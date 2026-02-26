bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тя ли е новата на Ламин Ямал? (СНИМКИ)

Има над 4 милиона последователи в социалните мрежи

Тя ли е новата на Ламин Ямал? (СНИМКИ)

Тя ли е новата любов на Ламин Ямал? Този въпрос си задават в Испания, а вниманието им е насочено към британската инфлуенсърка Лили Роуланд.

Репортерката на АВС Анна Гурги анализира предполагаемия романс в подкаста En todas las salsas, разкривайки улики в тази посока.

"Ламин Ямал, както всички футболисти, не следва момичетата, които харесва. Но видях няколко харесвания и "палци нагоре" от Ламин Ямал на публикации на Лили Роуланд и си помислих: "Уау, това е странно". Забелязах, че Лили също харесва публикациите на Ламин Ямал. Изненадана съм, че това момиче е в Барселона през последните няколко седмици", разсъждава журналистката.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by LILY ROWLAND (@lilyrowland1)

Позната на бившата

21-годишната Роуланд познава последното официално гадже на звездата на Барселона - Ники Никол.

"Само преди месец Лили спря да харесва нейните публикации. Хората спекулират в коментарите под постовете ѝ, че може да е свързана с него. Напоследък снимките ѝ са от стадиона на Барса или от мачове, облечена с фланелката на отбора. Следете я, защото това е връзка, подобна на тази, която той имаше с Ники Никол. Не е потвърдено, но уликите са интригуващи.", смята Гурги.

 
 
 
View this post on Instagram

Блондинката, която има над 4 милиона последователи в социалните мрежи, изглежда вече е пробила в обкръжението на европейския шампион. Нейни снимки в екип на Барселона подхранват спекулациите.

Междувременно феновете обсъждат възможната нова звездна двойка и следят всяка размяна на харесвания и коментари, търсейки потвърждение.

