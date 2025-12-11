Димитър Митов и още 7 мача от Лигата на конференциите на нашето приложение

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
С наближаването на края на годината идва и равносметката в европейските клубни турнири. За щастие ни остават още кръгове и за 2026 г., но психическото предимство от първото място преди празниците е много важно. 

За да не изпуснете едни от най-интересните срещи от Лигата на конференциите, ви съветваме да се сдобиете с приложението ни BTVNOVINITE.BG.

Там днес (11 декември) ви очакват цели 8 мача - напълно безплатно и без регистрации. 

Димитър Митов

Именно на нашето приложение ще може да гледате българското участие в Лигата на конференциите. 

Вратарят Димитър Митов и неговият Абърдийн приемат Страсбург в 22:00 ч., като мачът ще е достъпен на BTVNOVINITE.BG.

Тимът на българина не може да се похвали с добро представяне в Европа. Абърдийн е на незавидната 33-та позиция с 2 равенства и 2 загуби в актива си до момента.

Снимка: Instagram

Страсбург обаче е втори и със сигурност ще направи всичко възможно да оглави класирането преди празниците. Точно в този момент българският вратар има възможност да заблести

Другите мачове

Ето и останалите срещи, които може да гледате на нашето приложение.

От 19:45 ч.:

Самсунспор - АЕК Атина
Брейдаблик - Шамрок Роувърс
Хекен - АЕК Ларнака
Дрита - АЗ Алкмаар
Университатия Крайова - Спарта Прага

Снимка: Lap.bg

От 22:00 ч.:

КуПС - Лозана
Ракув - Зрински Мостар

Откъде да го изтеглите?

За потребители на APPLE  устройства кликнете тук: https://t.ly/lMpEO

За потребители на ANDROID устройства кликнете тук: https://t.ly/S28SM

Когато инсталирате мобилното приложение на btvnovinite.bg на вашия телефон, или таблет, пред вас се отваря изключителна възможност: да гледате с картина, НА ЖИВО, минимум 8 двубоя от основната фаза на Лигата на конференциите, а понякога дори и 9.

Очакваме ви! 

