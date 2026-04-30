Звезда на Арсенал вбеси Симеоне след полуфинала (ВИДЕО)

Звезда на Арсенал вбеси треньорa на Атлетико Диего Симеоне и синa му Джулиано след полуфинала в Шампионската лига.

До конфронтацията се стигна при напускането на терена. Бен Уайт стъпи на емблемата на Атлетико, поставена преди тунела към съблекалните на ст. Уанда Метрополитано.

Това провокира Джулиано Симеоне, който започна да се кара на Уайт. Към него се присъедини Диего Симеоне, който удари с длан Уайт по гърба.

Високо напрежение

Тримата бяха разтървани от членове на щаба на "артилеристите". Клипът бързо обиколи социалните мрежи, но не всички фенове видяха нередност в действията на Уайт. Част от запалянковците са на мнение, че няма проява на неуважение, a емблемите просто не трябва да бъдат поставяни пред тунела, за да се избегнат подобни ситуации.

Късно снощи Атлетико и гостуващият Арсенал направиха 1:1, като и двата гола бяха отбелязани от дузпи - Виктор Гьокереш откри за "топчиите" в 44', а Хулиан Алварес изравни в 56'.

Реваншът е насрочен за следващия вторник (5 май) на Емиратс Стейдиъм в Лондон.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал

Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
1 : 1
Арсенал
Арсенал
52%
Притежание на топката
48%
13
Точни удари
8
5
Неточни удари
3
38
Опасни атаки
45
7
Нарушения
11
6
Корнери
1
0
Засади
1
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Marc Pubill 18 Marc Pubill
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Коке 6 Коке
Джони 5 Джони
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес
мадрид скандал арсенал клип социални мрежи фенове атлетико мадрид видео емблема полуфинал дузпи хулиан алварес Бен Уайт виктор гьокереш тунела джулиано симеоне съблекалните

В Хърватия: Новият собственик на Левски има 8 милиарда долара!

Английско дерби и още много екшън в Лига Европа днес

Нулево реми изпрати ЦСКА на финал за Купата

Ботев Пловдив е на ръба!

Рекордьорът Христо Илиев гледа към върха на 100 метра

Нови проблеми за Никола Цолов, трето състезание във Формула 2 може да бъде отменено!

BOOMFEST 2026 събира стрелци и ентусиасти от цялата страна

Спортен нюзрум, еп. 131: Кралят е мъртъв, да живее кралят! (ВИДЕО)

„Паспортгейт“ клати Ередивизи, 133 мача трябва да бъдат преиграни

