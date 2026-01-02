bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футболист се бори за живота си след ужасяващия пожар в Швейцария

40 човека загинаха в Новогодишната нощ

Футболист се бори за живота си след ужасяващия пожар в Швейцария

Млад футболист на френския Метц е сред тежко ранените в пожара, който се превърна в огромна трагедия навръх Нова година в швейцарския курорт Кран-Монтана. 

Става въпрос за 19-годишния Таирис дос Сантос. 

Той е с тежки изгаряния и все още в тежко състояние. 

В Германия

Дос Сантос е един от 100-те човека, които пострадаха при пожара. 40 други намериха смъртта си в инцидента в новогодишната нощ. 

Футболистът, смятан за един от най-перспективните таланти на 18-ия във френската Лига 1, е бил в бара, който се запали, заедно с приятели. Той е получил почивка от мачовете заради празниците. 

Дос Сантос е с тежки изгаряния и веднага е бил транспортиран в клиника в Германия, където лекарите правят всичко възможно, за да го спасят. Състоянието му остава тежщо.

Фойерверк

Смята се, че пожарът е тръгнал, след като някой в клуба е запалил фойерверк. Случаят бе определен като една от най-тежките трагедии в съвременната история на Швейцария. 

Снимка: Reuters

Въпреки навременната реакция на пожарна и медиците, загиналите са поне 40. Властите все още не публикуват точен брой.

Ранените са над 100. Няма данни да са засегнати български граждани до момента.

В Швейцария е обявен 5-дневен национален траур

„Някой е пуснал фойерверки вътре“: Не се знае точно колко души е имало в опожарения на Нова година бар

