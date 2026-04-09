Жената, на която Нойер каза "Да!" два пъти!

На 40 години вратарят Мануел Нойер като че ли е във вихъра си! Футболистът на Байерн Мюнхен като че ли хич не мисли за пенсия и го показа по категоричен начин в мача срещу Реал Мадрид.

Нойер имаше основна заслуга германците да си тръгнат от "Бернабеу" с победа 2:1.

И докато Нойер пази вратата на Байерн, то семейното огнище се пази от Аника, която много добре знае какво е да си спортист на високо ниво.

Любов пред хандбала

Аника е човек, който не обича публичността. Двамата с Нойер пазят ревниво личните си отношения далеч от таблоидите. Красивата блондинка е далеч от скандалите, но близо до трибуните - често ще я видите на мачовете на Байерн.

Тя самата играеше хандбал на високо професионално ниво до 2025 г., когато се оттегли от активния спорт и се посвети на семейството. Баща ѝ е известен адвокат, президент на един от клубовете в страната. Брат ѝ Кристофър също играе на професионално ниво.

Спортът обаче не означава, че Аника е загърбила образованието си. Тя е икономист и работи по специалността си във фирма за изработка на традиционни германски костюми.

Двамата с вратаря на Байер са официално семейство от 2023 г., а синът им Лука се роди през 2024 г.

Нойер толкова обича съпругата си, че през 2025 г. те си спретнаха втора сватба с много гости в Южен Тирол.

Трябва да споменем, че Аника е на 25 години, тоест с 15 години по-млада от именития вратар.

Преди нея

В биографията си Нойер има и още един брак. Той бе семейство с Нина Вест от 2014 до 2019 г. Двамата се запознаха, докато вратарят открива своята статуя в музея на восъчните фигури. Бившата му съпруга работи там.

Според таблоидите, причината за раздялата на семейството е именно аферата на Нойер с Аника.

Настоящите господ и госпожа Нойер са се запознали на летището, като бившата хандбалистка поискала снимка с 12-кратния шампион на Германия и двукратен носител на Шампионската лига с Байерн.