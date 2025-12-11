Димитър Митов и още 7 мача от Лигата на конференциите на нашето приложение

С наближаването на края на годината идва и равносметката в европейските клубни турнири. За щастие ни остават още кръгове и за 2026 г., но психическото предимство от първото място преди празниците е много важно.

Димитър Митов

Вратарят Димитър Митов и неговият Абърдийн приемат Страсбург в 22:00 ч., като мачът ще е достъпен на BTVNOVINITE.BG.

Тимът на българина не може да се похвали с добро представяне в Европа. Абърдийн е на незавидната 33-та позиция с 2 равенства и 2 загуби в актива си до момента.

Страсбург обаче е втори и със сигурност ще направи всичко възможно да оглави класирането преди празниците. Точно в този момент българският вратар има възможност да заблести!

Другите мачове

Ето и останалите срещи, които може да гледате на нашето приложение.

От 19:45 ч.:

Самсунспор - АЕК Атина

Брейдаблик - Шамрок Роувърс

Хекен - АЕК Ларнака

Дрита - АЗ Алкмаар

Университатия Крайова - Спарта Прага

От 22:00 ч.:

КуПС - Лозана

Ракув - Зрински Мостар

