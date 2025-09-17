bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ГЛЕДАЙ ТУК: Ливърпул - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

ГЛЕДАЙ ТУК: Ливърпул - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига

И този сезон в Шампионска лига емоциите са в орбита, головете са сензационни, резултатите ви свалят шапката, а отборите са в люта битка още от първия съдийски сигнал. 

В първия ден на надпреварата паднаха 23 гола в 6 мача! Във втория, днес, 17 септември, ни очакват две дербита! 

Късните мачове стартират в 22:00 ч., а с тях и комбинираното ни предаване на Champions TV, което ще ви покаже всички най-интересни ситуации от четирите стадиона в Европа в реално време, в комбинирано предаване! 

Какво може да гледате днес?

Четирите късни мача от втория ден на първия кръг на Шампионска лига са:

Ливърпул - Атлетико Мадрид
Байерн Мюнхен - Челси
ПСЖ - Аталанта
Аякс - Интер 

Всички тях може да гледате едновременно на Champions TV

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Как работи Champions TV?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Байерн Мюнхен
срещу
Челси
17.09.2025 22:00
Ливърпул
срещу
Атлетико Мадрид
17.09.2025 22:00
Тагове:

челси байерн ливърпул шампионска лига btv шампионската лига атлетико мадрид пряко втори кръг на живо live champions tv MAX Sport късните мачове sportal

