Менди 42′ ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си 27′ Федерико Валверде отбеляза гол! 20′ ГООООЛ! Федерико Валверде беше точен за отбора си

