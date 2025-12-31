Почина легендата на българския тенис Стефан Цветков

В последния ден от 2025 г. почина легендарният български тенисист Стефан Цветков - Големия Цъф. Той напусна този свят на 84-годишна възраст. Скръбната вест съобщи синът му, също Стефан Цветков, президент на родната тенис федерация.

„Почивай в мир, тате. Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество. Искаше ми се да имам шанса да ти кажа довиждане“, написа Цветков-младши във Facebook.

Цветков е роден на 11 август 1941 г. в София. Първоначално тренира футбол в ЦСКА, но заедно с приятели се запалва по тениса заради известните състезатели Генчо Михайлов, Милчо Михайлов и най-вече Владимир Томов, който тогава е национал.

Така през 1954 г., когато е на 13 години, той стъпва на тенис на кортовете на Спартак (впоследствие Левски-Спартак). Започва да тренира усилено и резултатите не закъсняват.

Активен състезател е до 40-годишна възраст, като участва на общо 25 държавни първенства. Играл е на всички 5 национални спартакиади.

Цветков е многократен юношески шампион на страната, бил е и студентски шампион на България, а също двукратен шампион на двойки, в тандем с Цветан Цолов.

Големия Цъф е национал в периода 1959-1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за Купа "Дейвис", така и за европейското отборно първенство King`s cup.

След края на тенис кариерата си той става журналист, а в предаването "Всяка неделя" води рубриката "Спортни свидетелства".

Той е и сред организаторите на двете издания на турнира "Академик" в София през 1980 и 1981 г., когато те са кръг от веригата на АТР Volvo Grand Prix.

Екипът на bTV изказва съболезнования на семейството и близките на Стефан Цветков.

Снимки: Facebook/Stefan Tzvetkov

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK