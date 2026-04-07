Байерн победи Реал в спиращ дъха мач (ВИДЕО)

Байерн Мюнхен победи Реал с 2:1 насред Мадрид в спиращ дъха мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Луис Диас и Хари Кейн дадоха преднина на гостите, преди Килиан Мбапе да намали изоставането на 15-кратния носител на трофея.

Баварската машина взе аванс

Мачът започна с натиск на Байерн Мюнхен. Още в 9' баварците създадоха опасно положение, като Хари Кейн отклони към Дайо Упамекано на празна врата, но французинът не успя да уцели добре топката.

Малко по-късно Реал отговори с две бързи контраатаки. Първо Арда Гюлер изведе Килиан Мбапе сам срещу вратаря, но нападателят не успя да преодолее Мануел Нойер. След това Винисиус реши да играе сам и стреля опасно, но отново Нойер спаси.

До края на полувреме двата отбора си разменяха атаки, но така и не се стигна до нищо опасно до 41'. Тогава подаване на Винисиус бе пресечено в центъра, а след това, след мълниеносна контраатака, Луис Диас се озова на стрелкова позиция и не сбърка сам срещу Андрей Лунин.

Второто полувреме започна ударно за Байерн. След само 21 секунди игра Хари Кейн удвои след прецизен удар извън наказателното поле. Това е четвърти пореден мач на англичанина срещу Реал Мадрид, в който той участва в изработването на попадение, като по този начин изравнява Джоване Елбер и Пиер-Емерик Обамеянг.

След това Реал започна да атакува и още по-усилено търсеше гола. В 61' Винисиус направи един от най-големите пропуски в кариерата си. Бразилецът не успя да се възползва от грешка на Упамекано, като ударът бе крайно разочароващ.

5 минути по-късно Килиан Мбапе бе изведен срещу Нойер, но германският страж отново отчая футболистите и феновете на "лос бланкос".

Нойер записа своя мач №136 в Шампионската лига, изравнявайки Лионел Меси. Само Икер Касияс има повече изиграни срещи от тях двамата - 149.

В 74' Реал съхрани надеждите си. Трент центрира по земя към Мбапе, който този път имаше късмет и топката премина голлинията въпреки намесата на Нойер.

В самия край на срещата Байерн организира светкавична контраатака, но подаването на Луис Диас бе по-дълго, отколкото трябваше и Олисе не успя да стигне до топката.

Реваншът е след седмица и може да го гледате пряко по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен