bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Байерн победи Реал в спиращ дъха мач (ВИДЕО)

Байерн Мюнхен победи Реал с 2:1 насред Мадрид в спиращ дъха мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Луис Диас и Хари Кейн дадоха преднина на гостите, преди Килиан Мбапе да намали изоставането на 15-кратния носител на трофея. 

Баварската машина взе аванс

Мачът започна с натиск на Байерн Мюнхен. Още в 9' баварците създадоха опасно положение, като Хари Кейн отклони към Дайо Упамекано на празна врата, но французинът не успя да уцели добре топката.

Малко по-късно Реал отговори с две бързи контраатаки. Първо Арда Гюлер изведе Килиан Мбапе сам срещу вратаря, но нападателят не успя да преодолее Мануел Нойер. След това Винисиус реши да играе сам и стреля опасно, но отново Нойер спаси.

Снимка: Reuters

До края на полувреме двата отбора си разменяха атаки, но така и не се стигна до нищо опасно до 41'. Тогава подаване на Винисиус бе пресечено в центъра, а след това, след мълниеносна контраатака, Луис Диас се озова на стрелкова позиция и не сбърка сам срещу Андрей Лунин.

Второто полувреме започна ударно за Байерн. След само 21 секунди игра Хари Кейн удвои след прецизен удар извън наказателното поле. Това е четвърти пореден мач на англичанина срещу Реал Мадрид, в който той участва в изработването на попадение, като по този начин изравнява Джоване Елбер и Пиер-Емерик Обамеянг.

Снимка: Reuters

След това Реал започна да атакува и още по-усилено търсеше гола. В 61' Винисиус направи един от най-големите пропуски в кариерата си. Бразилецът не успя да се възползва от грешка на Упамекано, като ударът бе крайно разочароващ.

5 минути по-късно Килиан Мбапе бе изведен срещу Нойер, но германският страж отново отчая футболистите и феновете на "лос бланкос".

Нойер записа своя мач №136 в Шампионската лига, изравнявайки Лионел Меси. Само Икер Касияс има повече изиграни срещи от тях двамата - 149.

В 74' Реал съхрани надеждите си. Трент центрира по земя към Мбапе, който този път имаше късмет и топката премина голлинията въпреки намесата на Нойер.

Снимка: Reuters

В самия край на срещата Байерн организира светкавична контраатака, но подаването на Луис Диас бе по-дълго, отколкото трябваше и Олисе не успя да стигне до топката.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен

Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 : 2
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
48%
Притежание на топката
52%
12
Точни удари
13
8
Неточни удари
7
47
Опасни атаки
72
12
Нарушения
12
8
Корнери
11
1
Засади
2
4-4-2
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

Андрий Лунин 13 Андрий Лунин
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
45
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Тагове:

футбол шампионска лига реал мадрид мануел нойер байерн мюнхен четвъртфинал хари кейн килиан мбапе Луис Диас

Най - важното

Арсенал не впечатли, но излъга Спортинг в края

Арсенал не впечатли, но излъга Спортинг в края
Мощен Везенков качи Олимпиакос еднолично на върха в Евролигата

Мощен Везенков качи Олимпиакос еднолично на върха в Евролигата
Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на

Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на "Армията"
Масов бой прекрати Монтана - Миньор (ВИДЕО)

Масов бой прекрати Монтана - Миньор (ВИДЕО)
Бог да го прости: Румъния се сбогува със своя треньор №1

Бог да го прости: Румъния се сбогува със своя треньор №1

Последни новини

Треньорът на пострадалия борец: Операцията беше животоспасяваща (ВИДЕО)

Треньорът на пострадалия борец: Операцията беше животоспасяваща (ВИДЕО)
Арсенал не впечатли, но излъга Спортинг в края

Арсенал не впечатли, но излъга Спортинг в края
Мощен Везенков качи Олимпиакос еднолично на върха в Евролигата

Мощен Везенков качи Олимпиакос еднолично на върха в Евролигата
Масов бой прекрати Монтана - Миньор (ВИДЕО)

Масов бой прекрати Монтана - Миньор (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV