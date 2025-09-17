ГЛЕДАЙ ТУК: Ливърпул - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига

И този сезон в Шампионска лига емоциите са в орбита, головете са сензационни, резултатите ви свалят шапката, а отборите са в люта битка още от първия съдийски сигнал.

В първия ден на надпреварата паднаха 23 гола в 6 мача! Във втория, днес, 17 септември, ни очакват две дербита!

Късните мачове стартират в 22:00 ч., а с тях и комбинираното ни предаване на Champions TV, което ще ви покаже всички най-интересни ситуации от четирите стадиона в Европа в реално време, в комбинирано предаване!

Какво може да гледате днес?

Четирите късни мача от втория ден на първия кръг на Шампионска лига са:

Ливърпул - Атлетико Мадрид

Байерн Мюнхен - Челси

ПСЖ - Аталанта

Аякс - Интер

Всички тях може да гледате едновременно на Champions TV!

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Байерн Мюнхен срещу Челси 17.09.2025 22:00