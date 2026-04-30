Звезда на Арсенал вбеси Симеоне след полуфинала (ВИДЕО)

Звезда на Арсенал вбеси треньорa на Атлетико Диего Симеоне и синa му Джулиано след полуфинала в Шампионската лига.

До конфронтацията се стигна при напускането на терена. Бен Уайт стъпи на емблемата на Атлетико, поставена преди тунела към съблекалните на ст. Уанда Метрополитано.

Това провокира Джулиано Симеоне, който започна да се кара на Уайт. Към него се присъедини Диего Симеоне, който удари с длан Уайт по гърба.

BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS



On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out



Was it disrespectful or just a mistake?#BenWhite #AtleticoMadrid #Arsenal #UCL pic.twitter.com/9lzBQpGIkZ — MARCA in English(@MARCAinENGLISH) April 29, 2026

Високо напрежение

Тримата бяха разтървани от членове на щаба на "артилеристите". Клипът бързо обиколи социалните мрежи, но не всички фенове видяха нередност в действията на Уайт. Част от запалянковците са на мнение, че няма проява на неуважение, a емблемите просто не трябва да бъдат поставяни пред тунела, за да се избегнат подобни ситуации.

Късно снощи Атлетико и гостуващият Арсенал направиха 1:1, като и двата гола бяха отбелязани от дузпи - Виктор Гьокереш откри за "топчиите" в 44', а Хулиан Алварес изравни в 56'.

Реваншът е насрочен за следващия вторник (5 май) на Емиратс Стейдиъм в Лондон.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал