Звезда на Арсенал: Остават ни 4 финала и ще ги спечелим всичките

Увереност в лагера на Арсенал след първото класиране за финал в Шампионската лига от 20 години насам.

Една от звездите на лидера в английската Висша лига - Уилям Салиба, заяви, че до края на сезона остават 4 финала, които той и съотборниците му ще спечелят.

"Все още не е свършило. Остават ни 4 финала - 3 мача от Висшата лига и един в Шампионската лига. Искаме да ги спечелим всичките и вярвам, че ще го направим.", каза централният защитник.

На прага на историята

Арсенал е лидер във Висшата лига, с 5 точки пред Манчестър Сити, който има двубой в аванс. На лондонския отбор остават срещи с Уест Хeм (гостуване), Бърнли (домакинство) и Кристъл Палас (гостуване).

Арсенал стигна до финала на Шампионската лига, след като елиминира Атлетико Мадрид с общ резултат 2:1 (1:1 и 1:0).

В решителната битка за трофея съперник ще бъде победителя от Пари Сен Жермен - Байерн Мюнхен (първият мач завърши 5:4). Финалът ще се проведе на 30 май на ст. Ференц Пушкаш в Будапеща (Унгария).

Това ще бъде едва втори финал в историята на лондонския гранд и първи след ерата на Арсен Венгер. Микел Артета стана четвъртият испански треньор, извел чуждестранен тим до спора за трофея в Шампионската лига. Преди него бяха Рафаел Бенитес (Ливърпул), Хосеп Гуардиола (Манчестър Сити) и Луис Енрике (Пари Сен Жермен).