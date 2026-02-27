Всичко ще стане ясно! Вижте кога и къде да гледате жребия в Шампионска лига!

Всичко вече е ясно! Шампионска лига има своите осминафиналисти!
След като плейофите се изиграха, вече знаем кои са всички 16 тима, които ще продължат в борбата за най-авторитетния трофей в Европа. Те тръпнат в очакване днес, 27 февруари, по обяд да научат какъв ще е пътят им до финала! И дали ще е изпълнен с преодолими съперници. Въпреки че... Това е Шампионска лига - тук всеки е способен на всичко!
Най-важният жребий в Шампионска лига ще бъде теглен днес от 13:00 ч. българско време!
Може да го гледате пряко по bTV Action!
Той ще бъде теглен в Нион и всъщност ще разкрие целия път на отборите до финала.
Ето 16-те отбора, които ще чакат жребия:
Поставени:
Арсенал (Англия)
Байерн Мюнхен (Германия)
Ливърпул (Англия)
Тотнъм (Англия)
Барселона (Испания)
Челси (Англия)
Спортинг Лисабон (Португалия)
Манчестър Сити (Англия)
Непоставени:
Реал Мадрид (Испания)
Пари Сен Жермен (Франция)
Нюкасъл (Англия)
Атлетико Мадрид (Испания)
Аталанта (Италия)
Байер Леверкузен (Германия)
Галатасарай (Турция)
Бодьо/Глимт (Норвегия)
Вече е ясна и схемата за следващите фази. Тя изглежда така:
Календарът на Шампионска лига вече е ясен, като финалът е в Будапеща на 30 май.
Осминафинали: 10/11 и 17/18 март 2026 г.
Четвъртфинали: 7/8 и 14/15 април 2026 г.
Полуфинали: 28/29 април и 5/6 май 2026 г.
Елиминациите са по традиционната схема - в два мача на разменено домакинство и с общ резултат. Головете на чужд терен не важат.