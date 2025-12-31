bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Почина легендата на българския тенис Стефан Цветков

Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество, написа синът му

Почина легендата на българския тенис Стефан Цветков

В последния ден от 2025 г. почина легендарният български тенисист Стефан Цветков - Големия Цъф. Той напусна този свят на 84-годишна възраст. Скръбната вест съобщи синът му, също Стефан Цветков, президент на родната тенис федерация.

Почивай в мир, тате. Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество. Искаше ми се да имам шанса да ти кажа довиждане“, написа Цветков-младши във Facebook.

Цветков е роден на 11 август 1941 г. в София. Първоначално тренира футбол в ЦСКА, но заедно с приятели се запалва по тениса заради известните състезатели Генчо Михайлов, Милчо Михайлов и най-вече Владимир Томов, който тогава е национал.

Така през 1954 г., когато е на 13 години, той стъпва на тенис на кортовете на Спартак (впоследствие Левски-Спартак). Започва да тренира усилено и резултатите не закъсняват. 

Активен състезател е до 40-годишна възраст, като участва на общо 25 държавни първенства. Играл е на всички 5 национални спартакиади.

Цветков е многократен юношески шампион на страната, бил е и студентски шампион на България, а също двукратен шампион на двойки, в тандем с Цветан Цолов.

Големия Цъф е национал в периода 1959-1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за Купа "Дейвис", така и за европейското отборно първенство King`s cup.

След края на тенис кариерата си той става журналист, а в предаването "Всяка неделя" води рубриката "Спортни свидетелства".

 Той е и сред организаторите на двете издания на турнира "Академик" в София през 1980 и 1981 г., когато те са кръг от веригата на АТР Volvo Grand Prix.

Екипът на bTV изказва съболезнования на семейството и близките на Стефан Цветков.

Снимки: Facebook/Stefan Tzvetkov

