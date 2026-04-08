Планира ли Нойер изобщо да се пенсионира?

Ману срещу времето...

БГНЕС

Мануел Нойер блесна срещу Реал Мадрид в Шампионската лига снощи, спасявайки девет удара към вратата на Байерн и напълно заслужено беше обявен за играч на мача. Баварците спечелиха на "Бернабеу" с 2:1.

Въпреки че се възстанови от контузия едва преди седмица, колко още ще остане в Байерн?

40 години

В края на март Мануел Нойер отбеляза своя 40-и рожден ден — възраст, която за повечето футболисти означава край на кариерата. За него обаче тя изглежда по-скоро като ново доказателство за изключителна устойчивост, класа и характер.

Само дни след завръщането си от контузия Нойер изнесе впечатляващ спектакъл срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Представяне, достойно не просто за уважение, а за възхищение.

Решението ще бъде лично — и символично

Договорът на капитана с Байерн е валиден до юни 2026 г., а разговорите за бъдещето му продължават спокойно и с взаимно доверие. Още през януари самият той подчерта:

„Настроен съм позитивно. Ще изчакам следващите месеци и тогава ще взема решение.“

Подобна премерена позиция е типична за Нойер — лидер, който винаги избира правилния момент.

Според германски източници изборът остава ясен и достоен за кариерата му: или нов едногодишен договор с Байерн, или финал, поставен там, където започна неговото величие - един клуб, една история, една легенда.

При евентуално удължаване на договора се очаква стражът постепенно да намали игровото си време и да подпомогне плавния преход към следващото поколение. Това би било още едно доказателство за неговия професионализъм и отговорност към клуба.

След силното му представяне на „Сантяго Бернабеу“ германски анализатори обобщиха ситуацията лаконично: "Всичко зависи от него".

Националният отбор остава красиво затворена глава

След Евро 2024 Нойер каза "стоп". "Турнирът у дома беше прекрасен финал за мен.“

Последните сезони не бяха леки. Той си счупи крака през 2022 г., травмите в ребрата и мускулните проблеми периодично го спираха от игра. Но всяко завръщане доказваше нещо важно: класа от подобен мащаб не изчезва — тя се преоткрива.

„На тази възраст най-важна е мотивацията. А Ману я притежава в изобилие“, казва за него треньорът му в Байерн Венсан Компани.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен

Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 : 2
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
48%
Притежание на топката
52%
12
Точни удари
13
8
Неточни удари
7
47
Опасни атаки
72
12
Нарушения
12
8
Корнери
11
1
Засади
2
4-4-2
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

13
12 22 24 18
8 45 14 15
10 7
9
17 7 14
45 6
44 2 4 27
1
Андрий Лунин 13 Андрий Лунин
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
45
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
