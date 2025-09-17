ГЛЕДАЙ ТУК: Ливърпул - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига

И този сезон в Шампионска лига емоциите са в орбита, головете са сензационни, резултатите ви свалят шапката, а отборите са в люта битка още от първия съдийски сигнал.
В първия ден на надпреварата паднаха 23 гола в 6 мача! Във втория, днес, 17 септември, ни очакват две дербита!
Късните мачове стартират в 22:00 ч., а с тях и комбинираното ни предаване на Champions TV, което ще ви покаже всички най-интересни ситуации от четирите стадиона в Европа в реално време, в комбинирано предаване!
Четирите късни мача от втория ден на първия кръг на Шампионска лига са:
Ливърпул - Атлетико Мадрид
Байерн Мюнхен - Челси
ПСЖ - Аталанта
Аякс - Интер
Всички тях може да гледате едновременно на Champions TV!
Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg и maxsport.live
Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.
Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!
Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!
Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!
