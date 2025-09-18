bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Извънреден четвъртък с Шампионска лига!

Вижте къде може да гледате Барселона, Нюкасъл, Манчестър Сити и Наполи

Извънреден четвъртък с Шампионска лига!
Вълнуващият първи кръг от новия сезон на Шампионската лига върви към своя край. След люти дербита, много голове и вълна от дебютанти, ще приключим първата порция от мачове с... десерт! Барселона, Монако, Копенхаген, Лисабон... Звучат като желани дестинации, но не само за пътуване и опитване на местната кухня, а и за футбол.

Като за начало на новия сезон Шампионска лига ще има и днес, в четвъртък по изключение!

Три мача на 18 септември, ще ви покажем в каналите на bTV Media Group, както и на платформата VOYO.BG, а всички късни срещи са на Champions TV

Ето кои са последните шест мача от първия кръг:

Брюж – Монако (19:45)

След като прегази Рейнджърс на плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига с 9:1 общ резултат, Брюж изглежда по-гладен от всякога, а първото предизвикателство е Монако. Белгийският вицешампион се размина с местната титла в последния ден на шампионата, но за сметка на това успя да спечели купата на страната. За Брюж това ще бъде осмо участие в основната фаза на Шампионска лига, а отборът ще се стреми към подобряване на впечатляващото си представяне през миналия сезон, когато достигна осминафиналите за първи път в историята си.

Монако от своя страна направи добър старт на сезона, като записа 3 победи от 4 мача. Новото попълнение на финалистите в Турнира на богатите през 2004 година - Пол Погба, който разтърси целият футболен свят след положителен допинг тест, все още не е направил своя дебют. В двете си срещи с Брюж, „червено-белите“ нямат победа, а при последния им мач в груповата фаза през 2018 година допусна разгомна загуба у дома с 0:4.

Срещата може да гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 19:45 ч. Студиото ни започва в 19:00 ч.

Копенхаген – Байер Леверкузен (19:45)

Във втория ранен сблъсък най-титулуваният датски отбор приема Байер Леверкузен. През сезон 2023/24 „Аспирините“ спечелиха Бундеслигата за първи път в историята си, но след този трансферен прозорец от звездния отбор, който го направи, почти няма и следа.

Чаби Алонсо напусна клуба, за да поеме Реал Мадрид, а Ливърпул плати общо 165 милиона евро за звездата на отбора Флориан Вирц и десния краен защитник Джереми Фринпонг. Това лято цели 17 футболисти напуснаха Леверкузен за общо 230 милиона евро.

Копенхаген и Байер Леверкузен не са се срещали в основната фаза на Шампионска лига до сега.

Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай (22:00)

След успешен сезон, в който Галатасарай спечели трета поредна титла и вдигна Купата на страната, отборът от столицата реши, че е време за сериозно подсилване на състава. Турският тим счупи трансферния си рекорд като заплати 75 милиона евро за голмайстора си от миналата кампания Виктор Осимен. Освен това „жълто-червените“ привлякоха към редиците си Уилфрд Синго, Илкай Гюндоган и Лерой Сане, като за първи път в историята си похарчи над 100 милиона евро за трансфери.

Франкфурт реши да направи точно обратното. Голямата звезда на отбора Юго Екитике напусна в посока Ливърпул, като немския тим прибра 95 милиона евро. След него последваха още шест продажби, като общата печалба скочи на 130 милиона. Франкфурт и Галатасарай са носители на втория по сила европейски трофей Лига Европа, но най-доброто им класиране в Шампионската лига е четвъртфинал и за двата отбора.

Кой ще победи? Гледайте пряко по RING и онлайн на VOYO.BG в 22:00 ч.

Нюкасъл - Барселона (22:00)

Колкото и да не вярваме, Рафиня е реален претендент за "Златната топка". След прекрасен сезон, в който бразилецът изравни рекорда на Кристиано Роналдо за най-много голове и асистенции в една кампания в Шампионската лига, със сигурност тази година нападателят ще иска да го подобри.

Барса се очаква да е без голямата си малка звезда Ламин Ямал, но в този мач едва ли това ще отнеме от блясъка на тима. Или не?!

Нюкасъл изглежда подходящ противник. „Свраките“ са спечелил само един от последните си 8 мача в Турнира на богатите. Англичаните нямат победа над Барселона от 1997 година насам, когато Фаустино Асприля отбеляза хеттрик, отново в откриващия мач на надпреварата.

Ще се справят ли този път каталунците? Гледайте пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 22:00 ч.

Манчестър Сити – Наполи (22:00)

Манчестър Сити посреща Наполи, а най-топло ще бъде приветстван легендата на „гражданите“ Кевин Де Бройне. Белгиецът прекара 10 години в клуба, като спечели всеки един възможен трофей, включително и Шампионската лига. Сега обаче полузащитникът ще търси първа победа „светлосините“ от Неапол срещу своя стар отбор. В четирите им срещи до сега Наполи нямат победа срещу Манчестър Сити - 3 загуби и 1 равенство.

Още един интересен аспект е съперничеството между двамата мениджъри. В седемте мача, в които са се изправяли един срещу друг, Антонио Конте има леко предимство пред Пеп Гуардиола, като е спечелил четири срещи и е загубил три. 

Спортинг Лисабон – Кайрат Алмати (22:00)

Нищо чудно, че сблъсъкът Спортинг Лисабон – Кайрат Алмати е един от късните мачове в програмата – напълно логично, като се има предвид, че гостите ще се борят не само със съперника, но и с умората от 14-часовия полет и часовата разлика.

За дебюта си в Шампионска лига Кайрат трябваше да измине най-дългата дистанция, която някой отбор ще трябва да премине този сезон за мач от надпреварата. Казахстанският отбор се намира на първа позиция в местната лига, като интересното е, че сезонът на Висшата лига в Казахстан приключва на 26-и октомври, заради лошите метеорологични условия в страната.

Спортинг също се намира в добра форма, като в първите си 5 мача този сезон, атаката на отбора е отбелязала цели 15 попадения.

Късните мачове стартират в 22:00 ч., а с тях и комбинираното ни предаване на Champions TV, което ще ви покаже всички най-интересни ситуации от четирите стадиона в Европа в реално време, в комбинирано предаване! 

ГЛЕДАЙ ТУК: Ливърпул - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига

Проследете всички късни мачове на живо на платформата Champions TV и в четвъртък!

Манчестър сити
срещу
Наполи
18.09.2025 22:00
Нюкасъл
срещу
Барселона
18.09.2025 22:00
