Всичко ще стане ясно! Вижте кога и къде да гледате жребия в Шампионска лига!

Всичко вече е ясно! Шампионска лига има своите осминафиналисти!

След като плейофите се изиграха, вече знаем кои са всички 16 тима, които ще продължат в борбата за най-авторитетния трофей в Европа. Те тръпнат в очакване днес, 27 февруари, по обяд да научат какъв ще е пътят им до финала! И дали ще е изпълнен с преодолими съперници. Въпреки че... Това е Шампионска лига - тук всеки е способен на всичко!

Кога?

Най-важният жребий в Шампионска лига ще бъде теглен днес от 13:00 ч. българско време!

Може да го гледате пряко по bTV Action!

Той ще бъде теглен в Нион и всъщност ще разкрие целия път на отборите до финала.

Снимка: gettyimages.com

Кои?

Ето 16-те отбора, които ще чакат жребия:

Поставени:

Арсенал (Англия)

Байерн Мюнхен (Германия)

Ливърпул (Англия)

Тотнъм (Англия)

Барселона (Испания)

Челси (Англия)

Спортинг Лисабон (Португалия)

Манчестър Сити (Англия)

Непоставени:

Реал Мадрид (Испания)

Пари Сен Жермен (Франция)

Нюкасъл (Англия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Аталанта (Италия)

Байер Леверкузен (Германия)

Галатасарай (Турция)

Бодьо/Глимт (Норвегия)

Вече е ясна и схемата за следващите фази. Тя изглежда така:

Мачовете

Календарът на Шампионска лига вече е ясен, като финалът е в Будапеща на 30 май.

Осминафинали: 10/11 и 17/18 март 2026 г.

Четвъртфинали: 7/8 и 14/15 април 2026 г.

Полуфинали: 28/29 април и 5/6 май 2026 г.

Елиминациите са по традиционната схема - в два мача на разменено домакинство и с общ резултат. Головете на чужд терен не важат.