Планира ли Нойер изобщо да се пенсионира?

Мануел Нойер блесна срещу Реал Мадрид в Шампионската лига снощи, спасявайки девет удара към вратата на Байерн и напълно заслужено беше обявен за играч на мача. Баварците спечелиха на "Бернабеу" с 2:1.

Въпреки че се възстанови от контузия едва преди седмица, колко още ще остане в Байерн?

40 години

В края на март Мануел Нойер отбеляза своя 40-и рожден ден — възраст, която за повечето футболисти означава край на кариерата. За него обаче тя изглежда по-скоро като ново доказателство за изключителна устойчивост, класа и характер.

Само дни след завръщането си от контузия Нойер изнесе впечатляващ спектакъл срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Представяне, достойно не просто за уважение, а за възхищение.

Решението ще бъде лично — и символично

Договорът на капитана с Байерн е валиден до юни 2026 г., а разговорите за бъдещето му продължават спокойно и с взаимно доверие. Още през януари самият той подчерта:

„Настроен съм позитивно. Ще изчакам следващите месеци и тогава ще взема решение.“

Подобна премерена позиция е типична за Нойер — лидер, който винаги избира правилния момент.

Според германски източници изборът остава ясен и достоен за кариерата му: или нов едногодишен договор с Байерн, или финал, поставен там, където започна неговото величие - един клуб, една история, една легенда.

При евентуално удължаване на договора се очаква стражът постепенно да намали игровото си време и да подпомогне плавния преход към следващото поколение. Това би било още едно доказателство за неговия професионализъм и отговорност към клуба.

След силното му представяне на „Сантяго Бернабеу“ германски анализатори обобщиха ситуацията лаконично: "Всичко зависи от него".

Националният отбор остава красиво затворена глава

След Евро 2024 Нойер каза "стоп". "Турнирът у дома беше прекрасен финал за мен.“

Последните сезони не бяха леки. Той си счупи крака през 2022 г., травмите в ребрата и мускулните проблеми периодично го спираха от игра. Но всяко завръщане доказваше нещо важно: класа от подобен мащаб не изчезва — тя се преоткрива.

„На тази възраст най-важна е мотивацията. А Ману я притежава в изобилие“, казва за него треньорът му в Байерн Венсан Компани.

